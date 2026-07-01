Dezastru în Venezuela: autoritățile revizuiesc în creștere bilanțul cutremurelor, mii de morți și răniți

Bilanţul dublului cutremur din Venezuela a fost revizuit în creştere la o săptămână după dramă, ajungând acum la 2.295 de morţi şi peste 11.000 de răniţi, a anunţat miercuri preşedintele Adunării Naţionale de la Caracas, Jorge Rodriguez.
Aproximativ „12.841 de persoane au fost afectate” de cutremurele din 24 iunie, a adăugat Jorge Rodriguez la anunţarea noului bilanţ al victimelor, revizuindu-l în creştere pe cel precedent, stabilit marţi, care indica 1.943 de morţi şi 10.571 de răniţi, transmite AFP preluată de Agerpres.
Peste 58.000 de clădiri ar fi putut fi avariate și distruse de cele două cutremure care au lovit Venezuela săptămâna trecută, potrivit unei analize preliminare a datelor satelitare, care sugerează că amploarea distrugerilor ar putea depăși cu mult estimările oficiale, scrie The Guardian.