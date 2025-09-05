Live TV

Chirurg condamnat la închisoare, după ce și-a înghețat picioarele pentru a-i fi amputate. Ce au descoperit anchetatorii

Neil Hopper
Chirurg condamnat la închisoare, după ce și-a înghețat picioarele pentru a-i fi amputate. Foto: Profimedia

Neil Hopper, un chirurg britanic recunoscut ca unul dintre cei mai buni specialişti în amputaţii din regiunea Cornwall, a fost condamnat joi la doi ani şi opt luni de închisoare pentru fraudă, după ce şi-a provocat amputarea ambelor picioare, şi pentru deţinerea de imagini cu mutilări genitale. În vârstă de 49 de ani, Hopper, care lucra pentru NHS, sistemul public de sănătate britanic, a pledat vinovat. După amputare, el ceruse aproape 500.000 de lire sterline (575.000 de euro) companiei de asigurări, relatează AFP şi The Guardian.

În 2019, el a folosit gheaţă carbonică pentru a-şi îngheţa picioarele până la punctul în care acestea nu mai erau viabile şi necesitau amputare, dar la internarea în spital a declarat că era bolnav şi a fost tratat pentru suspiciune de septicemie. În cele din urmă, a suferit o dublă amputare a picioarelor până sub genunchi.

După amputare, el a depus cereri de despăgubire la asiguratori, care i-au adus plăţi în valoare de 466.653,81 lire sterline, scrie News.ro. A cheltuit banii pe o rulotă, o cadă cu hidromasaj, o sobă cu lemne şi lucrări de construcţie. Acum, va rămâne cel mai probabil fără casă, trebuind să ramburseze sumele luate în mod fraudulos.

„Aţi formulat cereri frauduloase de asigurare (...) prezentând cauza rănilor dvs. ca fiind septicemie, în timp ce le-aţi provocat dvs. înşivă, cel puţin parţial pentru satisfacţie sexuală”, a declarat judecătorul James Adkin la pronunţarea sentinţei.

În timpul procesului, s-a dovedit că chirurgul dorea de mult timp să sufere o amputaţie, pentru că avea şi un interes sexual în acest sens. Neil Hopper a fost urmărit penal şi pentru deţinere de imagini pornografice extreme - videoclipuri de pe un site internet care arătau mutilări genitale. El a recunoscut trei acuzaţii de deţinere de imagini pornografice extreme descărcate de pe site-ul EunuchMaker.

Medicul a fost identificat ca suspect cu ocazia anchetei referitoare la cazul lui Marius Gustavson, un norvegian care a fost condamnat la închisoare pe viaţă, la Londra, în 2024. Acesta era liderul unui grup ce efectua mutilări, inclusiv castrări, care erau filmate şi difuzate pe site-ul internet cu plată. A fost judecat pentru o serie de infracţiuni legate de „modificări corporale extreme” asupra a 13 victime – inclusiv el însuşi –, precum şi pentru îndepărtarea şi comercializarea anumitor părţi ale corpului victimelor şi publicarea de videoclipuri online. S-a dovedit că au fost făcute castrări masculine, îndepărtarea penisului şi alte proceduri asupra unor persoane cu vârste chiar şi de 16 ani.

Royal Cornwall Hospitals Trust, unde Neil Hopper a lucrat până la suspendarea sa în urma arestării, a precizat într-un comunicat „că aceste condamnări nu au legătură cu conduita sa profesională” şi că „nu s-a stabilit nicio legătură” în timpul anchetei „cu pacienţii pe care i-a tratat în cadrul activităţii sale”. În ciuda asigurărilor date de oficialii NHS, foştii pacienţi ai lui Hopper, inclusiv unii care au suferit amputaţii, solicită acum consultanţă juridică cu privire la tratamentul pe care l-au primit de la el, de teamă că acesta nu era necesar.

Hopper a lucrat pentru reţeaua publică de spitale Royal Cornwall din 2013 şi până când a fost suspendat din funcţie, în martie 2023, după arestarea sa iniţială. El a fost suspendat din registrul medical în decembrie acelaşi an, iar instanţa a aflat că soţia a cerut între timp divorţul.

Chirurgul a vorbit despre amputările pe care le-a suferit în interviuri acordate în 2023 postului BBC şi într-un documentar difuzat de canalul local de limbă galeză S4C. Instanţa a fost informată că acesta „se bucura de atenţia” generată de publicitate şi că a fost chiar selectat pe lista scurtă a Agenţiei Spaţiale Europene care căuta un astronaut cu dizabilităţi.

