Vechimea în muncă în 2026: Ce înseamnă o lună lucrată raportată la zile calendaristice

Vechimea în muncă se stabilește pe baza zilelor efectiv lucrate, transformate în zile calendaristice și cumulate pentru a determina durata totală în luni și ani. Această procedură, aplicată de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), asigură un calcul unitar al stagiului de cotizare, indiferent de tipul contractului sau de modul în care au fost parcurse perioadele de activitate.

Fiecare salariat beneficiază de o evidență unitară a stagiului de cotizare, indiferent de tipul contractului sau de modul în care au fost parcurse perioadele de muncă, ceea ce oferă o bază solidă pentru stabilirea pensiei.

Cum se calculează cuantumul pensiei

Cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință. În anul 2026, valoarea punctului de referință din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii se menține la nivelul de 81 lei.

Începând cu anul următor intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referință se majorează anual, la începutul fiecărui an, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuți în anul current.

Numărul total de puncte realizat de asigurat se obține din însumarea punctajelor anuale ale acestuia și a numărului de puncte de stabilitate. Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic.

Citește și: Cum se calculează numărul total de puncte de pensie

Procedura tehnică de transformare a zilelor lucrătoare în zile calendaristice

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP): „Având în vedere diferitele interpretări apărute în spațiul public referitor la Ordinul nr. 342 din 05.06.2025 și pentru a îndepărta orice temeri ale asiguraților și pensionarilor sistemului public de pensii, formulăm următoarele precizări:

Emiterea Ordinului nr.342/05.06.2025 a fost necesară pentru a se pune în acord articolele din Legea nr.360/2023. Vechiul ordin a fost emis în conformitate cu prevederile Legii nr.263/2010. Publicarea în Monitorul Oficial al României a fost prevăzută în Normele de aplicare a Legii nr. 360/2023.

Ordinul reprezintă o procedură tehnică și nu schimbă nimic din prevederile procedurii utilizată de la data de 01.04.2001 până în prezent. Atât Legea nr.19/2000, cât și Legea nr.263/2010 au prevăzut că stagiul de cotizare se determină şi se exprimă în zile calendaristice.”

Procedura tehnică actuală nu schimbă nimic din procedurile anterioare și nu aduce atingere drepturilor realizate de asigurați și de pensionari.

Modul de transformare a zilelor lucrătoare în zile calendaristice, în vederea determinării stagiului de cotizare realizat de asiguratii sistemului public de pensii

În sistemul public de pensii stagiul de cotizare realizat de asigurați, precum și perioadele asimilate se determină în ani, luni și zile calendaristice. Stagiul de cotizare se confirmă la cererea asiguratului sistemului public de pensii, prin adeverință emisă de către CNPP, prin casele teritoriale de pensii sau în format electronic.

Conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, în sistemul public de pensii, constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguraţii datorează şi/sau plătesc contribuţii de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, precum şi în alte ţări, în condiţiile stabilite prin instrumente juridice internaţionale la care România este parte.

Exemplu de calcul pentru a înțelege cum se transformă zilele lucrătoare în zile calendaristice

Exemplu teoretic de calcul: Angajatul a lucrat 20 de zile lucrătoare într-o lună cu 30 de zile calendaristice (o lună obișnuită fără zile libere suplimentare). CNPP utilizează o formulă proporțională simplă astfel:

Zile calendaristice de stagiu = zile lucrate efectiv împărțit la număr zile lucrătoare în lună înmulțit cu număr zile calendaristice în lună. Astfel:

Zile lucrate efectiv = 20

Zile lucrătoare în lună = 22 (de obicei, pentru o lună cu 5 zile lucrătoare pe săptămână)

Zile calendaristice în lună = 30

Calcul: Zile calendaristice = 20 împărțit la 22 înmulțit cu 30 (20 ÷ 22 × 30).

20 ÷ 22 = 0,9091 (aproximativ); 0,9091 × 30 = 27,27. Rezultat: 27 zile calendaristice de stagiu pentru luna respectivă

Calculul numărului total de zile lucrate într-o lună, exprimat în zile lucrătoare

Calculul sumei zilelor lucrate în condiții normale de muncă

Conform CNPP: Pentru perioada aprilie 2001 - februarie 2003, suma zilelor lucrate în lună în condiții normale se calculează astfel:

Z_NN_T = ∑NN, unde:

Z_NN_T = suma zilelor declarate de către angajator/angajatori pentru perioadele lucrate în condiții normale, în cursul unei luni, (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizație de șomaj/alocație de sprijin);

= suma zilelor declarate de către angajator/angajatori pentru perioadele lucrate în condiții normale, în cursul unei luni, (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizație de șomaj/alocație de sprijin); NN = numărul de zile lucrate în conditii normale (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizație de șomaj/alocație de sprijin), înscris în declarația nominală de asigurare.

Pentru perioada martie 2003 - iunie 2005, suma zilelor lucrate în lună în condiții normale se calculeaza astfel:

Z_NN_T = ∑ ├ ((ore lucru)/norma┤*NN), unde:

Z_NN_T = suma zilelor declarate în lună de către angajator/angajatori în condiții normale, calculată în funcție de norma și de numărul de ore lucrate pe zi (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizație de șomaj/alocație de sprijin);

= suma zilelor declarate în lună de către angajator/angajatori în condiții normale, calculată în funcție de norma și de numărul de ore lucrate pe zi (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizație de șomaj/alocație de sprijin); norma = programul normal de lucru specific locului de muncă, exprimat în ore (poate avea valorile 8, 7 sau 6 ore), înscris în declarația nominală de asigurare;

= programul normal de lucru specific locului de muncă, exprimat în ore (poate avea valorile 8, 7 sau 6 ore), înscris în declarația nominală de asigurare; ore lucru = numărul de ore lucrate/zi, astfel:

În cazul contractelor individuale de muncă cu norma întreagă este egal cu norma.

În cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial este egal cu numărul de ore prevăzut în contractul individual de muncă, înscris în declarația nominală de asigurare (poate lua valorile 1,2,3,4,5,6,7);

NN = numărul de zile lucrate în lună în condiții normale (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizație de șomaj/alocație de sprijin), înscris în declarația nominală de asigurare.

Începând cu iulie 2005, suma zilelor lucrate în lună în condiții normale nu se mai calculează în funcție de norma și de numărul de ore lucrate pe zi:

Z_NN_T = ∑NN, unde:

Z_NN_T = suma zilelor declarate de angajator/angajatori în condiții normale (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizație de șomaj/alocație de sprijin);

= suma zilelor declarate de angajator/angajatori în condiții normale (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizație de șomaj/alocație de sprijin); NN = numărul de zile lucrate în condiții normale (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizație de șomaj/alocație de sprijin), înscris în declarația nominală de asigurare.

Transformarea zilelor lucrătoare în zile calendaristice la nivel de lună

Stagiul lunar de cotizare se calculează astfel:

STG_NN_T = Z_NN înmulțit cu ZILE_CALEND_LUNA împărțit la ZILE_LUCR, unde:

STG_NN_T = stagiul total lunar realizat în condiții normale (numărul de zile calendaristice realizate în condiții normale în luna respectivă);

= stagiul total lunar realizat în condiții normale (numărul de zile calendaristice realizate în condiții normale în luna respectivă); Z_NN = total număr de zile lucrate în luna în condiții normale, exprimat în zile lucrătoare;

= total număr de zile lucrate în luna în condiții normale, exprimat în zile lucrătoare; ZILE_LUCR = numărul de zile lucrătoare din lună, conform Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

= numărul de zile lucrătoare din lună, conform Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ZILE_CALEND_LUNA = numărul de zile calendaristice din luna respectivă.

Transformarea numărului total de zile calendaristice realizate în anul respectiv în luni întregi (calculul stagiului anual)

Pentru fiecare asigurat se calculează numărul mediu lunar de zile calendaristice din fiecare an, după formula:

ZILE_MED_LUNA=(∑ ZILE_CALEND(LN))/(NR_LUNI_DIN_AN_CU_STAGIU), unde:

ZILE_MED_LUNA = numărul mediu de zile calendaristice aferent tuturor lunilor din anul respectiv în care s-a realizat stagiu de cotizare;

= numărul mediu de zile calendaristice aferent tuturor lunilor din anul respectiv în care s-a realizat stagiu de cotizare; NR_LUNI_DIN_AN_CU_STAGIU = numărul de luni din anul respectiv în care asiguratul a realizat stagiu de cotizare, indiferent de numărul de zile calendaristice realizate în lună;

= numărul de luni din anul respectiv în care asiguratul a realizat stagiu de cotizare, indiferent de numărul de zile calendaristice realizate în lună; ZILE_CALEND(LN) = numărul total de zile calendaristice aferente fiecărei luni în care asiguratul a realizat stagiu de cotizare (indiferent de numărul de zile realizate).

Valoarea ZILE_MED_LUNA se rotunjeste matematic la 5 zecimale. (Sursa: ANEXA ordin- procedura transformare zile lucrătoare in zile calendaristice (1))

Editor : C.S.