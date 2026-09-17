Polonia își consolidează măsurile de securitate la granița cu Ucraina și se pregătește pentru eventuale noi amenințări în contextul intensificării atacurilor rusești. Premierul Donald Tusk avertizează că escaladarea Moscovei se apropie tot mai mult de teritoriul polonez și spune că Varșovia trebuie să fie pregătită pentru diferite scenarii. Pe 17 septembrie, după un nou atac rusesc asupra vestului Ucrainei, avioanele poloneze au fost mobilizate, iar o dronă s-a prăbușit în apropierea punctului de trecere Dorohusk-Iahodîn, anunță TVP World.

Premierul polonez a avertizat că intensificarea acțiunilor Rusiei ar putea afecta din ce în ce mai mult Polonia în următoarele săptămâni și luni.

„Nu putem accepta cu naivitate ideea că Rusia va începe să se comporte mai bine. Nu există indicii în acest sens. Polonia și poporul polonez nu trebuie să se lase pradă naivității sau să se complacă în simple dorințe în locul realității. Trebuie să ne bazăm acțiunile pe fapte, iar aceste fapte sunt fără echivoc”, a declarat Tusk.

La 13 septembrie, în urma unui alt atac rusesc în apropierea frontierei polono-ucrainene, premierul polonez avertizase deja că următoarele săptămâni și luni ar putea aduce o intensificare a acțiunilor Moscovei.

„Escaladarea din partea Rusiei devine o realitate, iar exemplele acesteia se apropie din ce în ce mai mult de granița noastră. Trebuie să fim pregătiți pentru un răspuns comun, dacă va fi necesar”, spunea Tusk.

Premierul polonez a indicat în special utilizarea tot mai frecventă a dronelor cu propulsie cu reacție, despre care afirmă că reprezintă un tip de armament mai periculos.

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„Atacurile de noaptea trecută arată că rușii sunt pregătiți să folosească echipamente mai periculoase. Mă refer la dronele cu propulsie cu reacție. Este evident că nici măcar Ucraina, care este foarte bine pregătită să se apere împotriva dronelor, nu le poate contracara cu o eficiență de sută la sută”, a spus Tusk.

Cezary Tomczyk, viceministrul polonez al Apărării, a declarat că, în timpul atacului cu drone rusești din 13 septembrie, au fost înregistrate 13 lovituri în regiunile vestice ale Ucrainei.

În acest context, Donald Tusk a cerut o evaluare a gradului de pregătire al Poloniei pentru eventuale amenințări cu drone, inclusiv pentru acțiuni care ar putea afecta infrastructura critică și rețelele de transport.

„Prin urmare, aștept și informații cu privire la gradul nostru de pregătire pentru o eventuală utilizare a dronelor și pentru tentative similare de a ne perturba activitățile, fie că este vorba de căile ferate sau de alte domenii. Nu exclud posibilitatea ca astfel de situații să se producă și aici”, a declarat premierul polonez.

Atac la doi kilometri de granița Poloniei

Pe 13 septembrie, un atac rusesc a lovit obiective aflate în apropierea graniței dintre Ucraina și Polonia. O dronă a lovit locomotiva unui tren de pasageri care circula pe ruta Kiev–Varșovia, în regiunea Volînia, la aproximativ doi kilometri de granița poloneză. Nu au fost raportate victime.

În același atac a fost avariată infrastructura din apropierea punctului de trecere a frontierei Iahodîn–Dorohusk, una dintre principalele conexiuni rutiere dintre Ucraina și Polonia.

Polonia a reacționat prin consolidarea securității la punctele de trecere a frontierei. Militarii Regimentelor de Geniu 18 și 4 au fost implicați în instalarea unor posturi de observație și pază și în construirea unor structuri de protecție.

Autoritățile poloneze au dispus, de asemenea, măsuri suplimentare pentru protejarea personalului de la frontieră, inclusiv distribuirea echipamentelor de protecție, identificarea unor adăposturi și analizarea posibilităților de evacuare rapidă. Guvernul de la Varșovia a anunțat că punctele de trecere a frontierei vor funcționa într-un regim special în perioada următoare.

„Nu putem exclude” extinderea escaladării asupra Poloniei

În declarația din 13 septembrie, Tusk a spus că nu poate exclude posibilitatea ca intensificarea acțiunilor militare rusești să afecteze și teritoriul Poloniei. Guvernul de la Varșovia a anunțat atunci că serviciile relevante vor funcționa în regim consolidat și că Polonia, împreună cu aliații săi, trebuie să fie pregătită pentru o reacție comună și coordonată, dacă situația o va impune.

La 17 septembrie, pe fondul unui nou val de atacuri rusești asupra Ucrainei, Polonia și-a mobilizat din nou aviația militară. Reuters a relatat că avioanele poloneze au fost ridicate de la sol ca măsură de precauție, în timp ce autoritățile nu au raportat o nouă încălcare a spațiului aerian polonez în timpul atacului.

Mesajul transmis de Donald Tusk este, astfel, unul de pregătire pentru eventuale evoluții ale conflictului, nu o declarație că Polonia ar fi intrat în război cu Rusia. Premierul susține că Varșovia trebuie să își pregătească instituțiile, infrastructura și forțele de securitate pentru posibilitatea ca amenințările asociate războiului din Ucraina să se apropie și mai mult de teritoriul polonez.

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Editor : C.A.