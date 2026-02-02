Live TV

Sindicatul angajaților din primării anunță o grevă generală dacă Guvernul adoptă reforma în administrație. „Discriminări inacceptabile”

PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
Ilie Bolojan, în Parlament Foto: I acquam Photos / Octav Ganea

Federația COLUMNA-SCOR a anunțat, luni, că, pe 10 februarie, primăriile comunelor din toată țara vor fi în grevă de avertisment de două ore, cerând respectarea Constituției de către Guvern. Sindicaliștii cer reforma sistemului de finanțare a bugetelor locale, conform Cartei Europene a Autonomiei Locale, „prin mecanisme reale de egalizare a veniturilor, nu dublarea impozitelor locale și retragerea simultană a cotelor din impozitul pe venit”. Aceștia vor să fie invitați la negocieri, prealabile adoptării proiectului de act normativ. 

„«Jumătatea de funcționar public» și «Meniul săracilor», în loc de adoptarea legii salarizării asumate prin PNRR, reprezintă discriminări inacceptabile. 

Guvernul preferă să piardă până la jumătate de miliard de euro nerambursabili din PNRR și să diminueze salariile în primăriile comunităților sărace, o dublă sărăcire a românilor din comune. 

Cerem reforma sistemului de finanțare a bugetelor locale, conform Cartei Europene a Autonomiei Locale, prin mecanisme reale de egalizare a veniturilor, nu dublarea impozitelor locale și retragerea simultană a cotelor din impozitul pe venit. 

Impozitul pe venit, accizele și TVA nu sunt «ale guvernului», ci sunt contribuțiile noastre, ale fiecărui cetățean, fie el din sat sau din oraș, și trebuie utilizate onest, fără discriminări, pentru toți cetățenii țării, nu disproportionat pentru cei din urbanul prosper”, transmite Federația Columna-SCOR. 

Sindicaliștii anunță o grevă de avertisment, marți, 10 februarie, orele 10.00-12.00, în timpul întâlnirii primului ministru și a membrilor guvernului cu cei 500 de primari prezenți la Adunarea Generală ACOR de la Palatul Parlamentului. 

Data declanșării grevei generale în Administrație Publică este ziua imediat ulterioară eventualei adoptări în Guvern, în vederea asumării răspunderii în Parlament, a proiectului de lege privind măsurile din administrația publică locală, dacă va rămâne în forma actuală publicată de către Ministerul Dezvoltării. 

„Prin măsurile profund neconstituționale propuse, cu privire la «jumătatea de funcționar public» sau «grila de salarizare pentru săraci», vor fi afectați circa 51.000 de salariați de la nivelul comunelor. 

Cerem premierului Ilie Bolojan promovarea de îndată a noii legi a salarizării –jalonul 420 din PNRR, pentru a evita pierderea ireversibilă la 31 august 2026 a unor granturi din fonduri europene situate între 280 și 700 milioane de euro, în locul segregării locuitorilor României rurale în săraci și mai puțin săraci. 

Cerem premierului Ilie Bolojan să respecte Constituția și Carta Europeană a Autonomiei Locale, instituind un adevărat mecanism de egalizare a veniturilor bugetelor locale, pentru că România nu poate fi împărțită sistemic, prin lege, în cetățeni ai comunităților rurale sărace, cu drepturi reduse la servicii publice de calitate, și cetățeni ai comunităților urbane prospere, cu drepturi substanțial mai mari”, arată comunicatul de presă. 

Revendicarea principală din listă este invitarea Federației Columna-SCOR la negocieri, „neîntârziate, efective, prealabile adoptării proiectului de act normativ și axate pe propuneri concrete de corectare a măsurilor neconstituționale avute în vedere de către Guvern, pentru identificarea unor reglementări adecvate, proporționale și orientate spre creșterea performanței serviciilor publice”. „Termenul este cel prevăzut de art. 155 din Legea dialogului social nr. 367/2022, respectiv de maxim 10 zile de la prezenta Notificare, în raport cu care am și fixat calendarul protestului”, potrivit documentului. 

