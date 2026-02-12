Live TV

Cum ocolește Rusia sancțiunile Occidentului importând mașini din China

Data publicării:
masini
Foto: Profimedia Images

Zeci de mii de maşini sunt exportate din China către Rusia prin scheme de importuri paralele care deseori eludează sancţiunile guvernelor din Occident şi din Asia şi angajamentele producătorilor auto de a ieşi de pe piaţa rusă, conform datelor privind înmatriculările analizate de Reuters şi interviurilor cu cinci persoane implicate în comerţ. 

Sancţiunile şi angajamentele companiilor au venit ca reacţie la invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022. Dar un comerţ înfloritor cu aceste vehicule, „de la maşini Toyota şi Mazda la modele germane de lux”, continuă parţial prin reţele informale care permit dealerilor ruşi să le comande prin intermediari chinezi, susţin persoanele intervievate şi datele firmei ruse de analize Autostat. 

Majoritatea sunt produse în China - unde multe mărci internaţionale construiesc vehicule cu parteneri locali - sau sunt livrate în statul asiatic după ce au fost fabricate în alte zone. Un număr din ce în ce mai mare de vehicule cu kilometraj zero, nou înmatriculate, apar ca fiind vândute în China de către dealeri sau traderi, care apoi le reclasifică ca maşini "la mâna a doua" şi le exportă. Această practică, prezentată anul trecut de Reuters, este un simptom la pieţei auto chineze, semnificativ subvenţionate şi hipercompetitive, care permite producătorilor auto şi dealerilor să umfle cifrele privind vânzările, să obţină subvenţii şi să exporte surplusul de vehicule. 

Traderii mută mărcile auto europene, nipone şi sud-coreene din China în Rusia, unde maşinile noi sunt prezentate ca "second hand" pentru a elimină necesitatea obţinerii aprobării producătorului auto pentru vânzări pe piaţa rusă, a explicat Zhang Ai Jun, fost exportator la un trader auto din Sichuan. Acesta a adăugat: "În acest mod exporturile se realizează mult mai uşor". 

Vehiculele "rulate" cu kilometraj zero se vând deseori la preţ redus în China. Dar în Rusia ele au preţuri similare cu maşinile noi care nu au fost niciodată înmatriculate, potrivit unui dealer rus şi documentelor analizate de Reuters. 

Dmitry Zazulin, director de vânzări auto în Moscova, spune că mulţi clienţi vor să cumpere şi să conducă doar maşini de la mărcile occidentale, cum ar fi Mercedes. "Totuşi, în prezent, putem doar să le aducem prin canale paralele", a precizat acesta. 

Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen şi alţi producători auto din regiunile care au impus sancţiuni spun că interzic vânzările pe piaţa rusă şi fac tot posibilul pentru a preveni exporturile neautorizate. Dar ei atrag atenţia asupra dificultăţilor în investigarea posibilelor breşe: astfel de anchete consumă timp şi sunt complexe, necesitând asistenţa "părţilor terţe", se arată într-un comunicat al Mercedes. 

BMW a precizat că angajaţilor care se ocupă de operaţiunile de retail din China li s-a cerut "să se opună strict oricăror potenţiale exporturi de vehicule către Rusia", iar dacă, cu toate acestea, maşinile ajung în Rusia prin scheme de importuri paralele, "aceste fapte au loc în afara sferei noastre de influenţă şi în mod expres împotriva voinţei noastre". 

Un dealer rus a declarat pentru Reuters că la sediul său din Vladivostok nu sunt maşini străine, dar acestea sunt cumpărate una câte una de la traderii chinezi pentru clienţii care plasează comenzi. 

Datele Autostat arată că în importurile din China o pondere din ce în ce mai mare o au vehiculele mărcilor occidentale sau nipone înmatriculate în Rusia, dar şi multe mărci din Coreea de Sud. Datele arată că numărul vehiculelor de acest tip fabricate în China a crescut cu peste 50% din 2023. Acum ele sunt responsabile pentru aproape jumătate din cele 130.000 de vehicule vândute în total pe piaţa rusă în 2025, care sunt produse de companii din ţări care impun sancţiuni, conform Autostat. De când Rusia a invadat Ucraina, în 2022, peste 700.000 vehicule de la toate aceste mărci străine au fost vândute pe piaţa rusă. 

Datele Autostat mai arată că ruşii au cumpărat anul trecut mai multe Toyota decât orice altă marcă străină, exceptându-le pe cele chinezeşti. Dar grupul nipon a informat că nu mai trimite maşini în Rusia din 2022: "Toyota nu exportă vehicule noi către Rusia". Grupul Mazda, care are de asemenea vânzări importante pe piaţa rusă, a spus acelaşi lucru şi a precizat că maşinile noi Mazda vândute pe piaţa rusă "au fost revândute prin terţe părţi, în afara controlului Mazda". 

Sebastiaan Bennink, expert în sancţiuni la firma europeană de avocatură Bennink Dunin-Wasowicz, a explicat că produsele restricţionate încă intră deseori în Rusia, chiar dacă firmele fac tot posibilul să le blocheze. Acesta susţine că sunt atât de multe moduri de a eluda sancţiunile încât "este aproape imposibil să previi ca anumite maşini să ajungă în cele din urmă în Rusia". 

Ministerul Economiei din Germania a anunţat că autorităţile vamale investighează în mod regulat încălcarea sancţiunilor şi lucrează cu alte autorităţi din UE pentru implementarea măsurilor. 

Şi Ministerul Economiei şi Comerţului din Japonia a informat că producătorii auto, exportatorii şi dealerii sunt constrânşi de reglementările privind sancţiunile dar nu a dorit să comenteze în legătură cu comerţul cu maşini nipone între China şi Rusia. 

La rândul său, Ministerul Comerţului din Coreea de Sud a precizat că lucrează pentru prevenirea eludării controlului exporturilor, iar ţara ia măsura pentru a contracara exporturile indirecte de maşini rulate către Rusia. 

Ministerul Comerţului din China şi Ministerul Industriei şi Comerţului din Rusia nu au răspuns solicitărilor de a face comentarii. Ambele ţări susţin că se opun sancţiunilor unilaterale şi le consideră ilegale. 

Datele publicate luna trecută de Autostat arată că vânzările de automobile noi în Rusia au scăzut cu 15,6% în 2025. 

În 2022, piaţa auto rusă a înregistrat cel mai sever declin de după prăbuşirea Uniunii Sovietice, după ieşirea producătorilor auto occidentali, în urma invadării Ucrainei. Ulterior, în 2023 şi 2024, vânzările s-au redresat, dar creşterea s-a oprit anul trecut, pe fondul dobânzilor ridicate, al saturării pieţei şi al majorării taxei de casare. 

În total, 1,326 milioane automobile noi au fost vândute în Rusia anul trecut, faţă de 1,571 milioane unităţi în 2024, a informat Autostat. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Tusk, premierul Poloniei
1
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
Donald Trump
2
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
lucrări de reparații ale șinelor de la metroul bucureștean
3
CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor...
drapel steag spania romania
4
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează...
medici in spital
5
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci...
Scandal la Jocurile Olimpice! A fost interzis și nu s-a mai putut abține: "Ăsta e prețul demnității"
Digi Sport
Scandal la Jocurile Olimpice! A fost interzis și nu s-a mai putut abține: "Ăsta e prețul demnității"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump SUA Xi Jinping China
Donald Trump mută focusul strategic, China câștigă: Asia, marea miză economică ignorată de Washington. La cât se ridică pierderile SUA
Vladimir Putin meets Chinese president Xi Jinping in March 2023
„Ar putea fi nevoită să facă concesii care îi afectează suveranitatea”. Costul ascuns al războiului din Ucraina: o Rusie mai dependentă
emmanuel macron
A face din Europa o „putere independentă” este „singura” soluţie, declară Emmanuel Macron
masini
20 de mașini de lux au fost găsite ascunse într-un garaj din Italia. Ar fi fost cumpărate de un afacerist român cu legături cu Mafia
Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Day Three
JO 2026 Milano Cortina. Un sportiv ucrainean va purta în timpul cursei o cască interzisă. Imaginile care au stârnit controversa
Recomandările redacţiei
Ședință a Guvernului Bolojan.
Nou blocaj la Guvern: unii demnitari se opun tăierilor. Ministerul...
Robert Negoiță, primarul sectorului 3, sosește la sediul DNA din București.
Robert Negoiță va reveni la conducerea Primăriei Sectorului 3...
Sediul Comisiei Europene
Percheziţii la sediile Comisiei Europene. Parchetul European...
radu oprea face declaratii
Scandalul tăierilor de posturi la stat comparate cu „Auschwitz”. Radu...
Ultimele știri
De la vreme de primăvară la ninsori, cu diferențe de 15 grade de la o zi la alta. ANM: Duminică, temperaturile vor scădea semnificativ
Fiul lui Ramzan Kadîrov a rămas fără un organ după ce fost implicat într-un accident rutier grav
Cocaină adusă din Spania cu firma de curierat, ascunsă printre haine. DIICOT: Drogurile erau pentru cluburile din București
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sumă impresionantă strânsă pentru familia mare a lui James Van Der Beek, după moartea lui: "Resursele lor...
Cancan
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici...
Fanatik.ro
Oficial! Lisav Eissat a semnat: ”Nu aș putea fi mai fericit”
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Frații Pavăl cumpără Carrefour și intră în istoria marilor tranzacții făcute de români. Cum schimbă...
Adevărul
Riposta Kremlinului: Reacția Moscovei la confiscarea petrolierelor din „flota fantomă”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fata despre care s-a spus că a fost pipăită de Mihai Bendeac: "Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De față cu soțul ei, a pronunțat numele lui Novak Djokovic și a spus ce ar face: ”E ceva de neimaginat!”
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
Jennifer Aniston, la 57 de ani. Cum își menține actrița silueta incredibilă. Dieta care i se potrivește de...
Adevarul
Cum rezistă soldații ucraineni în tranșee, în condiții de frig extrem: „Vin spre noi ca niște zombi”
Newsweek
Pensionar obligă Casa de Pensii să îi socotească 5 ani de condiții normale ca stagiu de cotizare grupa I. Cum?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Katie Holmes, mesaj scris "cu inima grea", după moartea lui James Van Der Beek: "Recunoscătoare că am...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online