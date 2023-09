Durerea este fără margini în Libia, după inundațiile devastatoare care au luat viața a mii de oameni. Apa le-a dus trupurile în mare, iar țara cere ajutor pentru a le putea recupera. Tragedia îi copleșește și pe medici, care știu că bilanțul ar putea ajunge la zeci de mii de victime. Amploarea dezastrului din Libia a fost fotografiată și din satelit. Unde erau cândva clădiri și drumuri au rămas numai ruine, după ruperea a două baraje.

Noul bilanț al inundațiilor devastatoare din Libia indică peste 11.000 de morți. Dar numărul victimelor ar putea fi mult mai mare. Primarul celui mai afectat oraș spune că doar în localitatea sa ar fi pierit aproximativ 20.000 de persoane. Viiturile au ucis familii întregi și mii de oameni au fost deja îngropați. În spitale e criză de saci pentru cadavre.

Suferința este la fel de mare și dincolo de granițele Libiei. Un tată își aștepta fiul acasă, în Egipt, dar nu și-ar fi putut închipui că băiatul său nu se va mai întoarce în viață.

"Am pierdut patru membri de familie. Fiul meu l-a sunat pe fratele lui joia trecută, pentru ultima oară, spunându-i că va lua haine pentru copii și va veni în vizită (în Egipt n.r). Acum, și-a luat haine și a venit... dragul meu fiu", povestește bărbatul plângând în timp ce ține în mână fotografia fiului lui.

Pentru cei care au fost martori la furia naturii, coșmarul trăit va rămâne pentru totdeauna în amintirile lor.

"Marea a distrus partea de sus a zidului. Ne-am trezit cu o adevărată catastrofă. Ne-am trezit și nu am mai găsit pe nimeni, nu am găsit pe nimeni pe care cunoșteam. Când am ieșit afară, nu mai exista orașul, fusese ras de pe fața Pământului", povestește un alt bărbat.

Echipe de ajutor au fost trimise din România, Italia, Germania, Turcia și Qatar. Experții susțin că efectele devastatoare ale inundațiilor au fost provocate de apele mai calde ale mării şi infrastructura deficitară.





