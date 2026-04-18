Bogdan Ivan, atac la Oana Gheorghiu privind listarea companiilor: „Nu are nimic în comun cu dezvoltarea capacităţilor de producţie”

Ministrul Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / George Călin
„Listă exploratorie" la Guvern cu companiile propuse pentru listare PSD propune o lege care interzice vânzarea acțiunilor companiilor de stat timp de doi ani

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a arătat surprins, sâmbătă, de demersul vicepremierului Oana Gheorghiu privind listarea la bursă a unor companii de stat. Între acestea se numără și companiile energetice Hidroelectrica și Romgaz. Bogdan Ivan a declarat că inițiativa listării la bursă „reprezintă un element care nu are nimic în comun cu dezvoltarea reală a capacităţilor de producţii energetice din ţara noastră”.

„A fost o surpriză declaraţia doamnei vicepremier Oana Gheorghiu când am observat că este o dorinţă de a lista o parte din pachetele companiilor profitabile din domeniul energiei - Hidroelectrica, Nuclearelectrica şi Romgaz. (...) În momentul de faţă, când toate statele mari din lume investesc în capitalizarea companiilor strategice, când eu mă duc în Statele Unite ale Americii să fac rost de bani şi de garanţii pentru că aceste companii să-şi dezvolte capabilităţile de producţie a energiei electrice şi de transport a energiei electrice şi a gazelor naturale, să vii să spui că listezi pachete de acţiuni de la companii care şi-au dublat valoarea în ultimii doi sau trei ani de zile, ca să iei acei bani să-i bagi în bugetul de stat, reprezintă un element care nu are nimic în comun cu dezvoltarea reală a capacităţilor de producţii energetice din ţara noastră", a declarat Bogdan Ivan, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Ministrul Energiei susține că în urma negocierilor sale făcute la Washington privind finanțarea de trei miliarde şi jumătate de dolari în producţia şi transportul de energie şi gaze naturale, România ar putea deveni în următorii ani cel mai mare hub energetic nuclear din regiune.

„Este o şansă uriaşă pentru ca România să producă mai multă energie. În clipa în care el se va materializa, în cursul acestui an, va fi primul acord în care Banca Mondială, după 40 de ani, finanţează producţia de energie nucleară în vreo ţară din lume. Este un succes extraordinar pentru economia românească", a afirmat ministrul Energiei.

„Listă exploratorie” la Guvern cu companiile propuse pentru listare

Guvernul a întocmit o „listă exploratorie” cu câteva companii care se pot califica pentru listarea pe Bursa de Valori București (BVB), cu pachete minoritare, potrivit unei note prezentate joi, 16 aprilie, de vicepremierul Oana Gheorghiu. Între companiile recomandate se numără Hidroelectrica și Romgaz, fiecare cu câte un pachet de 5-7% din acțiuni, dar și CEC Bank.

Nu există încă o certitudine legată de intrarea lor pe piața de capital, Oana Gheorghiu spunând că „e nevoie de studii de fezabilitate”.

„E o listă exploratorie. Nu avem o decizie, o asumare politică. Listă exploratorie înseamnă că, la un nivel de specialişti de AMEPIP şi din cadrul cabinetului ne-am uitat la ce companii pot fi listate, în urma unor discuţii cu specialişti din zona de piaţă de capital.

Pentru a face pasul următor e nevoie de studii de fezabilitate pentru a decide dacă aceste companii sunt eligibile pentru a fi listate. Procesul de listare este unul complex, pe care trebuie să-l ducă la bun sfârşit specialişti care cu asta se ocupă”, a precizat vicepremierul într-o conferință de presă.

PSD propune o lege care interzice vânzarea acțiunilor companiilor de stat timp de doi ani

Imediat după anunțul vicepremierului Oana Gheorghiu privind intenția de a fi listate la bursă mai multe companii de stat, social-democrații au anunțat că vor depune un proiect de lege în Parlament prin care să se interzică vânzarea acțiunilor companiilor de stat profitabile, timp de doi ani.

Potrivit proiectului de lege, social-democrații vor să interzică, până la data de 31 decembrie 2027, înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la instituţii de credit, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de capital social deţinută.

Măsura nu se aplică și „acțiunilor deținute de stat la companiile, societățile și instituțiile de credit care înregistrează pierderi pentru cinci ani consecutiv, sau pentru care a fost declanșată, prin hotărâre judecătorească definitivă, procedura de insolvență, precum și acțiunilor a căror valoare totală, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, nu depășește 5 milioane lei pentru fiecare companie, societate sau instituție de credit în parte”, mai prevede proiectul.

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
grindeanu bolojan
3
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Ai ajuns premier cu voturile PSD”
sistem patriot
4
Dezvăluirea unui comandant ucrainean. Motivul pentru care soldații încalcă regulile când...
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
5
„Poarta petrolului”, redeschisă. Reacția lui Donald Trump după ce Iranul a anunțat că...
Femeia care a luat o decizie fără precedent în SUA și ”a speriat” toată planeta. Reacție la cel mai înalt nivel
Digi Sport
Femeia care a luat o decizie fără precedent în SUA și ”a speriat” toată planeta. Reacție la cel mai înalt nivel
Te-ar putea interesa și:
grindeanu bolojan
Grindeanu, replică pentru Bolojan: Să încerci să vinzi companiile de stat înseamnă să furi toată cămara. Ăsta e adevăratul șobolănism
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu, înainte de „Momentul adevărului”: Este evident că, așa cum suntem acum, lucrurile nu mai pot continua
simion georgescu 2
George Simion, reacție după întâlnirea cu Călin Georgescu de la Biblioteca Națională. Care e planul Opoziției
Bogdan Ivan, ministrul Energiei.
Investiții de 3,5 miliarde de euro în energie și gaze au fost negociate la Washington, anunță Bogdan Ivan
simion georgescu 2
În timp ce PSD amenință că rupe Coaliția, opoziția formată din George Simion și Călin Georgescu se întâlnește la Biblioteca Națională
Recomandările redacţiei
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou...
Iran holds Gulf Drill Amid US Tension
Război în Orientul Mijlociu, ziua 50. Focuri de armă în timp ce nave...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Președintele CNAS, noi explicații privind criza de la Floreasca. „De...
Mircea Dinescu
O casă din Dolj a poetului Mircea Dinescu, incendiată. La cât se...
