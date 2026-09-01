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SUA își asigură accesul la petrolul Venezuelei. O companie americană va prelua zăcăminte deținute anterior de China și Rusia

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Imagine cu profil ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Washingtonul își asigură un rol direct în companie China și Rusia pierd teren în industria petrolieră Proiecte exploatate anterior de companii chineze sancționate Trump: „Milioane și milioane de barili de petrol” ajung în SUA

O companie petrolieră americană va prelua controlul operațional asupra unor câmpuri petroliere din Venezuela exploatate anterior de companii chineze și ruse, în cadrul unui amplu acord privind producția de petrol anunțat de președintele Donald Trump. Potrivit unor oficiali americani citați de Reuters, North American Blue Energy Partners (NABEP) va prelua 14 proiecte atribuite recent de guvernul venezuelean, iar Washingtonul va avea drepturi importante asupra companiei și asupra producției acesteia.

NABEP se află printre companiile care au primit recent 14 contracte pentru proiecte petroliere în Venezuela, potrivit oficialilor americani.

Compania a fost deținută anterior de magnatul petrolier american Harry Sargeant și este controlată în prezent de omul de afaceri venezuelean Alejandro Betancourt.

„Venezuela este binecuvântată cu resurse naturale abundente, oameni harnici și un potențial neexploatat”, a declarat Betancourt într-un comunicat în care a confirmat tranzacția.

„Această tranzacție va valorifica acest potențial, în beneficiul atât al venezuelenilor, cât și al americanilor”, a adăugat omul de afaceri.

Washingtonul își asigură un rol direct în companie

Potrivit acordului, NABEP va deține controlul operațional asupra activității. Guvernul SUA va avea însă drepturi asupra unei participații de 35% în companie, precum și „acces preferențial” la 20% din producția acesteia, la prețul de cost.

Casa Albă a precizat că NABEP a acordat, de asemenea, Departamentului de Stat al SUA dreptul de preempțiune pentru achiziționarea restului de 80% din producția companiei.

Săptămâna trecută, Donald Trump a anunțat că Statele Unite și-au asigurat accesul la aproximativ 64 de miliarde de barili din rezervele dovedite de petrol ale Venezuelei, printr-un parteneriat cu sectorul privat.

Acordul oferă companiilor americane acces la unele dintre cele mai importante active petroliere ale Venezuelei și reduce, în același timp, rolul companiilor chineze și ruse care au avut o prezență importantă în sectorul energetic al țării.

China și Rusia pierd teren în industria petrolieră

Washingtonul va avea astfel un rol direct în stabilirea companiilor care produc și comercializează petrol venezuelean, în timp ce administrația Trump încearcă să restructureze industria petrolieră a țării și să alinieze exploatarea vastelor sale rezerve la interesele economice și geopolitice ale SUA.

Casa Albă a mai precizat că Statele Unite vor avea drept de veto asupra consiliului de administrație și asupra directorilor NABEP. De asemenea, majoritatea membrilor consiliului trebuie să fie cetățeni americani.

În total, NABEP urmează să controleze 17 proiecte petroliere în Venezuela, pe care intenționează să le dezvolte și, în cele din urmă, să le utilizeze pentru a furniza petrol Statelor Unite.

Dintre cele 14 proiecte atribuite recent companiei, cinci au fost exploatate anterior de companii chineze în cadrul unui model promovat de fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro. Un alt proiect era exploatat de o companie rusă, au declarat oficialii americani.

Proiecte exploatate anterior de companii chineze sancționate

Două dintre proiecte au fost exploatate de China Concord Resources, companie sancționată de SUA în 2019 pentru activități legate de Iran. Un alt proiect era operat de Sinopec, iar unul de China National Petroleum Corp.

„Nu numai că deschidem noi oportunități de care să beneficieze guvernul SUA și operatorii americani, ci și transformăm Statele Unite în piața de desfacere pentru acest petrol care anterior era trimis în China”, a declarat unul dintre oficialii americani.

Alte două proiecte erau operate de filiale asociate lui Alex Saab, fost colaborator apropiat al lui Nicolas Maduro, care se află în prezent în detenție în Statele Unite.

Un alt câmp petrolier era asociat cu un nepot al Ciliei Flores, soția lui Nicolas Maduro, au mai afirmat oficialii americani.

Trump: „Milioane și milioane de barili de petrol” ajung în SUA

Donald Trump a declarat luni dimineață că Statele Unite extrag în prezent „milioane și milioane de barili de petrol”, care sunt transportați către rafinării din Texas, Louisiana și alte zone.

Președintele american urmează să se întâlnească marți cu reprezentanți ai companiilor de distribuție a petrolului și gazelor și ai rafinăriilor.

În paralel, autoritățile interimare din Venezuela și reprezentanții Adunării Naționale din 2015 poartă discuții pentru restabilirea unei anumite ordini constituționale și pentru soluționarea problemelor juridice legate de tranziția politică a țării.

Administrația Trump consideră Adunarea Națională din 2015 drept ultimul organism legislativ venezuelean ales în conformitate cu Constituția țării, deși aceasta nu deține în prezent nicio putere oficială de guvernare.

Potrivit unui oficial american, un eventual acord cu Adunarea din 2015 ar putea oferi o bază constituțională și juridică pentru o tranziție mai amplă în Venezuela, inclusiv pentru decizii economice esențiale, precum relansarea industriei petroliere.

Citește și: Trump anunță planul pentru rezerva strategică de petrol a SUA: „Va începe în curând”. Ce rol joacă Venezuela

Editor : C.A.

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