„Am fugit să ne salvăm viețile”, „totul dispăruse, a rămas doar râul” și „am avut doar 20 de secunde să reacționăm” sunt mărturiile unor oameni care au scăpat cu viață din calea viiturii devastatoare de la granița dintre Nepal și China. Valul uriaș de apă și resturi a măturat vehicule, șantiere și locuințe, iar echipele de salvare au intervenit cu elicoptere pentru a-i recupera pe cei rămași izolați, scriu jurnaliștii France24.

„Am fugit să ne salvăm viețile.” Este mărturia unuia dintre supraviețuitorii dezastrului produs la granița dintre Nepal și China, unde un val uriaș de apă și resturi a măturat totul în cale.

Oamenii care au reușit să scape povestesc despre momentele în care au fost nevoiți să fugă fără să știe dacă vor supraviețui. Unii au scăpat în ultimele secunde, în timp ce alții au rămas izolați mai bine de 24 sau chiar 48 de ore, până când echipele de salvare au ajuns la ei.

Elicopterele au intervenit în văile devastate de viitură, despre care se crede că a fost declanșată de prăbușirea unui ghețar.

Potrivit informațiilor disponibile vineri, peste 1.400 de persoane erau încă date dispărute, multe dintre ele turiști străini, iar bilanțul morților depășea 550.

„Ne-a înghițit brusc”

Sivaranjani Muthunathan se afla într-un autobuz împreună cu alte 56 de persoane din statul Tamil Nadu, în sudul Indiei. Grupul călătorea prin Nepal spre granița cu China când autobuzul a rămas blocat.

Oamenii au crezut inițial că este vorba despre un ambuteiaj. Apoi, situația s-a schimbat în câteva clipe.

„Apoi a apărut ceață, fum, ceva care părea să ne cuprindă brusc”, a povestit Muthunathan, în vârstă de 46 de ani, pentru AFP.

Femeia le-a arătat jurnaliștilor o înregistrare realizată cu telefonul mobil, în care se vede torentul de apă îndreptându-se spre ea.

Vehiculele din jur au fost luate de ape sau îngropate în noroi. „Unul câte unul, am ieșit și noi pe partea șoferului”, a povestit femeia. Ulterior, ea și ceilalți pasageri s-au cățărat pe un deal pentru a scăpa din calea viiturii.

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O altă pelerină aflată în autobuz, Vijayabhuvaneshwari, în vârstă de 53 de ani, a spus că oamenii nu au avut timp să ezite.

„Nu am avut de ales. Toate vehiculele din fața și din spatele nostru dispăruseră”, a declarat ea pentru AFP.

În timp ce încerca să urce, femeia a auzit zgomote puternice. „În timp ce urcam, auzeam ceva ce părea a fi explozii. Erau pietre și bolovani care se prăbușeau”, a spus ea.

Pentru ca membrii mai în vârstă ai grupului să poată ajunge la adăpost, Poonguzhali Ponmambadan, în vârstă de 61 de ani, și-a desfăcut sariul și i l-a dat soțului.

„El l-a folosit ca ham pentru a ridica mai mulți bătrâni”, a povestit femeia.

„Au murit mai mulți oameni decât au fost salvați”

Șantierele barajelor din valea Trishuli au fost, la rândul lor, lovite de viitură. Muncitorii care au fost salvați au descris amploarea dezastrului și viteza cu care apa și resturile au măturat zona.

„Erau cel puțin 400 de muncitori la șantier”, a declarat pentru AFP Dev Shrestha, evacuat cu elicopterul după ce a fost salvat. „Au murit mai mulți oameni decât au fost salvați.”

Un alt muncitor, Buddha Tamang, a supraviețuit pentru că se afla într-un tunel al barajului în momentul producerii viiturii.

El a reușit să iasă și să ceară ajutor, însă a rămas izolat mai bine de 24 de ore înainte de a fi evacuat.

„Am supraviețuit pentru că eram în tunel”, a spus Tamang. „Ofițerii superiori care lucrau pe cealaltă parte au fost cu toții luați de apă.”

Arjun Kumar Tamang, un alt muncitor, a descris pagubele produse la centrala hidroelectrică unde lucra.

„Nu știu câte persoane au murit, dar forța apei a măturat totul”, a spus el.

„Când am ieșit, totul dispăruse”

Ananay Sharma, un inginer indian în vârstă de 29 de ani, se afla la o centrală electrică atunci când a început dezastrul.

„Eram la centrala electrică. Am auzit un zgomot puternic. Se produceau infiltrații și ni s-a spus să ieșim”, a povestit el.

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Când a ieșit din clădire, peisajul se schimbase complet. „Când am ieșit, totul dispăruse, a rămas doar râul.”

O tabără rezidențială fusese complet măturată de ape. O altă tabără, în care oamenii au reușit să se adăpostească, a rămas în picioare.

„Am avut doar 20 de secunde”

Gorakh Khatka, un inginer care se afla în zona Shanti Bazar, în apropierea locului unde s-a produs dezastrul, spune că a avut la dispoziție doar câteva secunde pentru a reacționa.

„Am avut la dispoziție doar 20 de secunde pentru a reacționa înainte ca noroiul și apa să atingă o înălțime de 20 de picioare, aproximativ șase metri, în zona inundată”, a declarat el.

Khatka și ceilalți oameni care au reușit să fugă au ajuns pe un deal.

„Am fugit să ne salvăm viețile și am petrecut mai mult de 48 de ore pe un deal până când a sosit în sfârșit ajutorul.”

Pentru supraviețuitori, dezastrul s-a produs atât de rapid încât mulți nu au avut timp să înțeleagă ce se întâmplă.

În câteva minute, drumuri, vehicule, șantiere și locuințe au fost înghițite de apă și noroi, iar cei care au scăpat cu viață au rămas izolați, așteptând intervenția echipelor de salvare.

Editor : C.A.