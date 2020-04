Cum a reușit Noua Zeelandă să înregistreze un singur deces de pe urma COVID-19

Noua Zeelandă a reușit să obțină situația în care multe state speră să ajungă: pentru a patra zi consecutivă a raportat un număr mai mic de cazuri de coronavirus. Cu toate acestea, a adoptat măsuri mai dure, scrie CNN.

Doar 29 de cazuri au fost anunțate joi, ducând totalul bolnavilor la 1.239 de persoane. Dintre acestea, doar 14 se afla în spital. O singură persoană a murit și 317 au fost vindecate.

Țara insulară cu puțin sub 5 milioane de locuitori se află la mijlocul unei perioada de carantină de o lună, scopul acesteia fiind nu doar să reducă răspândirea virusulului, ci să-l elimine.

Pentru alte țări, rezultatele încurajatoare din ultimele zile ar putea fi un motiv să relaxeze măsurile de izolare. Danemarca, stat cu peste 5.500 de cazuri diagnosticate și 218 victime, a anunțat că va începe să relaxeze măsurile instituite de stat săptămâna viitoare, dacă numărul cazurilor rămâne stabil. În schimb, Noua Zeelandă a anunțat că înăsprește măsurile sale.

Premierul Jacinda Ardern a anunțat joi că restricțiile introduse la graniță vor fi mai dure - toți cei care sosesc în țară vor fi nevoiți să petreacă două săptămâni într-un centru carantină, în loc să fie izolați la domiciliu. Măsura se aplică doar cetățenilor din Noua Zeelandă, pentru că țara și-a închis granițele pentru alți cetățeni de pe 20 martie.

"La mijlocul perioadei, pot spune fără ezitare că ceea ce au făcut oamenii din Noua Zeelandă în ultimele două săptămâni este uimitor. Ați luat decizia că împreună ne putem proteja. Și ați făcut-o. Ați salvat vieți", a spus premierul Ardern într-o conferința de presă transmisă în direct. "Dar, cum am mai spus, va fi vorba de un maraton", a adăugat.

Ce avantaje are Noua Zeelandă

În lupta împotriva coronavirusului, Noua Zeelandă are două avantaje importante: geografia și timpul. Țara a confirmat primul său caz pe 28 februarie, cu o lună înaintea Statelor Unite. Pe 29 martie, Noua Zeealandă a înregistrat primul - și până acum singurul - deces de coronavirus.

"Cred că am avut puțin timp în plus să ne gândim la asta și am putut învăța din experiența Chinei", spune profesorul Michael Baker de la Universitatea Otago, care a sfătuit guvernul în privința răspunsului la această criză.

Un alt avantaj este faptul că Noua Zeelandă este o insulă situată departe de majoritatea țărilor, cu mai puține zboruri decât alte state, spune microbiologul Siouxsie Wiles de la Universitatea Auckland.

Premierul Jacinda Ardern a făcut și ea referire la acest fapt, subliniind că acesta este "un avantaj important în capacitatea țării de a elimina virusul".

Măsurile luate din timp au fost importante

Profesorul Michael Baker spune că adevărată lecție din răspunsul data de Noua Zeelandă este combinația de știință și abilități de conducere, iar asta s-a tradus în testare la scară largă.

Până astăzi, Noua Zeelandă a efectuat peste 50.000 de teste. Marea Britanie, o țară cu o populație de 13 ori mai mare, a efectuat 208.000 de teste.

Când Ardern a anunțat pe 14 martie că oricine intră în Noua Zeelanda va petrece două săptămâni în izolare, aceasta era una dintre cele mai dure restricții la graniță din lume. Atunci, Noua Zeelandă avea 6 cazuri confirmate. Străinilor li s-a interzis accesul în Noua Zeelandă pe 19 martie - țara avea atunci 28 de cazuri, iar când Ardern a anunțat instituirea stării de carantină, pe 23 martie, țara avea 102 cazuri și nicio victimă.

"În Noua Zeelandă nu avem atât de multe paturi la Terapie Intensivă precum alte țări. De aceea Ardern a acționat atât de repede", spune Wiles.

Tinerețea pacienților, un factor important

O altă situație care funcționează în avantajul celor din Noua Zeelandă este vârsta celor infectați. 25% dintre bolnavi au între 20 și 29 de ani, iar cei între 30 și 39 de ani reprezintă încă 15%. În multe state rata mortalității în cazul infectării cu COVID-19 a fost mai ridicată în cazul pacienților în vârstă.

Motivul pentru care sunt mulți tineri bolnavi în Noua Zeelandă este călătoritul. Peste 40% din totalul cazurilor au legătură cu călătoritul peste hotare, iar când Ardern a anunțat restricții la granițe mulți oameni s-au întors acasă.

Se poate spune că răspunsul autorităților din Noua Zeelanda la epidemie pare să dea roade, însă oamenii de știință spun că este prea devreme pentru sărbătorii o reușită.

Premierul Ardern nu are de gând să reducă durata stării de alertă, ba chiar ar putea s-o extindă. "Dacă ne mișcăm prea devreme, am putea să mergem înapoi", a spus ea joi.

