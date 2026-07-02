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Un bărbat a fost găsit în viață sub dărâmături la opt zile de la cele două cutremure devastatoare din Venezuela

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Devastation in La Guaira's coastal neighborhoods after Venezuela earthquakes
O imagine de ansamblu arată cartierele populare de pe litoral Carabellada și Caribe, odinioară preferate de turiști, transformate în mormane de moloz în La Guaira, orașul cel mai grav afectat de cutremurele din Venezuela, dezvăluind adevărata grozăvie a dezastrului din 2 iulie 2026. Foto: Profimedia
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Câteva sute de salvatori se străduiau joi, încă de la primele ore ale zilei, să-l salveze pe un bărbat de 40 de ani blocat de opt zile sub dărâmăturile unei clădiri prăbuşite în urma celor două cutremure soldate cu peste 2.000 de morţi şi zeci de mii de dispăruţi în Venezuela, a constatat o jurnalistă a AFP.

Hernan Gil, un agent de securitate în vârstă de 43 de ani, a rămas blocat în cabina sa de pază, sub clădirea în care lucra în Catia La Mar, o zonă de coastă din statul La Guaira (nord), aproape în întregime distrusă în urma catastrofei naturale din 24 iunie, notează Agerpres.

Echipele de salvare din şapte ţări - Venezuela, Chile, SUA, Portugalia, Costa Rica, El Salvador şi Mexic - lucrează fără încetare de trei zile pentru a ajunge la el.

Miercuri seara, salvatorii se aflau la aproape un metru de el, după cum au declarat ei pentru AFP. Pompierii chilieni au publicat pe Instagram o înregistrare video în care se vede bărbatul în interiorul cabinei de pază, întorcând capul spre cameră, cu ochiul drept înroşit de sânge.

„Este cu adevărat un miracol”, a declarat pentru AFP soţia lui Gil, Gusbimar Gonzalez.

„Sunt complet uimită, pentru că este prima dată când văd atâtea ţări unindu-se astfel pentru a salva o singură persoană”, a adăugat ea.

În acest stat, cel mai grav afectat, zeci de clădiri distruse sunt marcate cu litera „D”". Aceasta înseamnă „decedaţi”, conform nomenclaturii internaţionale pentru operaţiunile de căutare şi salvare în cazul cutremurelor, şi pune capăt speranţelor de a găsi supravieţuitori sub acele dărâmături.

Şefa statului, preşedintele interimar Delcy Rodriguez, a decretat miercuri şapte zile de doliu naţional „în memoria victimelor”.

Bilanţul victimelor a fost revizuit în creştere, ajungând la 2.295 de morţi şi peste 11.000 de răniţi, potrivit preşedintelui Adunării Naţionale, Jorge Rodriguez, după ce marţi fuseseră anunţaţi aproape 2.000 de morţi.

Într-o ţară care a fost deja supusă în ultimii ani unor restricţii privind informaţiile, Guvernul a limitat, după tragedie, accesul în La Guaira, impunând voluntarilor să deţină un permis de trecere.

„A fost extrem de dificil să ajungem pe teritoriul venezuelean”, a explicat pentru AFP Luis Arteaga Benatuil, membru al grupului spaniol de căutare şi salvare USAR 13. „Sosim târziu, dar obiectivul nostru rămâne acela de a salva vieţi", a adăugat el.

Naţiunile Unite estimează că 50.000 de persoane sunt dispărute în urma dezastrului.

Amploarea pagubelor materiale a aruncat o parte din ţară în haos. „Cel mai grav lucru sunt morţii”, a declarat Gladys Barrios, în vârstă de 76 de ani, adăugând: „Vă rog să spuneţi adevărul”.

Pentru supravieţuitori, autorităţile venezuelene au înfiinţat centre de distribuire a ajutoarelor. Însă, ei se simt mai mult susţinuţi de străini şi de voluntari. „La început, totul mergea bine, dar apoi a început dezorganizarea: mai întâi, soldaţii se serveau singuri şi te alegeai cu ce mai era”, a povestit Yohana Alvarez, o vânzătoare strămutată.

Patru poliţişti venezueleni au fost arestaţi pentru jafuri în zona afectată de dublul cutremur, a anunţat Ministerul Justiţiei pe reţelele sociale, după ce o postare în care agenţii erau prinşi în flagrant de locuitorii furioşi a devenit virală.

Zonele afectate par să fi fost rase de pe faţa pământului, cu găuri imense în mijlocul clădirilor care încă stau în picioare, dar care sunt acum inutilizabile.

Pe baza imaginilor satelitare, agenţia spaţială americană NASA a estimat că aproximativ 58.870 de clădiri au fost avariate sau distruse.

În statul La Guaira, „penuria alimentară este generalizată, serviciile de bază s-au prăbuşit, iar comunicaţiile sunt în mare parte întrerupte”, a semnalat marţi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR).

„Tensiunile în rândul populaţiei sunt în creştere, în timp ce accesul la ajutor rămâne limitat. Se întâmplă ca oamenii să fie la un pas de a se omorî între ei pentru mâncare. E ca o luptă de cocoşi”, a declarat Daniela Armas, în vârstă de 18 ani, vânzătoare din La Guaira, după ce a aşteptat să primească hrană într-un adăpost de urgenţă.

„Situaţia este destul de critică”, a declarat Lia Poggio, şefa misiunii din Venezuela a Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM).

Fatima Berroteran, în vârstă de 56 de ani, locuia în unul dintre cele 20 de blocuri ale complexului rezidenţial Brisas din Maiquetía. Ea şi familia ei dorm în parcare. „Aici nu se întâmplă nimic pentru noi. Abia de azi-noapte au început să ne aducă apă”, a explicat ea adăugând că „majoritatea nu au corturi”.

Programul Alimentar Mondial (PAM) a lansat un apel pentru strângerea a 50 de milioane de dolari, necesari pentru a hrăni 500.000 de persoane timp de trei luni.

„Multe familii riscă să se afunde şi mai mult în precaritate”, a declarat Stephanie Hochstetter, responsabila agenţiei ONU în această ţară.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) se teme, de asemenea, de epidemii şi şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la sistemele „inadecvate” de urmărire a persoanelor dispărute şi de înregistrare a victimelor.

Serviciile de sănătate şi reţelele de apă şi canalizare perturbate, combinate cu deplasările populaţiei, ar putea favoriza apariţia unor focare „de boli care pot fi prevenite prin vaccinare, precum rujeola, difteria şi tusea convulsivă”, a avertizat un purtător de cuvânt al OMS, Christian Lindmeier.

În schimb, UNHCR estimează că are nevoie de aproximativ 15 milioane de dolari, în special pentru a oferi adăpost temporar unui număr de 30.000 de persoane pe o perioadă de şase luni.

Statele Unite au dublat suma ajutorului bilateral în urma tragediei, ajungând la un total de 300 de milioane de dolari destinaţi ONG-urilor şi agenţiilor ONU.

Aproximativ 2.000 de americani participă la operaţiuni, a declarat miercuri în faţa jurnaliştilor generalul Francis Donovan, şeful Comandamentului Sud al SUA.

Editor : B.E.

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