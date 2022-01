CNN: Ambasada SUA la Kiev a solicitat Washingtonului evacuarea personalului neesențial

Ambasada SUA la Kiev a cerut Departamentului de Stat să autorizeze plecarea întregului personal neesențial și a familiilor acestora, au declarat mai multe surse la curent cu acest subiect, citate de CNN.

Un purtător de cuvânt al Ambasadei a refuzat să confirme informațiile și a îndemnat CNN să se adreseze Departamentului de Stat de la Washington.

La rândul său, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că nu are „nimic de anunțat în acest moment”, dar a adăugat: „Avem planuri riguroase, așa cum facem întotdeauna, în cazul în care situația de securitate se deteriorează”.

O sursă apropiată guvernului ucrainean a declarat pentru CNN că SUA au informat Ucraina că este „probabil” să înceapă evacuarea familiilor diplomaților de la Ambasada din Kiev „încă de săptămâna viitoare”. Sursa a declarat că președintele Volodimir Zelenski a vorbit cu secretarul de stat american Antony Blinken despre această chestiune și i-a spus că dacă Statele Unite ar lua o măsură atât de dramatică, ar fi o „reacție exagerată”.

Un oficial al Departamentului de Stat a declarat că nu comentează discuțiile private, dar a precizat că deciziile privind personalul din străinătate se bazează pe un singur criteriu: siguranța și securitatea cetățenilor americani.

CNN a cerut și guvernului ucrainean să comenteze.

CNN relata luna trecută că SUA lucrează la un plan de urgență pentru evacuarea americanilor din Ucraina, în condițiile în care Rusia continuă să desfășoare trupe în apropierea graniței și să stârnească temeri privind o nouă invazie. Cea mai recentă estimare a Ministerului ucrainean al Apărării arată că Rusia are în prezent peste 127.000 de soldați în regiune.

Departamentul de Stat a emis deja un avertisment de călătorie pentru Ucraina, spunându-le americanilor să nu călătorească în această țară și să fie atenți la informațiile conform cărora Rusia plănuiește o acțiune militară semnificativă împotriva Ucrainei.

Pe de altă parte, cotidianul The New York Times relata în această săptămână că Rusia și-a evacuat treptat familiile personalului diplomatic din Ucraina începând chiar din prima săptămână a noului an. Operațiunea a fost una cât se poate de vizibilă. O astfel de evacuare lentă poate fi parțial o strategie de propagandă, parțial o pregătire pentru un conflict și parțial o simulare, spun oficialii ucraineni și americani, care subliniază că ar putea fi vorba chiar de toate trei ipotezele la un loc.

În plus, desfășurarea de forțe ruse în Belarus, care a început luni, este considerată de mulți oficiali americani și analiști militari ruși ca fiind de rău augur.