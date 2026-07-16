Live TV

Cine este Serhii Koreţki, noul premier al Ucrainei. „Am un set clar de priorităţi. E momentul să trecem la treabă”

Data publicării:
Serhii Koreţki este noul premier al Ucrainei.
Serhii Koreţki este noul premier al Ucrainei. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cine e Serhii Koreţki Prioritățile lui Koreţki

Parlamentul Ucrainei a votat, joi, numirea directorului executiv din domeniul energetic Serhii Koreţki în funcţia de prim-ministru, al treilea premier pe care Ucraina îl are de la începutul invaziei ruse pe scară largă din 2022, relatează Reuters.

Serhii Koreţki, fost director general al gigantului energetic de stat Naftogaz, a fost lăudat de parlamentari ca fiind un manager capabil şi eficient. El a obţinut 289 de voturi „pentru” din cele 318 exprimate.

Adresându-se parlamentului înainte de vot, Koreţki a declarat că apărarea Ucrainei, stabilitatea economică şi integrarea în Uniunea Europeană sunt priorităţile sale principale.

Inginer şi economist de formaţie, Koreţki, în vârstă de 48 de ani, nu a mai deţinut până acum o funcţie guvernamentală şi nu are legături cu niciun partid politic, ceea ce, potrivit analiştilor, ar putea juca în favoarea sa.

Volodimir Fesenko, directorul think tank-ului Penta, spune că faptul că este cunoscut ca un bun manager, dar este în acelaşi timp neutru din punct de vedere politic, îi conferă un avantaj.

Cine e Serhii Koreţki

Koreţki este un director executiv de rang înalt din sectorul energetic, foarte respectat, cu peste 20 de ani de experienţă în producţia şi rafinarea petrolului, vânzarea energiei, managementul vânzărilor şi finanţarea internaţională, potrivit News.ro.

Din mai 2025, ocupă funcţia de director general al uneia dintre cele mai mari companii de stat din Ucraina, Naftogaz, gigantul din sectorul petrolier şi gazier, care gestionează o mare parte din producţia, importurile şi aprovizionarea cu gaze naturale a Ucrainei.

Înainte de aceasta, a condus Ukrnafta, cea mai mare companie petrolieră din Ucraina şi parte a grupului Naftogaz.

Înainte de a se alătura companiilor energetice de stat, Koreţki a condus Western Oil Group şi a ocupat funcţia de director general al Continuum Group şi al unuia dintre cele mai mari lanţuri de benzinării din Ucraina, WOG.

Născut în oraşul Lutsk, din vestul Ucrainei, Koreţki a fondat, de asemenea, un lanţ de cafenele.

După ce Ucraina a suferit cele mai intense bombardamente asupra infrastructurii energetice iarna trecută, una dintre principalele sarcini ale lui Koretskyi va fi pregătirea Ucrainei pentru următoarea iarnă, pe fondul continuării atacurilor ruseşti, în timp ce Kievul se confruntă cu o penurie de rachete de interceptare pentru doborârea rachetelor balistice. Zelenski a declarat miercuri reporterilor că pregătirea pentru iarnă este prioritară.

Prioritățile lui Koreţki

„Astăzi, îmi asum responsabilităţile de prim-ministru al Ucrainei cu un set clar de priorităţi. Sarcina noastră principală este să dotăm pe deplin Forţele de Apărare ale Ucrainei şi să accelerăm extinderea bazei noastre industriale de apărare. Vom face tot ce este posibil pentru a ne asigura că militarii ucraineni dispun de capacităţile necesare pentru fiecare operaţiune la distanţă mare, fiecare lovitură de precizie şi fiecare misiune de apărare a liniei frontului, inclusiv drone de toate tipurile, sisteme robotizate terestre, echipamente avansate şi arme moderne”,  a scris Koreţki pe X.

„În acelaşi timp, pregătim ţara pentru iarnă, continuând să sprijinim cetăţenii şi întreprinderile ucrainene”, adaugă el.

„Responsabilitatea noastră este de a îndeplini integral obligaţiile sociale ale statului, asigurând plata la timp a pensiilor, a ajutorului social şi a finanţării serviciilor publice esenţiale”, arată noul premier.

„Vom continua să acordăm o atenţie specială comunităţilor de pe linia frontului, care suportă zilnic atacurile ruseşti”, adaugă el.

„O altă prioritate cheie este consolidarea cooperării cu partenerii noştri internaţionali, asigurarea de resurse suplimentare şi garantarea utilizării cât mai eficiente a asistenţei internaţionale. Cursul nostru strategic rămâne neschimbat – aderarea deplină a Ucrainei la Uniunea Europeană”, dă asigurări noul premier.

„Acum este momentul să trecem la treabă”, îşi încheie mesajul Serhii Koreţki.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
liviu dragnea
2
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri. Câte...
oleksandr sirski in uniforma de camuflaj
4
Oleksandr Sîrski, șeful armatei ucrainene: „Sunt soldați care nu au părăsit linia...
Vladimir Putin și Xi Jinping
5
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la...
Gata! A venit verdictul VAR, după ce englezii au spus că ambele goluri ale Argentinei trebuiau anulate
Digi Sport
Gata! A venit verdictul VAR, după ce englezii au spus că ambele goluri ale Argentinei trebuiau anulate
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
marea neagra
Turcia, lovitură pentru Putin: Ankara vrea să conducă partea navală din garanțiile de securitate pentru Ucraina în Marea Neagră
Mihailo Fedorov
Mihailo Fedorov, atac la comandantul armatei ucrainene: „În loc să caute cum să învingă Rusia, a găsit o modalitate de a diviza țara”
petrol gaz rusia importuri UE
UE contribuie la finanțarea războiului lui Putin. Europa cumpără mai mult gaz rusesc ca niciodată: una spune, alta face
Petrolier rus atacat în Marea Azov
De ce ard petrolierele rusești în Marea Azov și ce încearcă Ucraina să obțină
SAINT PETERSBURG, RUSSIA - APRIL 28, 2022: The missile launcher of the S-400 Triumph anti-aircraft missile system. The rehearsal of the
Rusia a redistribuit sistemele de apărare aeriană din Cercul Polar Arctic pentru a respinge dronele ucrainene
Recomandările redacţiei
Vasile Dîncu la o ședință de Guvern.
Vasile Dîncu: „Nu avem destule argumente să spunem că AUR e partid...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
Diana Șoșoacă și fostul ei soț au fost trimiși în judecată în dosarul...
Incubator
Criză la secția ATI nou-născuți de la „Marie Curie”, unde s-a cerut...
ilie bolojan ceas conferinta palatul victoria guvern
Ilie Bolojan a depășit recordul de interimat în fruntea Guvernului...
Ultimele știri
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, unul s-a răsturnat
CM 2026: Președintele Argentinei nu merge la finala din SUA. Superstiția la care nu renunță: Ultima dată când am dat-o jos am luat gol
Oana Țoiu, la Washington, la invitația lui Marco Rubio. Discuții despre terorism, NATO și parteneriatul România–SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Văduva lui Hugh Hefner regretă căsnicia cu mogulul: "M-am făcut tot mai mică pentru ca lumea lui să pară și...
Cancan
BREAKING! Mihai Mirăuță a fost găsit mort în casă
Fanatik.ro
A întrerupt interviul lui Messi pentru a-i transmite un mesaj înainte de finala Argentina – Spania. Reacția...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Stațiunea de pe litoral românesc care a fost distrusă de lucrările efectuate de autorități. Mitică Dragomir...
Adevărul
Constatarea unei tinere din Spania stabilite în România: „E mai scump să cumperi un apartament în Cluj decât...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Cum a ajuns Messi să se pozeze cu bebelușul Lamine Yamal în 2007. Cei doi se înfruntă acum în finala CM 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Complet inacceptabil": Anglia a făcut plângere oficială la FIFA, a doua zi după meciul cu Argentina!
Pro FM
Andreea Bănică se mândrește cu felul în care arată în costum de baie la 48 de ani: "Nu încerc să păcălesc...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sacrificiul pe care Matt Damon nu îl va mai face niciodată pentru un rol: „Nu este ceva ce voi repeta”
Adevarul
„Au vopsit locul peste noapte”. Pățania unui șofer care a parcat legal într-o destinație populară de vacanță...
Newsweek
O categorie de pensii militare vor crește. Înalta Curte dă dreptate pensionari militari. Vechimea crește!
Digi FM
"Glezna mea este încă ruptă". Lindsey Vonn continuă cea mai dificilă cursă din viața ei, la cinci luni după...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dick Van Dyke are 100 de ani și spune că acesta este secretul longevității sale. Studiile îi dau dreptate
Digi Animal World
Momentul când un bărbat de 65 de ani este atacat de un bizon: „Era chiar deasupra mea”. Imaginile sunt greu...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...