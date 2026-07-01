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Cutremurele succesive din Venezuela au distrus aproape 60.000 de clădiri și au lăsat în urmă tone de moloz

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Victime numeroase și distrugeri majore, provocate de cutremurele din Venezuela. Foto Profimedia
Victime numeroase și distrugeri majore, provocate de cutremurele din Venezuela. Foto: Profimedia
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Peste 58.000 de clădiri ar fi putut fi avariate și distruse de cele două cutremure care au lovit Venezuela săptămâna trecută, potrivit unei analize preliminare a datelor satelitare, care sugerează că amploarea distrugerilor ar putea depăși cu mult estimările oficiale, scrie The Guardian.

Cele două cutremure de miercurea trecută – cu magnitudini de 7,2 și 7,5 – au provocat moartea a cel puțin 1.943 de persoane, au rănit peste 10.571 și au lăsat zeci de mii de persoane dispărute sub dărâmături. Agenția ONU pentru migrație a declarat că până la 6,8 milioane de persoane ar putea fi afectate de aceste dezastre și ar avea nevoie de adăpost, apă, servicii de salubritate, asistență medicală și articole de prim ajutor esențiale.

Pe măsură ce speranțele de a găsi supraviețuitori se estompează, se depun eforturi pentru a determina adevărata amploare a pagubelor. Luni, Jorge Rodríguez, președintele Adunării Naționale, a declarat că 855 de clădiri au fost avariate, dintre care 189 s-au „prăbușit complet”.

Însă evaluarea inițială a datelor satelitare publicate de agenția spațială americană NASA sugerează posibilitatea existenței unor pagube mult mai grave și mai extinse.

După analizarea imaginilor radar de înaltă rezoluție colectate a doua zi după cutremure de sateliții Sentinel-1 ai Agenției Spațiale Europene, cercetătorii de la Universitatea de Stat din Oregon au concluzionat că „aproximativ 58.870 de clădiri au fost probabil avariate sau distruse în întreaga regiune afectată”.

„Aceasta este o evaluare preliminară, rapidă. Reflectă o schimbare bruscă a suprafeței, compatibilă cu daunele”, au spus ei.

Între timp, Organizația Mondială a Sănătății a tras un semnal de alarmă cu privire la potențialele focare de boli, deoarece unitățile sanitare din Venezuela, aflate în dificultate și avariate, se luptă să facă față consecințelor cutremurelor.

„Serviciile sanitare sunt acum sub o presiune extremă, unitățile funcționând dincolo de capacitatea lor”, a declarat purtătorul de cuvânt Christian Lindmeier, într-o conferință de presă de la Geneva.

El a adăugat că există „un risc crescut” de focare de rujeolă și difterie din cauza nivelurilor scăzute de vaccinare pre-cutremure, precum și de febră galbenă, malarie, dengue, chikungunya și Zika.

Evaluările preliminare ale OMS au identificat deficiențe în îngrijirea obstetrică din orașul-port La Guaira, grav afectat, întrucât o parte a personalului din maternitate era încă dispărut după cutremure. De asemenea, organizația a semnalat „o furnizare haotică a serviciilor și un flux al pacienților dezorganizat, caracterizat de supraaglomerare și de creșterea numărului de intervenții chirurgicale restante”, precizând că există dificultăți în înregistrarea corectă a victimelor și în monitorizarea persoanelor dispărute.

Editor : M.C

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