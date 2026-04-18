Bărbatul care a furat componente din instalaţia de oxigen a Spitalului Pantelimon, arestat preventiv

Bărbatul de 65 de ani, suspectat că a furat o ţeavă şi un robinet de la instalaţia de oxigen a Spitalului Pantelimon din Bucureşti, ceea ce a făcut ca instalaţia să nu mai funcţioneze temporar, a fost arestat preventiv. El a fost prins de poliţişti în Sectorul 2 al Capitalei, iar bunurile furate au fost găsite la un centru de colectare, scrie News.ro.

El a fost dus la audieri, ulterior fiind reţinut.

Totodată, poliţiştii au depistat şi recuperat bunurile sustrase, acestea fiind identificate la un centru de colectare din Sectorul 2.

Ulterior, pe numele bărbatului, magistraţii au dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 9 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru furt calificat.

Instalaţia de oxigen a Spitalului Pantelimon din Bucureşti nu a funcţionat, joi seară, din cauza unei defecţiuni tehnice. O persoană necunoscută a escaladat gardul, a distrus componente ale instalaţiei şi a sustras o ţeavă şi un robinet. La unitatea medicală a fost trimisă o autospecială ISU cu rezerve de oxigen, dar defecţiunea a fost remediată, pacienţii neavând de suferit.

„La data de 16 aprilie 2026, în jurul orei 19.30, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 9 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către reprezentanţii unei unităţi spitaliceşti din Sectorul 2, cu privire la faptul că o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea unităţii. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă”, a transmis, joi seară, Poliţia Capitalei.

Acolo s-au deplasat şi echipaje de pompieri, care au acţionat pentru închiderea robineţilor rezervorului, în vederea eliminării oricărui pericol.

„În urma activităţilor specifice desfăşurate, s-a stabilit că o persoană ar fi pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului, ulterior ar fi distrus o componentă a instalaţiei şi ar fi sustras o ţeavă de aproximativ un metru, precum şi un robinet aferent rezervorului”, anunţa Poliţia.

