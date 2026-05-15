Drone suspecte raportate în regiunea capitalei finlandeze. Traficul pe aeroportul din Helsinki a fost suspendat

Autorităţile finlandeze au avertizat vineri cu privire la prezenţa unor drone suspecte în regiunea capitalei ţării, iar aeroportul din Helsinki a anunţat că a suspendat temporar traficul aerian.

„Autorităţile iau măsuri. Forţele de Apărare şi-au consolidat propriile capacităţi de supraveghere şi reacţie. Îi îndemn pe toţi să urmărească buletinele autorităţilor”, a declarat prim-ministrul Petteri Orpo, într-o declaraţie pe X, potrivit News.ro.

Ca urmare, s-a dispus suspendarea temporară a traficului pe aeroportul din Helsinki.

