Companiile care au testat săptămâna de muncă de 4 zile sunt încântate de rezultate. Jumătate au decis să nu revină la vechiul program

Mai puține ore de lucru sporesc productivitatea unei companii, arată un studiu recent din Marea Britanie. Potrivit rezultatelor studiului, modelul săptămânii lucrătoare de patru zile avantajează atât companiile, cât și angajații, relatează ABC News.

La un an după ce 61 de companii din Marea Britanie au ales să participe la un studiu pilot, 89% dintre companii au decis să păstreze săptămâna de lucru de 4 zile pentru cel puțin încă un an.

Mai multă eficiență, angajați mai fericiți și mai puține demisii se numără printre rezultatele pozitive.

Studiul din 2022, realizat de think tank-ul Autonomy împreună cu 4-Day Week Campaign și 4-Day Week Global, a început ca un proiect pilot pe șase luni care s-a extins până la un an și, în unele cazuri, a devenit permanent.

Renunțând la modelul standard de cinci zile lucrătoare și 40 de ore pe săptămână, organizațiile participante au convenit să finalizeze 100% din volumul de muncă obișnuit în 80% din timpul lucrat, scurtând săptămâna de lucru la 32 de ore, fără nicio reducere a salariului.

După un an, 51% dintre companii au decis să implementeze permanent săptămâna de lucru de patru zile, iar 89% au decis să continue programul pe tot parcursul anului următor.

Toți managerii și directorii executivi ai companiilor participante au ajuns la concluzia că săptămâna de patru zile a avut un impact „pozitiv” sau „foarte pozitiv” asupra organizației lor, potrivit studiului.

Când cercetătorii au întrebat ce s-a schimbat după ce au implementat săptămâna de lucru de patru zile, 82% dintre companiile intervievate au raportat un impact pozitiv asupra bunăstării personalului. 50% au observat reduceriea fluctuației angajaților și 32% au spus că politica le-a îmbunătățit considerabil recrutarea de noi angajați, arată studiul.

Angajații companiilor participante la proiectul pilot spun că beneficiile săptămânii de lucru de patru zile s-au simțit atât în birou, cât și în viața personală.

„Îmbunătățea sănătății fizice și mintale, echilibrul dintre viața profesională și viața personală și satisfacția generală a vieții, constatate la sfârșitul proiectului pilotul inițial, s-au menținut și un an mai târziu”, au spus cercetătorii.

Un sondaj recent comandat de 4-Day Week Campaign a constatat că 58% dintre britanici se așteaptă ca săptămâna de lucru de patru zile să fie modul standard de lucru până în 2030, potrivit studiului.

Pe plan internațional,săptămâna de lucru de patru zile a devenit o cerere-cheie în unele negocieri sindicale din țări precum Statele Unite, Germania și Italia.

