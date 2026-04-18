O casă din Dolj a poetului Mircea Dinescu, incendiată. La cât se ridică prejudiciul

Data publicării:
Mircea Dinescu
Mircea Dinescu. Foto: Digi24

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru distrugere prin incendiere, după ce poetul Mircea Dinescu a depus o plângere la Parchet, sesizând că o casă din lemn pe care o deţine în comuna Cetate ar fi fost incendiată. Prejudiciul este estimat la circa 100.000 de euro.

„La data de 17 aprilie a.c., poliţiştii Secţiei nr. 9 Poliţie Rurală Cetate au primit de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat plângerea unui bărbat, din comuna Cetate care sesizează faptul că, în noaptea de 01 spre 02 aprilie a.c., persoane necunoscute ar fi incendiat o casă din lemn situată pe un teren extravilan din comuna Cetate, cauzându-i un prejudiciu de 100.000 de euro. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere prin incendiere”, a informat, sâmbătă, IPJ Dolj.

Surse judiciare citate de Agerpres au ptecizat că poetul Mircea Dinescu este proprietarul casei.

Cercetările sunt continuate de poliţişti, urmând ca la finalizare să fie dispusă soluţie prin unitatea de parchet competentă. 

Editor : B.P.

