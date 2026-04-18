Video Tânăr, salvat de jandarmi după ce a fost fugărit de un urs. El şi-a aruncat lucrurile și motocicleta pentru a scăpa de animal

Sursă foto: Jandarmeria Română

Un tânăr de 24 de ani care era urmărit de un urs într-o zonă împădurită din judeţul Bistriţa-Năsăud a fost salvat de jandarmi. El şi-a abandonat treptat din lucruri, inclusiv motocicleta cu care se deplasa, pentru a încerca să scape.

Tânărul a fost găsit epuizat şi în stare de şoc, fiind transportat la spital.

Potrivit Jandarmeriei, incidentul a avut loc vineri seară.

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud au fost sesizaţi, prin 112, de către un tânăr de 24 de ani care le-a semnalat că este urmărit de un urs, în zona împădurită dintre localităţile Rebrişoara şi Coşbuc.

El se deplasa în zonă cu motocicleta şi făcuse o pauză în momentul în care a observat ursul.

„În încercarea de a se îndepărta de pericol, tânărul şi-a abandonat treptat din lucruri, precum şi motocicleta. Echipajul de jandarmi a menţinut permanent legătura cu tânărul, care se afla în stare de panică. Intervenţia s-a desfăşurat în condiţii dificile, generate de terenul accidentat şi de vizibilitatea redusă”, a arătat Jandarmeria, potrivit News.ro.

Tânărul a fost găsit în stare de şoc şi epuizare fizică, fără a i rănit însă. El a fost dus de jandarmi până la locul unde a putut fi preluat de un echipaj de prim-ajutor şi transportat la spital.

