Cum ocolește Rusia sancțiunile Occidentului importând mașini din China

Zeci de mii de maşini sunt exportate din China către Rusia prin scheme de importuri paralele care deseori eludează sancţiunile guvernelor din Occident şi din Asia şi angajamentele producătorilor auto de a ieşi de pe piaţa rusă, conform datelor privind înmatriculările analizate de Reuters şi interviurilor cu cinci persoane implicate în comerţ.

Sancţiunile şi angajamentele companiilor au venit ca reacţie la invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022. Dar un comerţ înfloritor cu aceste vehicule, „de la maşini Toyota şi Mazda la modele germane de lux”, continuă parţial prin reţele informale care permit dealerilor ruşi să le comande prin intermediari chinezi, susţin persoanele intervievate şi datele firmei ruse de analize Autostat.

Majoritatea sunt produse în China - unde multe mărci internaţionale construiesc vehicule cu parteneri locali - sau sunt livrate în statul asiatic după ce au fost fabricate în alte zone. Un număr din ce în ce mai mare de vehicule cu kilometraj zero, nou înmatriculate, apar ca fiind vândute în China de către dealeri sau traderi, care apoi le reclasifică ca maşini "la mâna a doua" şi le exportă. Această practică, prezentată anul trecut de Reuters, este un simptom la pieţei auto chineze, semnificativ subvenţionate şi hipercompetitive, care permite producătorilor auto şi dealerilor să umfle cifrele privind vânzările, să obţină subvenţii şi să exporte surplusul de vehicule.

Traderii mută mărcile auto europene, nipone şi sud-coreene din China în Rusia, unde maşinile noi sunt prezentate ca "second hand" pentru a elimină necesitatea obţinerii aprobării producătorului auto pentru vânzări pe piaţa rusă, a explicat Zhang Ai Jun, fost exportator la un trader auto din Sichuan. Acesta a adăugat: "În acest mod exporturile se realizează mult mai uşor".

Vehiculele "rulate" cu kilometraj zero se vând deseori la preţ redus în China. Dar în Rusia ele au preţuri similare cu maşinile noi care nu au fost niciodată înmatriculate, potrivit unui dealer rus şi documentelor analizate de Reuters.

Dmitry Zazulin, director de vânzări auto în Moscova, spune că mulţi clienţi vor să cumpere şi să conducă doar maşini de la mărcile occidentale, cum ar fi Mercedes. "Totuşi, în prezent, putem doar să le aducem prin canale paralele", a precizat acesta.

Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen şi alţi producători auto din regiunile care au impus sancţiuni spun că interzic vânzările pe piaţa rusă şi fac tot posibilul pentru a preveni exporturile neautorizate. Dar ei atrag atenţia asupra dificultăţilor în investigarea posibilelor breşe: astfel de anchete consumă timp şi sunt complexe, necesitând asistenţa "părţilor terţe", se arată într-un comunicat al Mercedes.

BMW a precizat că angajaţilor care se ocupă de operaţiunile de retail din China li s-a cerut "să se opună strict oricăror potenţiale exporturi de vehicule către Rusia", iar dacă, cu toate acestea, maşinile ajung în Rusia prin scheme de importuri paralele, "aceste fapte au loc în afara sferei noastre de influenţă şi în mod expres împotriva voinţei noastre".

Un dealer rus a declarat pentru Reuters că la sediul său din Vladivostok nu sunt maşini străine, dar acestea sunt cumpărate una câte una de la traderii chinezi pentru clienţii care plasează comenzi.

Datele Autostat arată că în importurile din China o pondere din ce în ce mai mare o au vehiculele mărcilor occidentale sau nipone înmatriculate în Rusia, dar şi multe mărci din Coreea de Sud. Datele arată că numărul vehiculelor de acest tip fabricate în China a crescut cu peste 50% din 2023. Acum ele sunt responsabile pentru aproape jumătate din cele 130.000 de vehicule vândute în total pe piaţa rusă în 2025, care sunt produse de companii din ţări care impun sancţiuni, conform Autostat. De când Rusia a invadat Ucraina, în 2022, peste 700.000 vehicule de la toate aceste mărci străine au fost vândute pe piaţa rusă.

Datele Autostat mai arată că ruşii au cumpărat anul trecut mai multe Toyota decât orice altă marcă străină, exceptându-le pe cele chinezeşti. Dar grupul nipon a informat că nu mai trimite maşini în Rusia din 2022: "Toyota nu exportă vehicule noi către Rusia". Grupul Mazda, care are de asemenea vânzări importante pe piaţa rusă, a spus acelaşi lucru şi a precizat că maşinile noi Mazda vândute pe piaţa rusă "au fost revândute prin terţe părţi, în afara controlului Mazda".

Sebastiaan Bennink, expert în sancţiuni la firma europeană de avocatură Bennink Dunin-Wasowicz, a explicat că produsele restricţionate încă intră deseori în Rusia, chiar dacă firmele fac tot posibilul să le blocheze. Acesta susţine că sunt atât de multe moduri de a eluda sancţiunile încât "este aproape imposibil să previi ca anumite maşini să ajungă în cele din urmă în Rusia".

Ministerul Economiei din Germania a anunţat că autorităţile vamale investighează în mod regulat încălcarea sancţiunilor şi lucrează cu alte autorităţi din UE pentru implementarea măsurilor.

Şi Ministerul Economiei şi Comerţului din Japonia a informat că producătorii auto, exportatorii şi dealerii sunt constrânşi de reglementările privind sancţiunile dar nu a dorit să comenteze în legătură cu comerţul cu maşini nipone între China şi Rusia.

La rândul său, Ministerul Comerţului din Coreea de Sud a precizat că lucrează pentru prevenirea eludării controlului exporturilor, iar ţara ia măsura pentru a contracara exporturile indirecte de maşini rulate către Rusia.

Ministerul Comerţului din China şi Ministerul Industriei şi Comerţului din Rusia nu au răspuns solicitărilor de a face comentarii. Ambele ţări susţin că se opun sancţiunilor unilaterale şi le consideră ilegale.

Datele publicate luna trecută de Autostat arată că vânzările de automobile noi în Rusia au scăzut cu 15,6% în 2025.

În 2022, piaţa auto rusă a înregistrat cel mai sever declin de după prăbuşirea Uniunii Sovietice, după ieşirea producătorilor auto occidentali, în urma invadării Ucrainei. Ulterior, în 2023 şi 2024, vânzările s-au redresat, dar creşterea s-a oprit anul trecut, pe fondul dobânzilor ridicate, al saturării pieţei şi al majorării taxei de casare.

În total, 1,326 milioane automobile noi au fost vândute în Rusia anul trecut, faţă de 1,571 milioane unităţi în 2024, a informat Autostat.

