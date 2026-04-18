Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz

Într-un mesaj sfidător postat pe canalul său de Telegram, liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat că marina iraniană este gata să provoace „noi înfrângeri amare” inamicilor săi. Pe fondul noilor ostilități din Strâmtoarea Ormuz, el a avertizat că „viteaza marină iraniană este, de asemenea, gata să le administreze inamicilor noi înfrângeri amare”.

Liderul suprem al Iranului a emis o declarație cu ocazia aniversării înființării Republicii Islamice (1 aprilie) și a zilei de naștere a tatălui său, care va fi sărbătorită mâine, scrie Sky News.

În declarația distribuită pe Telegram, Mojtaba Khamenei a lăudat apărarea Iranului de către armata iraniană împotriva SUA.

„Marina curajoasă este gata să-l facă pe inamic să guste amărăciunea noilor înfrângeri”, a afirmat într-o declaraţie difuzată pe Telegram noul lider suprem, care nu a mai fost văzut în public de la numirea sa.

Cu toate acestea, oficialii americani afirmă că marina iraniană a fost în mare parte neutralizată.

Liderul suprem a preluat frâiele după ce tatăl său și predecesorul său, Ali Khamenei, a fost ucis într-un atac american la începutul războiului.

Se crede că și Mojtaba Khamenei a fost rănit. De atunci, el nu a mai fost văzut sau auzit în public, iar declarațiile sale sunt distribuite doar în scris sau citite cu voce tare.

Focuri de armă în Strâmtoarea Ormuz

Cel puţin două nave comerciale au raportat că au fost lovite de focuri de armă în timp ce încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz sâmbătă, au declarat trei surse din domeniul securităţii maritime şi transportului maritim, la scurt timp după ce Iranul a anunţat că îşi consolidează din nou controlul asupra acestei căi navigabile cruciale, informează Reuters.

Ambarcaţiuni rapide iraniene au tras asupra unui petrolier în Strâmtoarea Ormuz sâmbătă, a relatat agenţia britanică de securitate maritimă UKMTO, citată de AFP.

Căpitanul petrolierului a raportat că a fost abordat la 37 de kilometri nord-est de Oman de două ambarcaţiuni rapide aparţinând Corpului Gărzilor Revoluţionare Islamice. Fără niciun avertisment radio, ambarcaţiunile rapide au deschis apoi focul asupra petrolierului, a declarat Centrul de Operaţiuni Comerciale Maritime din Regatul Unit într-un comunicat postat online.

"Nava petrolieră şi echipajul său sunt în siguranţă. Autorităţile investighează", se adaugă în comunicat.

Totodată, unele nave comerciale au primit un mesaj radio de la marina iraniană că Strâmtoarea Ormuz este închisă din nou şi că nicio navă nu are voie să treacă prin ea, au declarat sâmbătă surse din domeniul transporturilor, citate de Reuters.

„Partea americană vorbeşte mult”

Anterior, sistemele de urmărire maritimă au arătat un convoi de opt petroliere care tranzitau strâmtoarea, fiind prima mişcare majoră de nave de la începutul războiului dintre SUA şi Israel împotriva Iranului, acum şapte săptămâni.

Însă Iranul a declarat apoi că reimpune controale militare stricte pe această rută vitală, unde înainte de război tranzita aproximativ o cincime din comerţul global cu petrol, în timp ce SUA îşi menţine blocada porturilor iraniene.

Ministrul adjunct de Externe al Iranului, Saeed Khatibzadeh, a declarat sâmbătă că preşedintele american Donald Trump „postează şi vorbeşte mult”, după ce republicanul a declarat că este posibil să nu prelungească armistiţiul cu Iranul după expirarea acestuia, miercuri.

„Ştiţi, partea americană postează şi vorbeşte mult. Uneori este confuz, contradictoriu”, a spus Saeed Khatibzadeh, ca răspuns la o întrebare despre Donald Trump la un forum diplomatic din Antalya, sudul Turciei.

Khatibzadeh a mai declarat că nu a fost încă stabilită o dată pentru o a doua rundă de negocieri între Washington şi Teheran, după eşecul discuţiilor iniţiale de weekendul trecut din Pakistan.

„Nu putem stabili o dată până nu vom avea o înţelegere asupra cadrului. Nu dorim să ne angajăm în negocieri sau întâlniri sortite eşecului şi care ar putea servi drept pretext pentru o escaladare suplimentară”, a insistat el.

Editor : M.C