Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
Focuri de armă în Strâmtoarea Ormuz „Partea americană vorbeşte mult"

Într-un mesaj sfidător postat pe canalul său de Telegram, liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat că marina iraniană este gata să provoace „noi înfrângeri amare” inamicilor săi. Pe fondul noilor ostilități din Strâmtoarea Ormuz, el a avertizat că „viteaza marină iraniană este, de asemenea, gata să le administreze inamicilor noi înfrângeri amare”.

Liderul suprem al Iranului a emis o declarație cu ocazia aniversării înființării Republicii Islamice (1 aprilie) și a zilei de naștere a tatălui său, care va fi sărbătorită mâine, scrie Sky News.

În declarația distribuită pe Telegram, Mojtaba Khamenei a lăudat apărarea Iranului de către armata iraniană împotriva SUA.

„Marina curajoasă este gata să-l facă pe inamic să guste amărăciunea noilor înfrângeri”, a afirmat într-o declaraţie difuzată pe Telegram noul lider suprem, care nu a mai fost văzut în public de la numirea sa.

Cu toate acestea, oficialii americani afirmă că marina iraniană a fost în mare parte neutralizată.

Liderul suprem a preluat frâiele după ce tatăl său și predecesorul său, Ali Khamenei, a fost ucis într-un atac american la începutul războiului.

Se crede că și Mojtaba Khamenei a fost rănit. De atunci, el nu a mai fost văzut sau auzit în public, iar declarațiile sale sunt distribuite doar în scris sau citite cu voce tare.

Focuri de armă în Strâmtoarea Ormuz

Cel puţin două nave comerciale au raportat că au fost lovite de focuri de armă în timp ce încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz sâmbătă, au declarat trei surse din domeniul securităţii maritime şi transportului maritim, la scurt timp după ce Iranul a anunţat că îşi consolidează din nou controlul asupra acestei căi navigabile cruciale, informează Reuters.

Ambarcaţiuni rapide iraniene au tras asupra unui petrolier în Strâmtoarea Ormuz sâmbătă, a relatat agenţia britanică de securitate maritimă UKMTO, citată de AFP.

Căpitanul petrolierului a raportat că a fost abordat la 37 de kilometri nord-est de Oman de două ambarcaţiuni rapide aparţinând Corpului Gărzilor Revoluţionare Islamice. Fără niciun avertisment radio, ambarcaţiunile rapide au deschis apoi focul asupra petrolierului, a declarat Centrul de Operaţiuni Comerciale Maritime din Regatul Unit într-un comunicat postat online.

"Nava petrolieră şi echipajul său sunt în siguranţă. Autorităţile investighează", se adaugă în comunicat.

Totodată, unele nave comerciale au primit un mesaj radio de la marina iraniană că Strâmtoarea Ormuz este închisă din nou şi că nicio navă nu are voie să treacă prin ea, au declarat sâmbătă surse din domeniul transporturilor, citate de Reuters.

„Partea americană vorbeşte mult”

Anterior, sistemele de urmărire maritimă au arătat un convoi de opt petroliere care tranzitau strâmtoarea, fiind prima mişcare majoră de nave de la începutul războiului dintre SUA şi Israel împotriva Iranului, acum şapte săptămâni.

Însă Iranul a declarat apoi că reimpune controale militare stricte pe această rută vitală, unde înainte de război tranzita aproximativ o cincime din comerţul global cu petrol, în timp ce SUA îşi menţine blocada porturilor iraniene.

Ministrul adjunct de Externe al Iranului, Saeed Khatibzadeh, a declarat sâmbătă că preşedintele american Donald Trump „postează şi vorbeşte mult”, după ce republicanul a declarat că este posibil să nu prelungească armistiţiul cu Iranul după expirarea acestuia, miercuri.

„Ştiţi, partea americană postează şi vorbeşte mult. Uneori este confuz, contradictoriu”, a spus Saeed Khatibzadeh, ca răspuns la o întrebare despre Donald Trump la un forum diplomatic din Antalya, sudul Turciei.

Khatibzadeh a mai declarat că nu a fost încă stabilită o dată pentru o a doua rundă de negocieri între Washington şi Teheran, după eşecul discuţiilor iniţiale de weekendul trecut din Pakistan.

„Nu putem stabili o dată până nu vom avea o înţelegere asupra cadrului. Nu dorim să ne angajăm în negocieri sau întâlniri sortite eşecului şi care ar putea servi drept pretext pentru o escaladare suplimentară”, a insistat el.

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
grindeanu bolojan
3
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Ai ajuns premier cu voturile PSD”
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
4
„Poarta petrolului”, redeschisă. Reacția lui Donald Trump după ce Iranul a anunțat că...
sistem patriot
5
Dezvăluirea unui comandant ucrainean. Motivul pentru care soldații încalcă regulile când...
Femeia care a luat o decizie fără precedent în SUA și ”a speriat” toată planeta. Reacție la cel mai înalt nivel
Digi Sport
Femeia care a luat o decizie fără precedent în SUA și ”a speriat” toată planeta. Reacție la cel mai înalt nivel
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Căști albastre din cadrul FINUL, în sudul Libanului. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Un militar francez a fost ucis și alți trei au fost răniți în urma unui atac asupra forțelor de menținere a păcii din Liban
Iran holds Gulf Drill Amid US Tension
Război în Orientul Mijlociu, ziua 50. Focuri de armă în timp ce nave au vrut să traverseze Strâmtoarea Ormuz. Vasele se întorc din drum
lukasenko
Proaspăt intrat în grațiile lui Trump, Lukașenko spune că liderul american este „vremelnic” și „nu va realiza nimic”
Macron Receives Cecile Kohler and Jacques Paris at Elysee - Paris
Mărturia profesoarei franceze care a rezistat „torturii albe” din infama închisoare iraniană Evin: „Ca să adorm, recitam Odiseea”
"Ukraine’s Unbreakable Generation" discussion in Kyiv
Fost director al CIA: Un acord privind Strâmtoarea Ormuz este încă posibil, dar Iranul nu trebuie să controleze traficul maritim
Recomandările redacţiei
grindeanu bolojan
Grindeanu, replică pentru Bolojan: Să încerci să vinzi companiile de...
simion georgescu 2
George Simion, reacție după întâlnirea cu Călin Georgescu de la...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu, înainte de „Momentul adevărului”: Este evident că...
Serghei Lavrov GESTICULEAZA
Lavrov spune că a venit momentul unor discuţii cu SUA și lansează...
Ultimele știri
Declarație de susținere pentru Trump. Cine i-a luat partea liderului de la Casa Albă
China deschide o nouă rută feroviară spre Europa: axă euroasiatică, alternativă la traseele tradiționale
Gata cu afișele stridente cu paella și bere: războiul Barcelonei cu kitsch-ul turistic de pe La Rambla
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă totul pentru ele pe 18 aprilie 2026. Top trei zodii care scapă, în sfârșit, de griji și își...
Cancan
Andreea Popescu îi dă FATALA lui Dan Alexa! După escapada din Timișoara, bruneta schimbă strategia!
Fanatik.ro
Ce salariu primea marele campion Leonard Doroftei în Canada. ”Moșul” dezvăluie cât de dezamăgit a fost când...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Dezvăluiri cutremurătoare făcute de fostul jucător de la FCSB: ”Am citit că risc ani grei de închisoare”
Adevărul
2030, termen-limită războiul din Ucraina și pentru Europa. Scenariul care schimbă strategia NATO
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Oana Pellea, revoltată după ce imaginea tatălui ei a fost folosită fără drept: „Păcat este că profitați de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Secretul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii! ”M-am îndrăgostit de zâmbetul său”
Pro FM
O prietenie rară la Hollywood. Taylor Swift, eseu dedicat „empaticei” Dakota Johnson, în „Time”: „Pot garanta...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
Securitatea spitalelor, o glumă pe bani publici: de la bătăi cu topoare la furtul instalației de oxigen. Cine...
Newsweek
Sfârșitul Europei. Populația scade cu 50.000.000 de persoane. Pensiile nu se pot plăti. România prinsă în horă
Digi FM
Semnalul de alarmă tras de salvamontiști după ce șerpii sunt tot mai des întâlniți pe munte. Simptomele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Gabriela Spanic, adevărul despre cum se menține în formă la 52 de ani: „Îmi place să fac sport!” Actrița a...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...