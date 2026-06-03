Live TV

Opt copii au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară după o excursie în Harghita. DSP a dechis o anchetă

Data publicării:
Ambulanță România
Ambulanță România. Foto: Profimedia

Opt copii dintr-un grup aflat în excursie și cazat la o pensiune din localitatea Plăieșii de Sus au ajuns la spital după ce au prezentat simptome specifice unei toxiinfecții alimentare, iar Direcția de Sănătate Publică Harghita a deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor incidentului.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Harghita, încă un copil a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a acuzat aceleași simptome ca și ceilalți șapte minori transportați anterior la spital, scrie Agerpres.

Copilul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean din Plăieșii de Jos și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc.

Astfel, numărul copiilor care au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost duși la spital a ajuns la opt.

Direcția de Sănătate Publică Harghita a declanșat o anchetă în acest caz.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
1
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
3
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
Vladimir Putin.
4
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
5
Șoșoacă apără Rusia în cazul dronei de la Galați, în direct la televiziunea Kremlinului...
Țiriac jr., motivul pentru care Sorana Cîrstea a luat cea mai importantă decizie din viața ei: ”E normal la vârsta mea”
Digi Sport
Țiriac jr., motivul pentru care Sorana Cîrstea a luat cea mai importantă decizie din viața ei: ”E normal la vârsta mea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ursoaica cu pui
Urși în mai multe județe: mai multe mesaje RO-Alert în Harghita și intervenții ale autorităților în Alba
Telefon adulți
Suedia îi îndeamnă pe părinţi să renunţe la utilizarea telefoanelor mobile în prezenţa copiilor lor
Tineri suparați.
Anxietatea, cea mai mare problemă a adolescenților. Aproape un sfert spun că adulții îi ascultă rar sau niciodată (sondaj)
trotineta electrica
„Copiii pot să deblocheze”. Eliminarea restricției de viteză la trotinetele electrice, la modă printre adolescenți. Ce spun polițiștii
PELERINAJ SUMULEU
Sute de mii de credincioși la Șumuleu Ciuc de Rusalii. Pelerinajul, cel mai mare din sud-estul Europei: „Este o încărcare sufletească”
Recomandările redacţiei
Volodimir Zelenski
Zelenski anunță că Ucraina va trimite experți antidrone în România și...
BUCURESTI - DRAGOS PISLARU - CONFERINTA - 3 SEP 2025
Dragoș Pîslaru: Niciun salariu din sectorul public nu va scădea prin...
kaja kallas
Kaja Kallas spune că Rusia este „panicată” din cauza atacurilor cu...
contor pentru electricitate
ANRE a retras licenţa unui furnizor de energie, pentru prima dată în...
Ultimele știri
Comandantul rus al unui petrolier din flota-fantomă a lui Putin a fost reţinut de Franța
Comisia Europeană cere României reforme fiscale, creșterea colectării taxelor și reducerea deficitului bugetar
Marco Rubio, confruntat în Congres pe tema stării cognitive a lui Trump: „Continuaţi să minţiţi”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a pățit o viitoare mireasă cu o săptămână înainte de nuntă. Totul a pornit de la o pizza crocantă
Cancan
Motivul ULUITOR pentru care Vlad Verdeș și-a ucis tatăl. Ce se află în spatele crimei din Piatra Neamț
Fanatik.ro
Acord cu emoții între Mohammed Kamara și Rapid! Daniel Pancu: ”Dacă trece vizita medicală…”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Pentagonul interzice accesul jurnaliștilor în biroul de presă. Decizia reaprinde dezbaterea despre libertatea...
Fanatik.ro
Tatuajul impresionant pe care și l-a făcut un star din Premier League: pe corpul său apare celebrul Joker și...
Adevărul
Dragoș Pîslaru, după negocierile de la Bruxelles: „Nu eu am crescut grila demnitarilor”. Ce garanții dă...
Playtech
Ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor după modificările aduse de noua lege a salarizării...
Digi FM
Un bărbat a devenit miliardar peste noapte fără să știe. A aflat adevărul când a încercat să plătească la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Darius Olaru, în fața transferului carierei, direct în Champions League!
Pro FM
Loredana Groza, criticată după apariția de la gala gimnasticii din Onești. „De ce așa dezbrăcată în fața...
Film Now
Actor din „How I Met Your Mother”, condamnat la peste 30 de ani de închisoare după ce și-a înjunghiat fosta...
Adevarul
Momentul incredibil în care un scafandru scapă ca prin minune de o balenă care aproape l-a înghiți
Newsweek
Pensiile speciale ale magistraților - 25.586 lei, cât 9 pensiii normale sau 50 indemnizații de handicap
Digi FM
Millie Bobby Brown, despre viața de mamă la 22 de ani: “Nu înțeleg cum poate exista atât de multă iubire...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Mulți români fac această greșeală. Ce trebuie să faci dacă găsești un pui de căprioară singur în pădure
Film Now
John Travolta le dedică filmul scris și regizat de el soției și fiului pierduți mult prea devreme: "Viața m-a...
UTV
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit la Londra. Nuntă discretă pentru unul dintre cele mai urmărite...