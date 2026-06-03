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Emmanuel Macron și Peter Magyar anunță un nou capitol în relațiile dintre Franța și Ungaria

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Emmanuel Macron welcomes Peter Magyar at the Elysee FA
Președintele francez Emmanuel Macron și premierul ungar Peter Magyar, la Palatul Elysee. Sursa foto: Profimedia Images

Preşedintele francez Emmanuel Macron a salutat miercuri „o nouă eră pentru Ungaria şi Europa noastră”, la primirea la Palatul Elysee a noului prim-ministru ungar, Peter Magyar, care a propus „o cooperare mai strânsă” între Franţa, Germania şi ţările central-europene din Grupul de la Vişegrad.

„Cu dumneavoastră, o nouă eră se deschide în Ungaria, dar şi pentru Ungaria în Europa. Alegerea dumneavoastră a demonstrat angajamentul puternic al poporului ungar faţă de valorile Uniunii Europene”, a declarat preşedintele francez, în timp ce şi-a întâmpinat oaspetele la Palatul Elysee, relatează Agerpres.

Peter Magyar a câştigat alegerile parlamentare din aprilie din Ungaria împotriva naţionalistului pro-rus Viktor Orban, care blocase o serie de iniţiative ale UE, inclusiv cea privind sprijinul militar şi financiar pentru Ucraina.

„Cetăţenii ungari simt vântul primăverii şi sunt foarte bucuros că şi Europa îl simte”, a adăugat Peter Magyar, care a mers deja în vizită în Polonia, Austria, Bruxelles şi Berlin de la preluarea mandatului.

Prim-ministrul ungar a subliniat angajamentul său faţă de consolidarea cooperării dintre Franţa, Germania şi ţările din Grupul de la Vişegrad (Polonia, Ungaria, Slovacia şi Republica Cehă). „Dorim să insuflăm o nouă viaţă acestei cooperări”, a subliniat el, propunând „să adăugam Franţa şi Germania” la întâlnirile în acest format.

Peter Magyar, la fel ca preşedintele francez, şi-a exprimat dorinţa de a consolida relaţiile bilaterale şi l-a invitat pe Emmanuel Macron la Budapesta pe 23 octombrie pentru a marca 70 de ani de la revolta din 1956 împotriva regimului comunist ungar şi a politicilor sale impuse de Uniunea Sovietică.

„Vom fi parteneri constructivi” în Europa, a afirmat el, promiţând să consolideze statul de drept şi „să facă tot posibilul împotriva corupţiei” pentru a atrage investitori francezi şi europeni.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat vineri deblocarea de fonduri de peste 16 miliarde de euro pentru Ungaria, care fuseseră blocate la Bruxelles în timpul guvernării lui Viktor Orban.

Cele două ţări doresc „să încheie un nou parteneriat strategic până la sfârşitul anului”, în prelungirea Tratatului de Înţelegere şi Prietenie din 1991, pentru „a consolida cooperarea noastră în domeniul apărării, energiei nucleare, industriei, spaţiului, agriculturii, luptei împotriva dezinformării şi protejării democraţiilor noastre”, a adăugat Macron.

Editor : M.I.

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