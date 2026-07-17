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Video Comentatorii militari ruși pro-război jubilează după înlăturarea lui Fedorov de la șefia Ministerului ucrainean al Apărării

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Mihailo Fedorov.
Mihailo Fedorov. Foto: Profimedia Images
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Atacul lui Fedorov la adresa comandantului armatei ucrainene Demonstrații în mai multe orașe ucrainene

Comentatorii militari ruși și personalitățile care susțin războiul au sărbătorit în mod deschis demiterea ministrului ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, prezentând această măsură ca pe o greșeală strategică care ar putea slăbi avantajul tehnologic al Kievului pe câmpul de luptă, relatează Kyiv Post.

Un comentator rus a susținut că accentul pus de Fedorov pe sistemele fără pilot reprezintă o amenințare pentru Moscova, deoarece diminuează importanța principalului avantaj convențional al Rusiei – rezerva sa mai mare de personal.

O altă voce favorabilă războiului a descris demiterea ca fiind un „cadou” pentru Rusia, recunoscând că Fedorov introdusese rapid tehnologii care complicau operațiunile militare rusești.

„Dacă îl vor îndepărta pe Fedorov din Ministerul Apărării, consider că este un avantaj pentru noi”, a declarat persoana, exprimându-și speranța că sistemul de achiziții din domeniul apărării al Ucrainei va reveni la starea de corupție și disfuncționalitate birocratică care l-au slăbit anterior.

Reacția cercurilor pro-război din Rusia a evidențiat importanța militară pe care o acordau abordării axate pe tehnologie a lui Fedorov.

Președintele Volodimir Zelenski l-a numit joi pe generalul-maior Evgheni Khmara în funcția de ministru interimar al apărării al Ucrainei, în urma demiterii mediatizate a lui Fedorov și a unei confruntări publice fără precedent în cadrul conducerii țării în timp de război.

Khmara preia această funcție după ce, începând din ianuarie, a ocupat postul de șef interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Anterior, el a condus Centrul de Operațiuni Speciale Alpha, unitate de elită a agenției, și are o vastă experiență în luptele tehnologice și în operațiunile la distanță mare.

Confirmarea parlamentară a unui ministru al apărării cu mandat permanent rămâne încă în așteptare.

„Unitatea Alpha ocupă în mod constant primul loc în clasamentul lunar”, a subliniat Zelenski în discursul său de joi seara, descriind-o drept cea mai eficientă unitate în eliminarea forțelor ruse pe câmpul de luptă.

Khmara va coordona, de asemenea, operațiunile pe termen lung ale forțelor de securitate din Ucraina – un domeniu pe care liderul ucrainean l-a identificat drept prioritar. Zelenski a susținut că Evgheni Khmara dispune de experiența necesară pentru a menține controlul asupra tuturor componentelor forțelor de apărare și pentru a preveni „incidente rușinoase” nespecificate.

Atacul lui Fedorov la adresa comandantului armatei ucrainene

Liderul de la Kiev și prim-ministrul proaspăt numit, Serhii Koreţki, au început să discute procedurile legale necesare pentru oficializarea numirii, precum și a unui ministru de externe interimar.

De remarcat este faptul că Zelenski nu a menționat nici provocările cu care se confruntă Ucraina în ceea ce privește mobilizarea, nici demonstrațiile prin care se cere păstrarea lui Fedorov în funcție.

Ministerul Apărării va continua să sprijine brigăzile de luptă și să pună în aplicare campania de „sancțiuni la distanță” a Kievului – termenul folosit de Ucraina pentru a desemna atacurile împotriva țintelor care susțin efortul de război al Rusiei.

Președintele ucrainean a declarat că a discutat planul cu comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot, Robert „Madyar” Brovdi, care „înțelege clar ce trebuie făcut”, și că vineri se va consulta cu comandanții de luptă.

Joi dimineață, Fedorov a încălcat convențiile politice din timpul războiului, confruntându-se public cu comandantul-șef al Forțelor Armate, Oleksandr Sirski.

Fedorov, în vârstă de 35 de ani, a fost demis în cadrul remanierii guvernamentale din această săptămână, după șase luni în funcția de ministru al apărării. El l-a acuzat pe Sirski că a blocat inițiativele și a împiedicat modernizarea armatei. 

Acesta a dezvăluit că îi ceruse anterior lui Zelenski să îl înlocuiască pe Sirski, dar că ulterior a acceptat să încerce să colaboreze cu comandantul armatei ucrainene.

„Am ajuns într-o situație în care toate inițiativele pe care le-am propus au fost blocate”, a declarat Fedorov reporterilor. „În loc să găsească o modalitate de a învinge Rusia în mod asimetric, el a găsit o modalitate de a diviza țara”, a afirmat el.

Sirski a emis un răspuns succint în care i-a mulțumit lui Fedorov pentru eforturile depuse și a îndemnat pe toată lumea să rămână concentrată pe înfrângerea Rusiei. El nu a abordat în mod direct acuzațiile.

Zelenski a recunoscut că cei doi bărbați nu au reușit să stabilească o relație funcțională.

„Președintele, mai ales în timp de război, nu ar trebui să fie nevoit să facă o astfel de alegere”, a spus liderul de la Kiev. „Mi-aș dori foarte mult să existe unitate. Cele două părți nu au reușit să o găsească. Aceasta nu este doar problema lor – este și a mea”.

Fedorov a devenit o figură proeminentă în rândul ucrainienilor care consideră că producția internă de drone, inovația descentralizată și tehnologia în rapidă evoluție sunt esențiale pentru a contracara avantajele Rusiei în ceea ce privește efectivele militare. 

Pe durata mandatului său, Ucraina și-a extins aprovizionarea cu drone, a introdus un sistem bazat pe puncte care recompensează atacurile de pe câmpul de luptă și și-a consolidat capacitățile pe distanțe medii și lungi.

Sirski, în vârstă de 60 de ani, a urmat studiile militare la Moscova în perioada sovietică. El a condus apărarea orașului Kiev și contraofensiva de la Harkov din 2022, înainte de a-l înlocui pe Valeri Zalujnîi în funcția de comandant suprem în februarie 2024.

Demonstrații în mai multe orașe ucrainene

Demiterea lui Fedorov a stârnit reacții de indignare imediate pe rețelele sociale din Ucraina, care s-au transformat ulterior în demonstrații spontane la Kiev, Liov, Odesa, Ternopil, Vinița, Harkov și în alte orașe.

Kyiv Post a estimat că între 5.000 și 7.000 de persoane, printre care mulți tineri ucraineni, s-au adunat lângă Teatrul Ivan Franko din Kiev, în apropierea Palatului Prezidențial. Manifestanții au scandat „Fedorov”, „Rușine” și „Dacă funcționează, nu te atinge de el”.

„Este un moment decisiv pentru țara noastră și trebuie să-i arătăm președintelui că îl susținem pe ministrul Apărării”, a declarat un manifestant pentru BBC. „Toată lumea a putut vedea că el obținea rezultatele pe care oamenii le așteptau”.

Un alt protestatar a subliniat capacitățile tot mai mari ale Ucrainei în domeniul războiului cu drone: „În prezent, avem un avantaj în ceea ce privește atacurile în adâncime și sistemele fără pilot, și cred că cel care se află în spatele acestui succes este Fedorov”. „Atunci, de ce își pierde slujba?”, a afirmat acesta.

Alții au susținut că accentul pus de Fedorov pe inovația tehnologică era esențial pentru ca Ucraina să poată învinge Rusia.

Reacția negativă a perturbat eforturile de numire a unui înlocuitor permanent. Parlamentarii nu au aprobat numirea unui nou ministru al Apărării, iar ministrul de Interne Ihor Klimenko, considerat anterior principalul candidat, s-ar fi retras, potrivit unor surse.

Pe lângă criza din cadrul Ministerului Apărării, Zelensky a dat instrucțiuni noului guvern condus de Korețki ca pregătirea pentru o nouă iarnă marcată de atacurile rusești să fie sarcina sa principală. Joi, Parlamentul l-a confirmat pe Korețki în funcția de prim-ministru, cu 289 de voturi.

Zelenski a lăudat realizările lui Korețki la conducerea companiilor Ukrnafta și Naftogaz, recunoscându-i meritul de a fi reformat Ukrnafta după ani de control oligarhic și de a fi contribuit la asigurarea aprovizionării Ucrainei cu gaze naturale pe parcursul unei ierni dificile, în timpul războiului.

„Indiferent de scenariu, Ucraina trebuie să fie pe deplin pregătită să protejeze viețile, să-și apere poporul și să se asigure că vom trece cu bine de iarnă”, a subliniat președintele ucrainean.

El a solicitat, de asemenea, o punere în aplicare mai rapidă a acordurilor încheiate cu partenerii internaționali ai Ucrainei.

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Editor : A.M.G.

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