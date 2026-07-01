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Compania feroviară germană își echipează angajaţii cu camere video de corp, după uciderea unui conductor

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tren Deutsche Bahn in gara
Foto: Profimedia
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Compania feroviară de stat germană Deutsche Bahn (DB) a anunţat miercuri că va distribui camere video de corp pentru 2.000 de angajaţi în urma atacului asupra unui conductor în februarie, soldat cu moartea acestuia.

Camerele video de corp vor fi distribuite conductorilor şi personalului din vagoanele-restaurant. Fiecare membru al personalului va decide singur dacă doreşte să le ataşeze la uniformă.

Scopul este de a oferi dovezi atunci când au loc atacuri şi de a creşte siguranţa personalului DB. "Camerele video de corp contribuie la crearea unui sentiment de siguranţă atât pentru pasageri, cât şi pentru personalul din trenuri", a declarat DB, adăugând că acestea pot avea un efect descurajare şi, în acelaşi timp, să ajute la documentarea incidentelor, scrie Agerpres.

Directorul executiv al DB, Evelyn Palla, a anunţat o deciziei în acest sens imediat după atacul din februarie.

Noua măsură face parte dintr-un plan de acţiune mai amplu pentru creşterea siguranţei pe calea ferată, conform DB. Printre alte măsuri figurează angajarea a încă 200 de angajaţi în domeniul securităţii şi instalarea unor butoane de alarmă pe care personalul să le poată folosi în mod discret pentru a semnala situaţiile periculoase.

Editor : A.P.

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