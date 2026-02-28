Live TV

Video Donald Trump, primele declarații după atacul asupra Iranului: SUA au început „operaţiuni militare majore”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a postat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, în care confirmă că SUA a fost implicată în atacul asupra Iranului.

Trump afirmă că armata americană a lansat „operaţiuni militare majore” în Iran, susţinând că această ţară a încercat să-şi reconstruiască programul nuclear.

„Am încercat în repetate rânduri să ajungem la un acord. Am încercat. Vom distruge rachetele lor şi industria lor de rachete. Va fi complet distrusă”, a afirmat liderul american.

 El a spus că obiectivul este de a apăra SUA prin „eliminarea ameninţărilor iminente din partea regimului iranian”.

 „Trebuie să depuneţi armele. Veţi fi trataţi în mod echitabil şi veţi beneficia de imunitate totală, sau veţi fi confruntaţi cu o moarte sigură”, a declarat preşedintele american adresându-se Gardienilor Revoluţiei Islamice.

„Armata Statelor Unite a întreprins o operaţiune masivă şi continuă pentru a împiedica această dictatură extrem de malefică şi radicală să ameninţe America şi interesele noastre fundamentale de securitate naţională. Vom distruge rachetele lor şi vom lăsa la pământ industria lor de rachete. Aceasta va fi, din nou, complet distrusă. Vom anihila marina lor. Ne vom asigura că teroriştii din regiune nu vor mai putea destabiliza regiunea sau lumea, nu vor mai putea ataca forţele noastre şi nu vor mai putea folosi dispozitivele explozive improvizate – sau bombele de margine de drum, cum sunt uneori numite – pentru a răni grav şi a ucide mii şi mii de oameni, inclusiv mulţi americani. Şi ne vom asigura că Iranul nu va obţine arme nucleare”, a afirmat Trump. 

