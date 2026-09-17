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News Alert Sorin Grindeanu, reacție dură la propunerea lui Siegfried Mureșan ca premier: E greu de înțeles ce argumente a avut Nicușor Dan

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Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos
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Sorin Grindeanu s-a arătat surprins și dezamăgit de alegerea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier, Siegfried Mureșan. Președintele PSD a afirmat că „este greu de înțeles” ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, „făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări”.

Sorin Grindeanu nu a întârziat cu reacția după anunțul lui Nicușor Dan de propunere a lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

Am luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește funcția de prim-ministru al României.

Este greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureșan care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene.

Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale”, a scris Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

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Liderul PSD a afirmat că România este într-o situație „extrem de dificilă”.

„Încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a se ține de scaun cu orice preț și a bloca orice soluție rațională a crescut și mai mult nesiguranța în rândul oamenilor și a firmelor românești.

Sunt peste 30 de miliarde lipsă în buget - adică aproximativ 1,5% din PIB. După un an în care românilor li s-au cerut sacrificiu după sacrificiu în numele reducerii deficitului, cifrele arată câtă reformă mesianică a fost în realitate și cât marketing politic”, a subliniat șeful social-democraților.

Grindeanu a precizat că a convocat o ședință a Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat pentru luni, 21 septembrie, în care va fi analiza cu atenție această propunere a dreptei.

„Spre deosebire de PNL-USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării.

Ale țării noastre, Siegfried!”, a conchis președintele PSD.

Editor : Ș.R.

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