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Ministrul Mediului anunţă că au fost recuperate definitiv în instanţă 33 de hectare de pe faleza Tuzla, după 11 ani de procese

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Diana Buzoianu. Foto: Facebook
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Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, joi, că au fost recuperate definitiv în instanţă 33 de hectare de pe faleza Tuzla, după 11 ani de procese.

„Au fost recuperate definitiv în instanţă 33 de hectare de pe faleza Tuzla! Faleza litoralului românesc de pe raza comunei Tuzla revine în domeniul public al Statului Român! 11 ani de judecată!”, a scris, joi, pe Facebook, Diana Buzoianu.

Aceasta afirmă că la Tuzla s-a întâmplat ceva ce a costatat că este o realitate pe tot litoralul românesc.

„Primăriile au inventariat şi au dat hotărâri de Consiliu Local prin care au trecut ilegal, în ultimii ani, terenuri întregi de pe litoralul românesc. Terenuri care, conform Constituţiei, sunt proprietatea publică a Statului Român. Apoi primăriile s-au apucat să vândă terenurile, să concesioneze falezele, să construiască direct pe ele”, a explicat Diana Buzoianu cum a funcţionat mecanismul.

Potrivit acesteia, ”în unele cazuri e atât de pe faţă totul încât terenurile au ajuns chiar la apropriaţi sau familiile primarului”.

„Ei bine, şi la Tuzla au fost luate, prin hotărârea Consiliului Local, 33 de hectare de faleză. Ieri, ICCJ a decis definitv: acela e teren proprietate publică a statului român! Este momentul ca toate aceste situaţii să fie clarificate, iar patrimoniul public al Statului Român să fie protejat şi administrat cu respectarea legii”, a mai transmis ministrul interimar al Mediului.

Aceasta a felicitat juriştii de la Administraţia Bazinală Dobrogea-Litoral care au luptat 11 ani pentru a ca statul să recupereze ”resurse tratate ca şi cum ar fi pe persoană fizică al unor primari”.

Editor : Liviu Cojan

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