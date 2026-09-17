Kelemen Hunor, prima reacție după nominalizarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Într-un singur lucru nu facem compromisuri”

În contextul în care liberalul Siegfried Mureșan a fost nominalizat pentru poziția de premier, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat joi că misiunea acestuia este de a construi o majoritate parlamentară, iar formațiunea în fruntea căreia se află „va fi partener în acest demers”. Potrivit surselor Digi24, conducerea UDMR ar urma să se întrunească vineri, 18 septembrie, în format online, pentru a discuta despre poziționarea partidului.

„Președintele a decis: l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate parlamentară, iar noi vom fi parteneri în acest demers. Într-un singur lucru nu facem compromisuri: nu acceptăm o majoritate bazată pe voturile AUR și ale partidelor extremiste”, a scris liderul UDMR pe Facebook.

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Președintele Nicușor Dan l-a desemnat, joi, pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Siegfried Mureșan a anunțat că a acceptat propunerea șefului statului. El va trebui în următoarele zile să negocieze cu parlamentarii în așa fel încât să obțină o majoritate care să-l instaleze la Palatul Victoria.

Șeful statului a precizat că a ales să desemneze pentru funcția de premier persoana „care are cele mai multe voturi exprimate astăzi de partide la consultări”.

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Editor : A.M.G.