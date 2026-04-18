Live TV

China deschide o nouă rută feroviară spre Europa: axă euroasiatică, alternativă la traseele tradiționale

Data publicării:
Șine de cale ferată. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Coridorul de Mijloc câștigă teren Traficul feroviar China–Europa a crescut puternic la începutul lui 2026

Primul tren de marfă China–Europa pe relația Wuhan–Baku a plecat pe noul traseu prin Coridorul de Mijloc, consolidând rolul acestei axe euroasiatice ca alternativă la rutele tradiționale. Noua conexiune combină transportul feroviar cu traversarea Mării Caspice și ar urma să reducă timpul de tranzit la aproximativ 18 zile, față de până la 22 de zile pe rutele convenționale.

Potrivit informațiilor publicate de agenția azeră Azertag, preluată de clubferoviar.ro, trenul transportă echipamente electronice, electrocasnice și bunuri de consum destinate piețelor europene. După trecerea frontierei prin Khorgos, în regiunea autonomă Xinjiang din China, marfa va traversa Marea Caspică și va ajunge în Baku, de unde Azerbaijan Railways (ADY) o va transfera în trenuri-bloc de containere cu destinația Europa.

Noua conexiune întărește poziția orașului Wuhan în rețeaua trenurilor de marfă China–Europa. Orașul din centrul Chinei a devenit în ultimii ani un nod important pentru serviciile feroviare euroasiatice, cu peste 50 de rute care leagă Wuhan de mai mult de 100 de orașe din peste 40 de țări.

Principalele puncte de plecare sunt stațiile Wujiashan și Xianglushan, de unde pleacă trenuri încărcate cu electronice, componente auto și bunuri de larg consum. Rețeaua urmează să fie extinsă și în 2025–2026, inclusiv prin noi legături către nordul Europei, cum este Copenhaga, dar și prin noua rută către Baku.

Coridorul de Mijloc câștigă teren

Lansarea trenului Wuhan–Baku vine într-un moment în care Coridorul de Mijloc — ruta transcaspică ce leagă China și Asia Centrală de Europa prin Marea Caspică, Azerbaidjan, Georgia și Turcia — câștigă tot mai multă importanță.

Traseul include aproximativ 4.250 km de cale ferată și încă 500 km de legături maritime, fiind prezentat drept o opțiune cu risc geopolitic mai redus și cu lanțuri logistice mai reziliente decât alte coridoare euroasiatice. În plus, ruta oferă și conexiuni suplimentare către Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Mediterana prin porturile turcești.

Din 2022 încoace, volumele de marfă transportate pe Coridorul de Mijloc prin Azerbaidjan au crescut cu aproape 90%. Numai în 2025, ADY a gestionat peste 380 de trenuri-bloc din China, cu 35% mai mult decât în anul precedent, iar volumele totale au ajuns la 137.000 TEU, în creștere cu aproximativ 20%.

Traficul feroviar China–Europa a crescut puternic la începutul lui 2026

Noua rută vine și pe fondul unei creșteri accelerate a serviciilor feroviare de marfă dintre China și Europa. În primul trimestru din 2026 au circulat 5.460 de trenuri, care au transportat 546.000 de containere, în creștere cu 29%, respectiv 22% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Operatorul feroviar chinez leagă acest avans de o coordonare mai bună a transporturilor, de simplificarea operațiunilor logistice și de extindere a rețelei. În prezent, trenurile de marfă China–Europa ajung în 235 de orașe din 26 de țări europene.

Peisajul global se schimbă rapid — dacă nu de la o zi la alta, atunci de la o oră la alta: aliații de ieri devin adversari și viceversa, în timp ce un blocaj îl înlocuiește pe altul. Pe fundalul acestei configurații globale în transformare, linia politicii externe a Chinei devine din ce în ce mai clară — încrezătoare, coerentă, pragmatică și demonstrativ consecventă, scrie caliber.az.

Formatul relațiilor dintre Azerbaidjan și China merită o atenție specială. La începutul lunii aprilie, ambasadorul Chinei în Azerbaidjan, Lu Mei, într-un articol dedicat celei de-a 34-a aniversări a stabilirii relațiilor diplomatice, a evidențiat nivelul parteneriatului strategic cuprinzător dintre cele două țări, deschizând noi orizonturi de cooperare, comentează caliber.az.

Pe lângă extinderea geografică, autoritățile chineze spun că au îmbunătățit și eficiența operațională. La punctele de frontieră au fost introduse sisteme digitale și proceduri vamale simplificate, care au redus cel mai scurt timp de procesare la sub 30 de minute.

În același timp, au fost lansate servicii feroviare mai rapide, cu mers programat, între mari orașe din China și Europa, reducând timpii de tranzit cu peste 30% față de trenurile obișnuite. Oferta se extinde și prin produse logistice multimodale care combină calea ferată cu transportul rutier, într-un serviciu cap-coadă sub un singur contract.

Pentru Azerbaidjan, noua conexiune consolidează rolul țării de poartă logistică între Marea Caspică și rețeaua feroviară europeană. 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
grindeanu bolojan
3
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Ai ajuns premier cu voturile PSD”
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
4
„Poarta petrolului”, redeschisă. Reacția lui Donald Trump după ce Iranul a anunțat că...
sistem patriot
5
Dezvăluirea unui comandant ucrainean. Motivul pentru care soldații încalcă regulile când...
Femeia care a luat o decizie fără precedent în SUA și ”a speriat” toată planeta. Reacție la cel mai înalt nivel
Digi Sport
Femeia care a luat o decizie fără precedent în SUA și ”a speriat” toată planeta. Reacție la cel mai înalt nivel
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Xi Jinping
Donald Trump: Xi Jinping este „foarte mulţumit” că Strâmtoarea Ormuz „este deschisă şi/sau se deschide rapid”
Vladimir Putin și Xi Jinping
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat războiul din Iran pe Putin să nu devină vasalul lui Xi Jinping
o femeie arunca bani de la balcon
„Ploaie” de bani: 160.000 de dolari, aruncați de la balcon în câteva minute de o femeie din China. Ce apel au făcut autoritățile
Money counting machine with Chinese RMB
Economia Chinei crește peste așteptări, în ciuda conflictului din Orientul Mijlociu. Ce sectoare au susținut PIB-ul
Donald Trump și Xi Jinping
Xi Jinping l-ar fi asigurat pe Trump că Beijingul nu livrează arme Iranului. Ce spune președintele chinez despre blocada navală a SUA
Recomandările redacţiei
grindeanu bolojan
Grindeanu, replică pentru Bolojan: Să încerci să vinzi companiile de...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou...
simion georgescu 2
George Simion, reacție după întâlnirea cu Călin Georgescu de la...
Iran holds Gulf Drill Amid US Tension
Război în Orientul Mijlociu, ziua 50. Focuri de armă în timp ce nave...
Ultimele știri
Un militar francez a fost ucis și alți trei au fost răniți în urma unui atac asupra forțelor de menținere a păcii din Liban
Lavrov spune că a venit momentul unor discuţii cu SUA și lansează săgeți spre NATO: „Nu este în cea mai bună formă”
Declarație de susținere pentru Trump. Cine i-a luat partea liderului de la Casa Albă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă totul pentru ele pe 18 aprilie 2026. Top trei zodii care scapă, în sfârșit, de griji și își...
Cancan
Andreea Popescu îi dă FATALA lui Dan Alexa! După escapada din Timișoara, bruneta schimbă strategia!
Fanatik.ro
Ce salariu primea marele campion Leonard Doroftei în Canada. ”Moșul” dezvăluie cât de dezamăgit a fost când...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Dezvăluiri cutremurătoare făcute de fostul jucător de la FCSB: ”Am citit că risc ani grei de închisoare”
Adevărul
2030, termen-limită războiul din Ucraina și pentru Europa. Scenariul care schimbă strategia NATO
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Oana Pellea, revoltată după ce imaginea tatălui ei a fost folosită fără drept: „Păcat este că profitați de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Secretul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii! ”M-am îndrăgostit de zâmbetul său”
Pro FM
O prietenie rară la Hollywood. Taylor Swift, eseu dedicat „empaticei” Dakota Johnson, în „Time”: „Pot garanta...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
Securitatea spitalelor, o glumă pe bani publici: de la bătăi cu topoare la furtul instalației de oxigen. Cine...
Newsweek
Sfârșitul Europei. Populația scade cu 50.000.000 de persoane. Pensiile nu se pot plăti. România prinsă în horă
Digi FM
Semnalul de alarmă tras de salvamontiști după ce șerpii sunt tot mai des întâlniți pe munte. Simptomele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Gabriela Spanic, adevărul despre cum se menține în formă la 52 de ani: „Îmi place să fac sport!” Actrița a...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...