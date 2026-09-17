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Volodimir Zelenski, despre China: „Este păcat că nu este de partea noastră în acest război, din punct de vedere politic”

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Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images
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Din articol
Zelenski a făcut apel la o cooperare între Ucraina și Japonia Zelenski, despre Coreea de Nord

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, 17 septembrie, că, din punct de vedere politic, Beijingul nu este de partea Ucrainei în războiul cu Rusia, ci înclină mai degrabă spre Moscova, în ciuda faptului că are suficientă influență pentru a-l determina pe liderul rus Vladimir Putin să se angajeze în negocieri, relatează Kyiv Post.

Liderul ucrainean a făcut aceste declarații într-un interviu acordat postului public japonez NHK, din care a publicat fragmente pe canalul său oficial de Telegram.

„Este păcat că China nu este de partea noastră în acest război – din punct de vedere politic. Nici măcar nu este vorba despre arme”, a declarat Zelenski în ultimul fragment.

El a susținut că poziția Chinei nu era neutră, deoarece Beijingul părea mai deschis și mai dispus să ajute Rusia decât Ucraina. Pentru o țară atât de mare și de influentă precum China, faptul de a fi chiar și „puțin mai mult” de partea Rusiei are consecințe majore, a afirmat Zelenski.

Liderul de la Kiev a declarat că a văzut personal o rachetă de fabricație nord-coreeană în Ucraina, dar că nu a văzut nicio rachetă chineză folosită de Rusia. Cu toate acestea, el a afirmat că tehnologia și echipamentele chinezești ajung în Rusia, posibil însoțite de specialiști și de expertiză tehnică.

Președintele ucrainean a declarat că nu a văzut niciodată China exercitând presiuni publice asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului. El a recunoscut că Beijingul ar putea aborda această chestiune în cadrul unor întâlniri bilaterale, dar a afirmat că nu s-au înregistrat rezultate vizibile.

Zelenski a subliniat că izolarea tot mai accentuată a Rusiei față de sistemele energetice și bancare internaționale, sancțiunile occidentale și restricțiile care vizează flota sa fantomă sunt domenii în care China ar putea exercita o influență semnificativă.

În opinia sa, Beijingul ar putea găsi o modalitate de a-l împinge pe Putin spre negocieri, dar a ales să nu o facă. El s-a întrebat dacă refuzul de a acționa, în ciuda faptului că deține o astfel de influență, echivalează cu un sprijin acordat Moscovei.

Zelenski a afirmat că liderii puternici de pe scena internațională, inclusiv conducerea Chinei, ar putea contribui la încetarea rapidă a războiului dacă ar da dovadă de suficientă voință politică.

Ucraina și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la tehnologia de origine chineză descoperită în armamentul rusesc. În luna iulie, Beijingul nu a dat un răspuns vizibil după ce Ucraina a prezentat dovezi sub forma unor numere de serie care legau componentele fabricate în China de rachetele și dronele rusești.

Kyiv Post a relatat, de asemenea, în luna august că componentele chinezești, inclusiv motoare turbojet de mici dimensiuni, au ajutat Rusia să dezvolte drone de atac de tip Shahed mai rapide, care sunt mai greu de interceptat de către Ucraina.

China afirmă că controlează strict exporturile de produse cu dublă utilizare și s-a opus sancțiunilor impuse companiilor chineze acuzate că ar fi sprijinit industria militară rusă.

Zelenski a făcut apel la o cooperare între Ucraina și Japonia

Într-un alt fragment din interviul acordat postului NHK, Zelenski a făcut apel la o cooperare mai strânsă în domeniul tehnologiei militare între Ucraina și Japonia, atât la nivel interguvernamental, cât și la nivel de afaceri.

El a subliniat că peste 70% din industria de apărare a Ucrainei este deținută de sectorul privat și a afirmat că o cooperare mai strânsă ar putea stimula comerțul bilateral, în special în sectorul apărării.

Zelenski a recunoscut diferențele dintre sistemele juridice ale celor două țări, dar a susținut că „în materie de apărare, nu există țări neutre”. El a identificat dronele destinate supravegherii maritime, recunoașterii și deminării, precum și apărarea aeriană, securitatea cibernetică și securitatea alimentară, ca domenii potențiale de cooperare.

Ucraina ar dori să încheie un acord privind dronele cu Japonia, a declarat Zelenski, adăugând că echipamentele militare ucrainene s-ar putea dovedi utile și pentru Tokyo.

Orice decizie privind achiziționarea acestuia ar reveni însă Japoniei, a adăugat el.

Zelenski, despre Coreea de Nord

Referitor la Coreea de Nord, Zelenski a avertizat că Phenianul a trimis între 30.000 și 50.000 de soldați în Rusia, unde aceștia au putut să acumuleze experiență în luptă reală, și nu doar prin simulări digitale.

În cel de-al doilea fragment din interviu, el a afirmat că forțele nord-coreene au suferit pierderi semnificative în timpul luptelor cu trupele ucrainene din operațiunea de la Kursk. Ulterior, a declarat Zelenski, aceștia au evitat să intre direct pe teritoriul Ucrainei, dar au continuat antrenamentele în Rusia, inclusiv alături de operatori de drone.

„Se antrenează, lucrează cu drone și cu operatorii acestora”, a spus Zelenski, descriind experiența pe care o acumulează drept o amenințare majoră la adresa securității din regiunea Pacificului.

Serviciile de informații militare ucrainene au declarat anterior că Phenianul a detașat în Rusia un nou contingent de aproximativ 8.500 de soldați, printre care se numără circa 400 de operatori de drone și 1.000 de ingineri și specialiști în dezamorsarea minelor.

Serviciile secrete ucrainene au estimat în luna august că aproximativ 25.000 de militari nord-coreeni au servit în Rusia și că Moscova ar putea solicita încă zeci de mii.

Acest parteneriat tot mai strâns îi permite Rusiei să obțină trupe suplimentare, muniție și rachete, oferind în același timp Phenianului experiență practică în domeniul războiului cu drone, al războiului electronic și al luptelor moderne de intensitate ridicată.

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Editor : A.M.G.

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