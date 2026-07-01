Polițiști din Venezuela au fost prinși că furau bani din ruinele unei clădiri prăbușite la cutremur. Furia oamenilor e în creștere

Patru polițiști venezueleni au fost arestați și riscă să fie demiși după ce au fost acuzați că au furat bani din ruinele unei clădiri care s-a prăbușit în timpul cutremurelor duble devastatoare de săptămâna trecută, relatează The Guardian.

Locuitorii și echipele de salvare naționale și internaționale continuă să caute supraviețuitori în urma cutremurelor care au ucis aproape 2.000 de persoane și au rănit peste 10.000. Zeci de mii de oameni sunt încă dați dispăruți.

Clipurile de pe rețelele de socializare arată oameni furioși încercând să împiedice polițiștii să ia bani dintr-un seif plin cu dolari dintr-o clădire în ruine din statul La Guaira, grav afectat.

Într-un comunicat, poliția a declarat că patru ofițeri au fost arestați și suspendați din funcție și că au început măsuri disciplinare pentru „demiterea imediată” a acestora.

„Având în vedere evenimentele recente din zonele afectate de cutremurele din statul La Guaira, s-a confirmat că un grup de ofițeri, abătându-se de la îndatoririle lor și profitând de eforturile de salvare și ajutor umanitar, au acționat în mod necorespunzător prin însușirea de obiecte de valoare găsite printre dărâmături”, se arată în comunicat.

„Această conduită individuală, reprobabilă și contrară valorilor fundamentale ale doctrinei noastre, subminează în mod direct prestigiul și respectul public al instituției,” mai spune poliția.

Deși un băiețel de trei ani a fost scos viu din dărâmăturile unei clădiri din La Guaira, marți, speranțele de a găsi mai mulți supraviețuitori sunt în scădere. Între timp, furia publică față de ritmul lent al eforturilor de salvare ale guvernului - și față de comportamentul unor membri ai armatei și poliției - este în creștere.

Voluntarii, mulți echipați doar cu lopeți și frânghii, spun că fac tot ce pot pentru a localiza supraviețuitorii, în timp ce, spun ei, unii militari și polițiști venezueleni jefuiesc, blochează ajutoarele și cooptează donațiile.

Miercuri, sute de voluntari încă se revărsau în La Guaira, locul unde a avut loc dezastrul, pentru a-și oferi sprijinul.

„Vrem să facem tot ce putem pentru a ajuta”, a spus Fabiano Nadales, în vârstă de 35 de ani, un voluntar din orașul Valencia, care călătorea în spatele unei camionete cu o echipă de aproximativ 15 studenți la medicină și căutători amatori.

Nadales a spus că încă mai are speranța că vor fi găsiți mai mulți supraviețuitori.

„Se întâmplă și minuni. Unii oameni pot supraviețui 10 zile”, a spus el în timp ce convoiul său aștepta într-un ambuteiaj imens.

După ce inițial le-a mulțumit voluntarilor civili, guvernul a restricționat vineri accesul publicului în La Guaira, provocând furia oamenilor care încercau să ajute la salvarea supraviețuitorilor.

Un angajat guvernamental staționat la un punct de control din La Guaira a declarat duminică pentru Reuters că a văzut polițiști și personal militar rechiziționând ajutoare din trei camioane care transportau provizii, lăudându-se cu ceea ce au reușit să „obțină”.

Editor : M.B.