Danemarca oferă un nou pachet de ajutor Ucrainei. La ce vor fi folosiți banii transferați de către Copenhaga

Data publicării:
steag danemarca
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Guvernul și parlamentul danez au aprobat un alt pachet de ajutor militar pentru Ucraina în valoare totală de aproape 1,4 miliarde DKK (aproximativ 217 milioane USD).

Ministerul Apărării danez a făcut acest anunț într-un comunicat de presă consultat de Ukrinform.

Conform declarației, 100 de milioane de coroane daneze din această sumă vor fi destinate finanțării „modelului danez” în 2025, 372,2 milioane de coroane daneze vor sprijini inițiativa PURL (Lista priorităților Ucrainei), care va permite achiziționarea de arme americane pentru Ucraina, iar alte 80 de milioane de coroane daneze vor asigura combustibil pentru apărătorii ucraineni.

„Există încă o mare nevoie de a sprijini lupta Ucrainei pentru independență. Și este, de asemenea, necesar ca și alte țări să contribuie”, a declarat ministrul apărării Troels Lund Poulsen.

Asistența totală acordată Ucrainei de Danemarca din 2022 a ajuns deja la 71 de miliarde de coroane daneze (aproximativ 11,1 miliarde de dolari).

