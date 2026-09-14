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Video Noi imagini de la spectaculoasa operațiune de recuperare a celor doi piloți în Iran, după ce avionul lor F-15 a fost doborât

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salvare piloti americani
Foto: Captură video Digi24
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Americanii au dat publicității noi imagini de la spectaculoasa operațiune de recuperare a celor doi piloți în Iran, după ce avionul lor F-15 a fost lovit și doborât de iranieni. Jurnaliștii de la CBS Sixty Minutes au vorbit cu șeful Statelor Majore Reunite ale Armatei americane despre această operațiune complexă. Locul exact unde se aflau piloții a fost identificat cu ajutorul unei tehnologii secrete de radiolocație a CIA.

Aceasta este o înregistrare video recent declasificată, care surprinde operațiunile de salvare a doi ofițeri ai Forțelor Aeriene ale SUA, al cărui avion a fost doborât deasupra Iranului. Pilotul, cu numele de cod Alpha, a fost localizat primul. Aceste imagini declasificate surprind misiunea riscantă de salvare a acestuia, desfășurată pe timp de zi. SUA au mobilizat 21 de aeronave pentru a-l recupera.

Jurnalistă: Cât de periculoasă a fost, așadar, misiunea de salvare a lui Alpha?
Dan Cain, șeful Statelor Majore Reunite ale Armatei SUA: Ei bine, orice incursiune în spatele liniilor inamice pe timp de zi prezintă riscuri majore. Am fi preferat de departe să acționăm noaptea, însă, având în vedere amenințarea la adresa lui 4-4-Alpha, s-a decis să pătrundem cu îndrăzneală în spatele liniilor inamice în plină zi, pentru a ne asigura că ajungem la el înaintea oricui altcineva.

În această înregistrare video, bombardiere și drone americane lovesc forțele Gărzii Revoluționare iraniene din apropiere. După aceea, a venit momentul să fie recuperat și ofițerul Bravo.

Dan Cain, șeful Statelor Majore Reunite ale Armatei SUA: Ei bine, urmărim o transmisie video de la un mijloc de supraveghere și recunoaștere. Sunt destul de sigur că acela de acolo este 4-4 Bravo. Vedem doi membri ai Forțelor Speciale înaintând și se pare că îl scot de acolo.
Jurnalistă: Dacă nu mă înșel, totul se întâmpla la o altitudine de vreo 7.000 de picioare (2.133 metri)? E destul de sus.
Dan Cain: Da, se vede afișată înălțimea terenului în partea dreaptă, în zona de sus a imaginii.
Jurnalistă: Deci, militarul a escaladat muntele acela?
Dan Cain: Ar trebui să-l întrebi pe el, dar îmi imaginez că da, probabil așa a fost.
Jurnalistă: E ceva cu adevărat remarcabil.
Dan Cain: Asta aș face eu. Vrei să ajungi într-o poziție înaltă. Vrei să izolezi amenințarea de dedesubt, astfel încât să poți vedea și observa pe oricine vine după tine și să decizi cum vei proceda pentru a-i evita.
Jurnalistă: Iar în această imagine, de ce acel mic elicopter... de ce este imaginea lui estompată? Ce este?
Dan Cain: Pentru că nu vreau să știi despre ce tip de elicopter este vorba. Da. Pentru că vrem să ne păstrăm cele mai specializate capacități, astfel încât, dacă Statele Unite vor avea vreodată nevoie să le folosească din nou, să o poată face.
Jurnalistă: Nu vreți ca inamicul sau oricine altcineva să vadă despre ce e vorba?
Dan Cain: Nu vreau.

Editor : Liviu Cojan

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