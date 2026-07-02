Incendiu la un spital din nordul Germaniei: cel puțin doi morți și peste 30 de răniți

Cel puțin două persoane au murit și peste 30 au fost rănite după ce un incendiu a izbucnit, joi dimineață, la acoperișul unui spital din orașul Ludwigslust, din nordul Germaniei, au anunțat oficialii și poliția, potrivit Deutsche Welle.

Cele două victime erau pacienți ai unității medicale, au declarat autoritățile regionale, potrivit agenției de știri germane DPA.

Cauza incendiului de la spital rămâne neclară. Potrivit postului de televiziune NDR, incendiul a izbucnit într-o cameră cu pacienți, extinzându-se la acoperișul departamentului de radiologie.

Mulți pacienți și membri ai personalului au fost evacuați din unitate, care, potrivit paginii de internet a spitalului, are 160 de paturi.

Poliția a declarat că traficul din apropierea spitalului a fost considerabil perturbat. Spitalul este singurul din oraș.

Ludwigslust este situat în nord-estul Mecklenburg-Vorpommern, la 40 de kilometri sud de capitala landului, Schwerin.

Editor : Ș.R.