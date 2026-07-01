Live TV

Polițiști din Venezuela au fost prinși că furau bani din ruinele unei clădiri prăbușite la cutremur. Furia oamenilor e în creștere

Data publicării:
Cutremur în Venezuela. Foto Profimedia
Cutremur în Venezuela. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Patru polițiști venezueleni au fost arestați și riscă să fie demiși după ce au fost acuzați că au furat bani din ruinele unei clădiri care s-a prăbușit în timpul cutremurelor duble devastatoare de săptămâna trecută, relatează The Guardian.

Locuitorii și echipele de salvare naționale și internaționale continuă să caute supraviețuitori în urma cutremurelor care au ucis aproape 2.000 de persoane și au rănit peste 10.000. Zeci de mii de oameni sunt încă dați dispăruți.

Clipurile de pe rețelele de socializare arată oameni furioși încercând să împiedice polițiștii să ia bani dintr-un seif plin cu dolari dintr-o clădire în ruine din statul La Guaira, grav afectat.

Într-un comunicat, poliția a declarat că patru ofițeri au fost arestați și suspendați din funcție și că au început măsuri disciplinare pentru „demiterea imediată” a acestora.

„Având în vedere evenimentele recente din zonele afectate de cutremurele din statul La Guaira, s-a confirmat că un grup de ofițeri, abătându-se de la îndatoririle lor și profitând de eforturile de salvare și ajutor umanitar, au acționat în mod necorespunzător prin însușirea de obiecte de valoare găsite printre dărâmături”, se arată în comunicat.

„Această conduită individuală, reprobabilă și contrară valorilor fundamentale ale doctrinei noastre, subminează în mod direct prestigiul și respectul public al instituției,” mai spune poliția.

Deși un băiețel de trei ani a fost scos viu din dărâmăturile unei clădiri din La Guaira, marți, speranțele de a găsi mai mulți supraviețuitori sunt în scădere. Între timp, furia publică față de ritmul lent al eforturilor de salvare ale guvernului - și față de comportamentul unor membri ai armatei și poliției - este în creștere.

Voluntarii, mulți echipați doar cu lopeți și frânghii, spun că fac tot ce pot pentru a localiza supraviețuitorii, în timp ce, spun ei, unii militari și polițiști venezueleni jefuiesc, blochează ajutoarele și cooptează donațiile.

Miercuri, sute de voluntari încă se revărsau în La Guaira, locul unde a avut loc dezastrul, pentru a-și oferi sprijinul.

„Vrem să facem tot ce putem pentru a ajuta”, a spus Fabiano Nadales, în vârstă de 35 de ani, un voluntar din orașul Valencia, care călătorea în spatele unei camionete cu o echipă de aproximativ 15 studenți la medicină și căutători amatori.

Nadales a spus că încă mai are speranța că vor fi găsiți mai mulți supraviețuitori.

„Se întâmplă și minuni. Unii oameni pot supraviețui 10 zile”, a spus el în timp ce convoiul său aștepta într-un ambuteiaj imens.

După ce inițial le-a mulțumit voluntarilor civili, guvernul a restricționat vineri accesul publicului în La Guaira, provocând furia oamenilor care încercau să ajute la salvarea supraviețuitorilor.

Un angajat guvernamental staționat la un punct de control din La Guaira a declarat duminică pentru Reuters că a văzut polițiști și personal militar rechiziționând ajutoare din trei camioane care transportau provizii, lăudându-se cu ceea ce au reușit să „obțină”.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
nicusor dan face declaratii
3
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Vadim Ermolaev
4
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Ploaie torentiala si rafale puternice de vant pe durata unei avertizari meteorologice de cod portocaliu, Timisoara, 23 iunie 2026
5
Noi alerte de furtuni și caniculă: ANM a emis cod portocaliu și galben. Temperaturi de...
FOTO Lia Olguța Vasilescu a publicat imaginile și a făcut anunțul
Digi Sport
FOTO Lia Olguța Vasilescu a publicat imaginile și a făcut anunțul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Two British Policemen wearing Traditional Helmets-Click below for more.
Doi polițiști britanici, anchetați după ce au încătușat un student înjunghiat care cerea ajutor
Victime numeroase și distrugeri majore, provocate de cutremurele din Venezuela. Foto Profimedia
Cutremurele succesive din Venezuela au distrus aproape 60.000 de clădiri și au lăsat în urmă tone de moloz
Search for Earthquake Survivors Continues in Venezuela
Salvare miraculoasă: Un copil de trei ani a fost găsit viu la şase zile de la cutremurele din Venezuela
ecuson al politiei romane
Doi polițiști din București au fost reținuți pentru luare de mită, după ce ar fi introdus alcool și telefoane în arest
Venezuela Earthquake
Spitale avariate, risc de epidemii: OMS trage un semnal de alarmă în privința sistemului medical din Venezuela, afectat de cutremur
Recomandările redacţiei
ilie bolojan in parlament
Soluția propusă de Ilie Bolojan pentru criza politică: „E greu de...
sigla sri
Cetățean străin, expulzat din România. SRI afirmă că era în stadiu...
BUCURESTI - ROMEXPO - CONGRES EXTRAORDINAL PNL - 21 IUN 2026
Decizia prin care PNL a convocat Congresul Extraordinar a fost...
nori de furtuna
Avertizări Cod Roșu de furtuni violente în mai multe regiuni ale...
Ultimele știri
Viorel Pașca și familia lui au fost reținuți de procurori în dosarul azilelor ilegale. Ce a găsit DIICOT la percheziții
Ambasadorul SUA la NATO: Revizuirea prezenţei militare americane în Europa ţine cont de ameninţări. „Este o evaluare strict militară”
Statele Unite semnează acord pentru o ambasadă permanentă la Ierusalim. Israelul vorbește despre „alianță de neclintit”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Cea mai frumoasă fată din lume”, azi milionară. Cum a ajuns Thylane Blondeau să aibă o avere de 4,2 milioane...
Cancan
Ce AVERE au de împărțit Ileana Sterp și Daniel Aloman. Ce bunuri dețin cei doi, de fapt
Fanatik.ro
Transfer de 1,5 milioane de euro la Universitatea Craiova! Simon Elisor a fost prezentat oficial de campioana...
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Mesajul primit de soția unui celebru fotbalist înainte de meciul dintre Anglia și RD Congo din Cupa Mondială...
Adevărul
Avertisment fără precedent al unui general NATO: „Ucraina doboară 600-700 de drone pe seară. Fără pregătire...
Playtech
Declarația de avere a lui Nicușor Dan. Detaliul din conturi care atrage atenţia, ce bunuri deţine preşedintele
Digi FM
Subiecte BAC Istorie 2026. Eseu despre evoluția politică a României în a doua jumătate a secolului XX
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ultimele clipe ale lui Radu Mărginean în viață: "Era întins pe iarbă și cu fața vineție! Doamne, Dumnezeule"
Pro FM
Shania Twain, criticată dur de fani: „Nu avea nevoie de așa ceva, unele alegeri sunt greu de înțeles!”...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Demi Moore, salariu de sute de mii de dolari pe episod. Câți bani încasează pentru rolul interpretat într-un...
Adevarul
Pericolul ascuns de pe litoralul românesc. Avertismentul unui paleoclimatolog despre mările Terrei
Newsweek
Ce pensie frumoasă a primit o pensionară după 37 de ani munciți. De ce a luat și 1.000 lei bonus?
Digi FM
VIDEO "Uitați ce e în cartierul nostru de lux". Anca Serea și fiica ei au plecat din casă desculțe, prin apă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organism când suntem stresați. Sângele își schimbă structura în doar câteva minute
Digi Animal World
Fetiță de 6 ani, mușcată de un liliac turbat în timp ce se cățăra într-un copac: „Am tot strigat după ajutor”
Film Now
Melanie Griffith dezvăluie de ce s-a destrămat căsnicia cu Antonio Banderas: „M-am simțit blocată!” Ce spune...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...