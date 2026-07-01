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Dezastru în Venezuela: autoritățile revizuiesc în creștere bilanțul cutremurelor, mii de morți și răniți

Data actualizării: Data publicării:
Earthquake In Venezuela, La Guaira - 30 Jun 2026
O clădire se prăbușește după un cutremur în Catia la Mar, La Guaira, Venezuela, pe 30 iunie 2026. Cutremur în Venezuela, La Guaira – 30 iunie 2026 / Profimedia Images
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Bilanţul dublului cutremur din Venezuela a fost revizuit în creştere la o săptămână după dramă, ajungând acum la 2.295 de morţi şi peste 11.000 de răniţi, a anunţat miercuri preşedintele Adunării Naţionale de la Caracas, Jorge Rodriguez.

Aproximativ „12.841 de persoane au fost afectate” de cutremurele din 24 iunie, a adăugat Jorge Rodriguez la anunţarea noului bilanţ al victimelor, revizuindu-l în creştere pe cel precedent, stabilit marţi, care indica 1.943 de morţi şi 10.571 de răniţi, transmite AFP preluată de Agerpres.

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Peste 58.000 de clădiri ar fi putut fi avariate și distruse de cele două cutremure care au lovit Venezuela săptămâna trecută, potrivit unei analize preliminare a datelor satelitare, care sugerează că amploarea distrugerilor ar putea depăși cu mult estimările oficiale, scrie The Guardian.

Editor : Ana Petrescu

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