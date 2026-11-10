O nouă rundă de negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina a început marți, 10 noiembrie, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, cu participarea delegațiilor Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite. Discuțiile, mediate de Washington, sunt primele în format trilateral din februarie și urmează să se desfășoare pe parcursul a două zile. Pe agenda negocierilor se află încetarea ostilităților, garanțiile de securitate pentru Ucraina, problemele teritoriale și măsurile umanitare.

Planul analizat de SUA pentru un compromis teritorial între Rusia și Ucraina

ACTUALIZARE 12.30: Administrația Trump analizează o posibilă soluție pentru depășirea blocajului privind teritoriile disputate din estul Ucrainei: modificarea delimitării administrative a regiunilor Donețk și Luhansk, astfel încât Vladimir Putin să poată susține că Rusia controlează integral cele două regiuni, fără să fie necesară cucerirea militară a tuturor teritoriilor revendicate, relatează The Economist.

Potrivit publicației, care invocă surse din rândul diplomaților americani, această variantă ar permite Moscovei să revendice îndeplinirea unuia dintre obiectivele sale declarate, în condițiile în care forțele ruse controlează aproape întreaga regiune Luhansk, dar Ucraina deține în continuare peste 20% din Donețk, inclusiv zona fortificată Sloviansk-Kramatorsk.

O altă posibilă concesie luată în calcul de Washington ar fi revenirea Rusiei pe piața energetică europeană, deși o asemenea măsură s-ar lovi de restricțiile impuse de legislația Uniunii Europene. Detalii AICI.

Zelenski confirmă începerea negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi

ACTUALIZARE 12.25: Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat marți că negocierile trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite au început la Abu Dhabi, după o întâlnire separată cu reprezentanții europeni. Liderul de la Kiev a declarat că Ucraina și partenerii săi depun toate eforturile pentru ca discuțiile din următoarele zile să producă rezultate concrete, subliniind că este esențial ca și Moscova să manifeste aceeași disponibilitate.

„Facem tot posibilul pentru ca negocierile din aceste zile să dea rezultate. Ucraina și partenerii noștri sunt hotărâți să lucreze în mod concret la măsuri de reducere a tensiunilor, la elaborarea unor garanții de securitate eficiente și la apropierea unei păci reale. Este esențial ca Rusia să aibă aceeași abordare”, a transmis Zelenski într-o postare pe X.

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Declarația a fost făcută după o convorbire telefonică cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, cu care liderul ucrainean a convenit să continue coordonarea eforturilor diplomatice. Zelenski a precizat că așteaptă în cursul zilei o informare detaliată din partea echipei sale de negociatori și a partenerilor Ucrainei cu privire la evoluția discuțiilor cu reprezentanții Rusiei.

SUA văd semne de flexibilitate din partea Rusiei și Ucrainei în disputa teritorială

ACTUALIZARE 11.49: Rusia și Ucraina ar fi manifestat în privat o anumită flexibilitate în privința controlului asupra teritoriilor din estul Ucrainei după încheierea războiului, au declarat oficiali americani, înaintea negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi, relatează BBC. Aceștia recunosc însă că pozițiile publice ale Moscovei și Kievului rămân foarte îndepărtate, iar perspectivele unui acord rapid sunt reduse.

Principalul punct de dispută rămâne regiunea Donețk, aflată în cea mai mare parte sub ocupație rusă. Moscova cere Ucrainei să renunțe inclusiv la teritoriile pe care încă le controlează, în timp ce Kievul susține înghețarea liniei frontului, pentru a păstra zone pe care le consideră esențiale pentru securitatea sa viitoare.

Deși niciuna dintre părți nu și-a modificat public revendicările, un oficial american a afirmat, în ajunul negocierilor, că Rusia și Ucraina au dat dovadă, în discuțiile private, de „puțină flexibilitate”. Oficialul a avertizat însă că problema teritorială nu poate fi soluționată fără stabilirea unui nou cadru de securitate pentru perioada postbelică.

„Nu vor rezolva problema Donețkului și nici problema teritorială până când nu vor ști cum va arăta arhitectura de securitate după război. Și trebuie avut în vedere că nu vom putea finaliza una fără cealaltă”, a explicat acesta.

La rândul său, Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump și membru al delegației SUA, alături de emisarul special Steve Witkoff, a declarat că negocierile se vor concentra asupra preocupărilor de securitate ale Rusiei și Ucrainei pentru perioada de după război.

„O parte importantă a acestui proces constă în încurajarea tuturor părților să înceapă să se gândească serios la ceea ce va urma după război. Prin discutarea securității postbelice, a redresării economice și a mecanismelor necesare pentru prevenirea unor viitoare conflicte, sperăm să mutăm accentul de la gestionarea războiului la construirea bazelor unei păci durabile”, a scris Kushner pe X.

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Potrivit BBC, cadrul de securitate discutat ar putea include consultări în domeniul securității, linii directe de comunicare în situații de criză și măsuri reciproce de reducere a tensiunilor. Oficialii americani au evocat inclusiv posibilitatea reactivării Consiliului NATO-Rusia, a cărui activitate este în mare parte suspendată din 2022.

Rusia vrea o nouă arhitectură de securitate în Europa

ACTUALIZARE 11.35: De cealaltă parte, Rusia consideră că obiectivul principal al negocierilor de la Abu Dhabi ar trebui să fie conturarea unui nou cadru de securitate postbelic în Europa, nu doar încheierea războiului din Ucraina, a declarat pentru Reuters o sursă din delegația rusă. Potrivit acesteia, discuțiile ar urma să se concentreze asupra mecanismelor de prevenire a amenințărilor și de consolidare a stabilității regionale.

„Soluționarea conflictului ucrainean, fiind o chestiune de importanță esențială, este doar un aspect al acestei discuții ample, ea este subordonată obiectivului principal de creare a unei arhitecturi de securitate cuprinzătoare și indivizibile pentru întregul continent”, a explicat sursa citată de Reuters.

Participarea europenilor rămâne însă un punct sensibil. Reprezentanții Franței, Marii Britanii, Germaniei, Italiei, Uniunii Europene și NATO se află la Abu Dhabi, dar întâlnirile lor cu oficialii americani și ucraineni se desfășoară separat de negocierile trilaterale.

Moscova a exclus participarea directă a aliaților europeni ai Kievului la discuțiile cu Rusia, în timp ce Franța insistă că nu poate exista un acord durabil privind securitatea continentului fără implicarea statelor europene. Kievul și aliații săi europeni au avertizat împotriva oricărei încercări de redesenare a arhitecturii de securitate a Europei fără participarea lor.

Crearea unui nou sistem de securitate europeană este o revendicare mai veche a Moscovei, formulată inclusiv înaintea invaziei din 2022, când Rusia a cerut retragerea forțelor NATO din Europa de Est și garanții că Ucraina și Georgia nu vor adera la Alianță.

Ucraina și-a anunțat prioritățile la negocierile de la Abu Dhabi

ACTUALIZARE 11.32: Negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov, a anunțat marți, într-o postare pe X, începerea discuțiilor de la Abu Dhabi și a precizat că prima întâlnire a fost dedicată coordonării pozițiilor cu partenerii occidentali, înaintea negocierilor trilaterale cu Rusia și Statele Unite.

„Am început activitatea în Emiratele Arabe Unite. Prima întâlnire va avea loc cu reprezentanții Regatului Unit, Franței, Germaniei, Italiei, NATO și Comisiei Europene, alături de emisarii speciali americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Ne vom armoniza pozițiile și ne vom coordona pașii înaintea următoarei etape a negocierilor”, a transmis Umerov.

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Potrivit negociatorului-șef, prioritățile Kievului la întâlnirea trilaterală sunt încetarea ostilităților, obținerea unor garanții de securitate credibile pentru perioada postbelică, redresarea și dezvoltarea economică a Ucrainei, precum și progresele în domeniul umanitar. „Lucrăm pentru a obține cât mai multe progrese în aceste chestiuni și pentru a aduce pacea mai aproape”, a adăugat Umerov.

Știre inițială

Delegația ucraineană este condusă de Rustem Umerov, șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, iar Rusia este reprezentată de o delegație condusă de Vladimir Medinski, consilier al președintelui Vladimir Putin. Din partea Statelor Unite participă emisarii președintelui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Din delegația ucraineană mai fac parte șeful cancelariei președintelui Volodimir Zelenski, Kirilo Budanov, prim-adjunctul șefului administrației prezidențiale, Serhii Kîslîția, David Arahamia, liderul grupului parlamentar al partidului prezidențial, și Vadim Skibițki, adjunctul șefului serviciului de informații militare al Ucrainei.

Potrivit lui Budanov, negocierile se vor concentra și asupra problemelor umanitare, inclusiv asupra intensificării schimburilor de prizonieri de război între Kiev și Moscova.

Înaintea negocierilor trilaterale, reprezentanții Ucrainei au avut o întâlnire separată cu oficiali americani și europeni, la care au participat reprezentanți ai Regatului Unit, Franței, Germaniei, Italiei, NATO și Comisiei Europene. Potrivit lui Umerov, scopul reuniunii a fost coordonarea pozițiilor și stabilirea pașilor următori în procesul diplomatic.

Reprezentanții europeni nu participă direct la negocierile trilaterale, Moscova opunându-se includerii lor în acest format. Liderii europeni insistă însă că trebuie să aibă un rol în discuțiile privind viitoarea arhitectură de securitate a continentului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că delegația Kievului va propune măsuri de dezescaladare și va încerca să stabilească modalitățile de organizare a unei întâlniri la nivel de lideri între Ucraina, Rusia și Statele Unite.

Negocierile se desfășoară în condițiile în care pozițiile Kievului și Moscovei rămân profund divergente, în special în privința teritoriilor ocupate de Rusia și a garanțiilor de securitate pe care Ucraina le solicită pentru perioada de după război.

Editor : M.I.