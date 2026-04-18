China deschide o nouă rută feroviară spre Europa: axă euroasiatică, alternativă la traseele tradiționale

Primul tren de marfă China–Europa pe relația Wuhan–Baku a plecat pe noul traseu prin Coridorul de Mijloc, consolidând rolul acestei axe euroasiatice ca alternativă la rutele tradiționale. Noua conexiune combină transportul feroviar cu traversarea Mării Caspice și ar urma să reducă timpul de tranzit la aproximativ 18 zile, față de până la 22 de zile pe rutele convenționale.

Potrivit informațiilor publicate de agenția azeră Azertag, preluată de clubferoviar.ro, trenul transportă echipamente electronice, electrocasnice și bunuri de consum destinate piețelor europene. După trecerea frontierei prin Khorgos, în regiunea autonomă Xinjiang din China, marfa va traversa Marea Caspică și va ajunge în Baku, de unde Azerbaijan Railways (ADY) o va transfera în trenuri-bloc de containere cu destinația Europa.

Noua conexiune întărește poziția orașului Wuhan în rețeaua trenurilor de marfă China–Europa. Orașul din centrul Chinei a devenit în ultimii ani un nod important pentru serviciile feroviare euroasiatice, cu peste 50 de rute care leagă Wuhan de mai mult de 100 de orașe din peste 40 de țări.

Principalele puncte de plecare sunt stațiile Wujiashan și Xianglushan, de unde pleacă trenuri încărcate cu electronice, componente auto și bunuri de larg consum. Rețeaua urmează să fie extinsă și în 2025–2026, inclusiv prin noi legături către nordul Europei, cum este Copenhaga, dar și prin noua rută către Baku.

Coridorul de Mijloc câștigă teren

Lansarea trenului Wuhan–Baku vine într-un moment în care Coridorul de Mijloc — ruta transcaspică ce leagă China și Asia Centrală de Europa prin Marea Caspică, Azerbaidjan, Georgia și Turcia — câștigă tot mai multă importanță.

Traseul include aproximativ 4.250 km de cale ferată și încă 500 km de legături maritime, fiind prezentat drept o opțiune cu risc geopolitic mai redus și cu lanțuri logistice mai reziliente decât alte coridoare euroasiatice. În plus, ruta oferă și conexiuni suplimentare către Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Mediterana prin porturile turcești.

Din 2022 încoace, volumele de marfă transportate pe Coridorul de Mijloc prin Azerbaidjan au crescut cu aproape 90%. Numai în 2025, ADY a gestionat peste 380 de trenuri-bloc din China, cu 35% mai mult decât în anul precedent, iar volumele totale au ajuns la 137.000 TEU, în creștere cu aproximativ 20%.

Traficul feroviar China–Europa a crescut puternic la începutul lui 2026

Noua rută vine și pe fondul unei creșteri accelerate a serviciilor feroviare de marfă dintre China și Europa. În primul trimestru din 2026 au circulat 5.460 de trenuri, care au transportat 546.000 de containere, în creștere cu 29%, respectiv 22% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Operatorul feroviar chinez leagă acest avans de o coordonare mai bună a transporturilor, de simplificarea operațiunilor logistice și de extindere a rețelei. În prezent, trenurile de marfă China–Europa ajung în 235 de orașe din 26 de țări europene.

Peisajul global se schimbă rapid — dacă nu de la o zi la alta, atunci de la o oră la alta: aliații de ieri devin adversari și viceversa, în timp ce un blocaj îl înlocuiește pe altul. Pe fundalul acestei configurații globale în transformare, linia politicii externe a Chinei devine din ce în ce mai clară — încrezătoare, coerentă, pragmatică și demonstrativ consecventă, scrie caliber.az.

Formatul relațiilor dintre Azerbaidjan și China merită o atenție specială. La începutul lunii aprilie, ambasadorul Chinei în Azerbaidjan, Lu Mei, într-un articol dedicat celei de-a 34-a aniversări a stabilirii relațiilor diplomatice, a evidențiat nivelul parteneriatului strategic cuprinzător dintre cele două țări, deschizând noi orizonturi de cooperare, comentează caliber.az.

Pe lângă extinderea geografică, autoritățile chineze spun că au îmbunătățit și eficiența operațională. La punctele de frontieră au fost introduse sisteme digitale și proceduri vamale simplificate, care au redus cel mai scurt timp de procesare la sub 30 de minute.

În același timp, au fost lansate servicii feroviare mai rapide, cu mers programat, între mari orașe din China și Europa, reducând timpii de tranzit cu peste 30% față de trenurile obișnuite. Oferta se extinde și prin produse logistice multimodale care combină calea ferată cu transportul rutier, într-un serviciu cap-coadă sub un singur contract.

Pentru Azerbaidjan, noua conexiune consolidează rolul țării de poartă logistică între Marea Caspică și rețeaua feroviară europeană.

