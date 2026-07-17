Cazul Fedorov. Cum a transformat Volodimir Zelenski una dintre cele mai mari victorii ale sale într-una dintre cele mai mari greșeli

Ceea ce a fost lăudat pe scară largă cu doar câteva luni în urmă ca fiind una dintre cele mai puternice decizii ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în materie de personal ar putea fi acum considerată una dintre cele mai grave greșeli ale sale. În dimineața zilei de 16 iulie, mii de ucraineni s-au adunat în centrul orașului Kiev, după ce Zelenski a decis să-l demită pe ministrul Apărării, Mikailo Fedorov, în cadrul unei remanieri guvernamentale, solicitându-i președintelui să-și revizuiască decizia, notează Kyiv Independent.

„Entuziasmul rușilor nu face decât să confirme că această decizie este o lovitură în propriul picior”, a spus Sofia, în vârstă de 28 de ani, în timp ce tot mai mulți oameni se adunau în fața Teatrului Ivan Franko, situat vizavi de clădirea Președinției.

Ea a afirmat că, în calitate de cetățean, acordă atenție opiniilor soldaților. Iar soldații și-au exprimat în mod deschis nemulțumirea față de demiterea lui Fedorov, care survine într-un moment în care Ucraina pare să întoarcă soarta războiului cu ajutorul ministrului.

„Acest lucru va submina încrederea în guvern și va accentua pierderea încrederii din partea armatei”.

Oamenii țineau în mâini pancarte realizate în grabă, cu sloganuri scrise de mână, care variau de la critici aspre la ridiculizarea fățișă a președintelui ucrainean. Printre acestea se aflau pancarte care îl citau pe scriitorul și muzicianul ucrainean Serhii Zhadan: „De ce naiba am nevoie de un sistem care lucrează împotriva mea?”

Mulțimea a izbucnit în repetate rânduri în scandări — „Fedorov, Fedorov” — cerând ca acesta să rămână ministru al Apărării, funcție pe care o deținea de doar șase luni.

Fedorov a devenit al șaselea ministru al apărării al lui Zelenski și al doilea numit în această funcție în decursul unui an. Un geniu popular al tehnologiei, el a dedicat aproape șapte ani construirii Ministerului Transformării Digitale din Ucraina și a fost singurul înalt funcționar care a supraviețuit tuturor remanierilor guvernamentale efectuate de liderul de la Kiev.

Mulți credeau că va aduce aceeași abordare modernă, axată pe inovare, în cadrul Ministerului Apărării, o instituție asociată de mult timp cu birocrația și scandalurile de corupție. Cei care s-au adunat pe străzi cred că el începuse deja să facă exact acest lucru.

„Astăzi se decide viitorul corupției din Ministerul Apărării. Mai presus de toate, este o chestiune de supraviețuire a țării noastre”, a spus Ruslana Marko, în vârstă de 50 de ani, încercând cu greu să-și stăpânească lacrimile. „Dacă nu ies acum să protestez, nu va mai avea niciun rost să o fac mai târziu”.

Pe lângă demiterea lui Fedorov, mulți protestatari pun la îndoială logica din spatele deciziilor luate de Zelenski în materie de personal, care au luat pe toată lumea — inclusiv pe politicieni — prin surprindere.

„Demiterea miniștrilor la doar un an după numirea lor, fără nicio explicație sau evaluare publică a activității lor, este inacceptabilă”, a spus Daria Chebanenko, în vârstă de 24 de ani. „Mă surprinde faptul că nu s-au tras învățăminte din protestele de anul trecut”.

În luna iulie a anului trecut, Zelenski a promulgat o lege care, în practică, a privat instituțiile anticorupție de independența lor. În urma protestelor de stradă care au durat o săptămână în fața Teatrului Ivan Franko, un loc vizibil de la fereastra președintelui, decizia a fost anulată.

Agențiile anticorupție au făcut în scurt timp publică o schemă de corupție de amploare în care erau implicați persoane apropiate de președinte.

Mulți dintre cei prezenți în mulțime au susținut că, dacă Zelenski dorește să înlocuiască pe cineva, acesta ar trebui să fie comandantul suprem Oleksandr Sirski. Sirski este de mult timp ținta criticilor din partea unor soldați și civili, care îl acuză că se bazează pe o cultură de comandă de tip sovietic.

Veteranul Masi Naiiem, cofondator al centrului de asistență juridică Pryncyp, a declarat că s-a alăturat protestelor, deoarece cea mai mare îngrijorare a sa este dacă președintele ucrainean va reacționa la ceea ce se întâmplă cu soldații aflați departe de linia frontului. El a susținut că Zelenski nu a reușit să reacționeze în mod adecvat la mai multe incidente recente de mare amploare în care au fost implicați militari.

Naiiem a făcut referire la două scandaluri majore care au avut loc în culise, ambele legate de conducerea lui Sirski. Într-unul dintre acestea, publicația ucraineană Babel a adus în atenție acuzațiile de abuzuri din cadrul Regimentului de Asalt Independent 425, cunoscut mai bine sub numele de „Skelia”, unde s-au înregistrat cel puțin 26 de decese în rândul recruților, survenite în afara luptelor.

Extins în cadrul eforturilor depuse de Sirski pentru a crea unități de asalt specializate, regimentul primește o mare parte din recruții proaspăt mobilizați și este însărcinat în mod regulat cu operațiuni de asalt cu grad ridicat de risc.

În celălalt caz, potrivit publicației ucrainene Hromadske, care citează surse din cadrul forțelor de ordine, un grup afiliat Brigăzii 155 a pătruns în locuința a doi civili din satul Kalinivka, din regiunea Kiev, în noaptea de 27 spre 28 iunie, i-a răpit, i-a dus în regiunea vecină Poltava și, ulterior, i-a ucis.

„Dacă președintele nu reacționează la acest lucru, înseamnă că îl susține. Iar dacă îl susține, atunci eu nu îl susțin pe acest președinte”, a declarat Naiiem pentru Kyiv Independent. „Își va pierde legitimitatea”.

Naiiem a susținut că Fedorov ar trebui să aibă ocazia să ducă la bun sfârșit reformele pe care le-a început, inclusiv cele legate de mobilizare, afirmând că autoritățile „au evitat să rezolve această problemă de ani de zile”.

„Fedorov ar trebui să rămână ministru”, a continuat el. „Vreau ca rafinăriile (rusești) de petrol să funcționeze în continuare așa cum o fac acum, sub conducerea acestui ministru”.

Cei care au vorbit cu Kyiv Independent au declarat că sunt de părere că protestele îl pot convinge încă pe Zelenski să-și schimbe decizia. Aceștia au făcut referire la luna iulie a anului trecut, când primele proteste de amploare de la începutul invaziei rusești pe scară largă l-au obligat pe liderul ucrainean să-și schimbe radical poziția.

Zelenski a descris decizia ucrainienilor de a protesta drept „cea corectă”, afirmând că „ascultă și răspunde la ceea ce spune societatea”.

„Sunt convins că (Fedorov) va rămâne în echipa mea, iar mai târziu vom discuta despre cum va arăta situația”, a declarat el.

Veteranul Dmitro Koziatinskii se afla, de asemenea, lângă Teatrul Ivan Franko. El a fost printre cei care au îndemnat oamenii să organizeze o manifestație în luna iulie a anului trecut. A fost printre cei care au făcut același lucru și în luna iulie a acestui an.

„Avem nevoie de o armată modernă, bazată pe drone și tehnologie avansată, iar acum încearcă să ne ia asta”, a declarat acesta. „Sunt mândru de ucrainenii care, în vremuri atât de grele, ies în stradă pentru a ne apăra dreptul la reforme”.

„Sper să reușim să obținem ceea ce ne-am propus”, a mai adăugat el.

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Editor : A.M.G.