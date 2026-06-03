Opt copii au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară după o excursie în Harghita. DSP a dechis o anchetă

Opt copii dintr-un grup aflat în excursie și cazat la o pensiune din localitatea Plăieșii de Sus au ajuns la spital după ce au prezentat simptome specifice unei toxiinfecții alimentare, iar Direcția de Sănătate Publică Harghita a deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor incidentului.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Harghita, încă un copil a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a acuzat aceleași simptome ca și ceilalți șapte minori transportați anterior la spital, scrie Agerpres.

Copilul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean din Plăieșii de Jos și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc.

Astfel, numărul copiilor care au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost duși la spital a ajuns la opt.

Direcția de Sănătate Publică Harghita a declanșat o anchetă în acest caz.

Editor : Ana Petrescu