Iranul se teme că un atac al SUA ar putea declanșa noi proteste și ar pune în pericol regimul: „Zidul fricii s-a prăbușit” (Reuters)

Data publicării:
Iran Holds Presidential Runoff Election
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Foto: Getty Images

Conducerea Iranului este din ce în ce mai îngrijorată că un atac al SUA ar putea să-i slăbească puterea, determinând populația deja revoltată să iasă din nou în stradă, după represiunea sângeroasă a protestelor antiguvernamentale, potrivit a șase actuali și foști oficiali, relatează Reuters.

În cadrul unor reuniuni la nivel înalt, oficialii i-au spus ayatollahului Ali Khamenei că furia publică față de represiunea din luna trecută – cea mai sângeroasă de la Revoluția Islamică din 1979 – a ajuns la un punct în care frica nu mai este un factor de descurajare, au declarat patru oficiali actuali informați cu privire la discuții.

Oficialii au declarat că Khamenei a fost informat că mulți iranieni sunt pregătiți să se confrunte din nou cu forțele de securitate și că presiunile externe, precum un atac limitat al SUA, i-ar putea încuraja și ar putea provoca daune ireparabile clasei politice.

Unul dintre oficiali a declarat pentru sursa citată că dușmanii Iranului doresc mai multe proteste pentru a pune capăt Republicii Islamice și că, „din păcate”, ar exista mai multă violență dacă ar avea loc o revoltă.

„Un atac combinat cu demonstrații ale unor oameni furioși ar putea duce la prăbușirea (sistemului de guvernare). Aceasta este principala preocupare a înalților oficiali și este ceea ce își doresc dușmanii noștri”, a declarat oficialul, care, la fel ca și ceilalți oficiali contactați, a refuzat să-și dezvăluie numele din cauza caracterului sensibil al subiectului.

Declarațiile raportate sunt semnificative deoarece sugerează existența unor îndoieli în cadrul conducerii, în contradicție cu poziția publică provocatoare a Teheranului față de protestatari și SUA.

Sursele au refuzat să spună cum a răspuns Khamenei. Ministerul de Externe al Iranului nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta această relatare a întâlnirilor.

Mai multe surse au declarat săptămâna trecută pentru Reuters că președintele american Donald Trump analizează opțiunile împotriva Iranului, care includ atacuri țintite asupra forțelor de securitate și a liderilor pentru a inspira protestatarii, chiar dacă oficialii israelieni și arabi au afirmat că puterea aeriană nu va fi suficientă pentru a răsturna conducătorii clericali.

Orice astfel de revoltă în urma unui atac american ar fi în contrast cu reacția iranienilor la atacurile aeriene israeliene și americane asupra programului nuclear iranian din iunie, care nu au fost urmate de demonstrații antiguvernamentale.

Însă un fost înalt oficial moderat a declarat că situația s-a schimbat de la represiunea de la începutul lunii ianuarie.

„Oamenii sunt extrem de furioși”, a spus el, adăugând că un atac al SUA ar putea determina iranienii să se revolte din nou. „Zidul fricii s-a prăbușit. Nu mai există teamă.”

Tensiunile dintre Teheran și Washington sunt la cote maxime. Sosirea unui portavion american și a unor nave de război de sprijin în Orientul Mijlociu a extins capacitatea lui Trump de a lua măsuri militare dacă dorește acest lucru, după ce a amenințat în repetate rânduri cu intervenția în urma represiunii sângeroase din Iran.

Mai multe personalități ale opoziției, care făceau parte din establishment înainte de a se certa cu acesta, au avertizat conducerea că „furia publică clocotitoare” ar putea duce la prăbușirea sistemului islamic.

„Râul de sânge cald care a fost vărsat în luna rece a lui ianuarie nu va înceta să clocotească până când nu va schimba cursul istoriei”, a declarat fostul prim-ministru Mirhossein Mousavi, care se află în arest la domiciliu fără proces din 2011, într-o declarație publicată de site-ul web pro-reformă Kalameh.

„În ce limbă ar trebui oamenii să spună că nu vor acest sistem și că nu cred minciunile voastre? Ajunge. Jocul s-a terminat”, a adăugat Mousavi în declarație.

În timpul protestelor de la începutul lunii ianuarie, martori și grupuri pentru drepturile omului au afirmat că forțele de securitate au reprimat demonstrațiile cu forță letală, provocând moartea a mii de persoane și rănirea multor altora. Teheranul a dat vina pentru violențe pe „teroriști înarmați” legați de Israel și SUA.

Liderul de la Casa Albă nu a dus la îndeplinire amenințările de intervenție, dar de atunci a cerut Iranului să facă concesii în domeniul nuclear. Atât Teheranul, cât și Washingtonul și-au manifestat disponibilitatea de a relua negocierile diplomatice privind disputa nucleară de lungă durată.

Analiștii și persoanele din interior spun că, deși străzile sunt liniștite pentru moment, nemulțumirile profund înrădăcinate nu au dispărut.

Frustrarea publică a crescut din cauza declinului economic, represiunii politice, prăpastiei tot mai mari dintre bogați și săraci și corupției adânc înrădăcinate, care îi face pe mulți iranieni să se simtă prinși într-un sistem care nu le oferă nici alinare, nici cale de ieșire.

„Poate că acesta nu este sfârșitul, dar nu mai este doar începutul”, a declarat Hossein Rassam, analist cu sediul la Londra.

Dacă protestele vor reîncepe în contextul presiunii crescânde din partea comunității internaționale și forțele de securitate vor răspunde cu forța, cei șase foști și actuali oficiali au declarat că se tem că demonstranții vor fi mai îndrăzneți decât în timpul tulburărilor anterioare, încurajați de experiența acumulată și motivați de sentimentul că nu mai au nimic de pierdut.

Unul dintre oficiali a declarat pentru Reuters că, deși oamenii sunt mai furioși decât înainte, establishmentul ar folosi metode mai dure împotriva protestatarilor dacă ar fi atacat de SUA. El a spus că rezultatul ar fi un masacru.

Iranienii obișnuiți contactați de Reuters au declarat că se așteaptă ca liderii iranieni să reprime cu duritate orice proteste viitoare.

Un locuitor din Teheran, al cărui fiu în vârstă de 15 ani a fost ucis în protestele din 9 ianuarie, a declarat că demonstranții nu doreau decât o viață normală, iar răspunsul pe care l-au primit a fost „cu gloanțe”.

„Dacă America va ataca, voi ieși din nou în stradă pentru a răzbuna moartea fiului meu și a copiilor uciși de acest regim”.

Mărturii din mijlocul protestelor: „Cu toții știm pe cineva care a fost ucis”. Cum a modelat represiunea brutală societatea iraniană

De ce nu s-a prăbușit încă regimul din Iran. Cele trei structuri care conduc din umbră statul și țin în viață sistemul lui Khamenei

