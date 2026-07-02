„Nu e chiar o criză conjugală”, spune ministrul german al Apărării despre relația cu Trump

Cât de proastă este relația dintre Germania și SUA? Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, spune că s-a obișnuit cu „tonul dur” în neînțelegerile cu președintele SUA. Dar nu vede asta ca pe o criză conjugală.
Ca răspuns la declarația lui Donald Trump conform căreia Germania i-a refuzat un „mic sărut” în ceea ce privește ajutorul în războiul din Iran, Pistorius a declarat pentru Der Spiegel: „Refuzul unui mic sărut se poate întâmpla în cele mai bune relații. Și fără intenție. Cu siguranță nu este o criză conjugală.” El a adăugat că nu știa ce fel de sprijin militar ar putea solicita SUA din partea Germaniei, scrie dpa.
„Te obișnuiești cu faptul că tonul guvernului SUA este oarecum mai dur atunci când apar dezacorduri”, a spus Pistorius. „Niciunul dintre noi nu este făcut din vată de zahăr”.
Un general american de rang înalt i-a spus recent că Germania este „centrul de greutate” al NATO – punctul său central. „Asta pune o parte din critici în perspectivă”.
Potrivit lui Pistorius, eforturile de consolidare a Bundeswehr-ului nu sunt făcute în speranța de a câștiga favoarea lui Trump, ci „din propria noastră convingere – adică, pentru securitatea Germaniei și a partenerilor săi NATO. Dar nu în speranța de a cumpăra favoarea cuiva”.
Oficiali guvernamentali americani, inclusiv secretarul Apărării Pete Hegseth și secretarul de Stat Marco Rubio, au criticat aspru lipsa de sprijin din partea aliaților NATO pentru războiul împotriva Iranului. Recent, aceștia au descris poziția aliaților lor drept „rușinoasă”.