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Emmanuel Macron cere un „text european” care să interzică accesul la rețelele sociale pentru toți copiii sub 15 ani: „Urgenţa e clară”

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emmanuel macron face declaratii
Emmanuel Macron. Foto: Profimedia
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Şeful statului francez, Emmanuel Macron, i-a cerut preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, un „text european” pentru a interzice accesul la reţelele sociale pentru tinerii sub 15 ani, cu scopul de a „proteja toţi copiii din Uniune”, potrivit unei scrisori consultate luni de AFP, citate de Agerpres.

În condiţiile în care o lege franceză în acest sens a fost cenzurată în august de Consiliul Constituţional, preşedintele francez îşi reafirmă dorinţa de a „găsi o cale de atac în această toamnă” printr-un „text legislativ revizuit” la nivel naţional care să „respecte dreptul Uniunii şi Constituţia noastră”.

În acest sens, el cere să „se poată baza din nou pe expertiza şi mobilizarea” serviciilor Comisiei, „într-un timp restrâns, atunci când acest text” le „va fi transmis”.

Emmanuel Macron, care a făcut din acest subiect o bătălie majoră a sfârşitului celui de-al doilea mandat al său, speră că o astfel de interdicţie va fi operaţională în Franţa în momentul în care va părăsi Palatul Elysee în primăvară.

Însă „astăzi devine indispensabil să mergem mai departe şi să armonizăm, printr-un nou text european, interzicerea accesului la platformele de reţele sociale pentru cei sub 15 ani”, adaugă el în această scrisoare datată 29 august.

„Urgenţa este clară”, insistă preşedintele francez care a format de-a lungul lunilor o coaliţie de ţări din UE în favoarea unei „majorităţi digitale”, chiar dacă există nuanţe între ele, în special în ceea ce priveşte vârsta ce ar trebui stabilită.

„Verificarea vârstei va trebui să se bazeze pe un set de soluţii naţionale şi europene robuste şi care să respecte regulile de protecţie a vieţii private”, consideră Emmanuel Macron.

De asemenea, el solicită ca acest text european „să permită ţintirea şi reglementarea clară a funcţionalităţilor adictive şi introducerea unor standarde de siguranţă implicite”, cum ar fi, de exemplu, „limitele de timp de utilizare”.

În iulie, Ursula von der Leyen a promis propuneri „după vară”. Ea a menţionat atunci că doreşte „să aibă în vedere un acces progresiv şi gradual pentru diferite categorii de vârstă” la reţelele sociale, părând astfel că vrea să urmeze avizul unui comitet de experţi europeni care a recomandat interzicerea accesului pentru cei sub 13 ani şi limite mai puţin stricte între 13 şi 18 ani.

Înainte ca ea să îşi dezvăluie propriul plan, Emmanuel Macron face, aşadar, presiuni pentru o poziţie mai dură, cu o interdicţie europeană armonizată pentru cei sub 15 ani, conform modelului pe care doreşte să îl implementeze în Franţa.

Consiliul Constituţional a considerat că textul Parlamentului francez aducea "o atingere disproporţionată" libertăţii de exprimare şi de comunicare a adolescenţilor. Totuşi, acesta a recunoscut "cerinţa constituţională de protejare a interesului superior al copilului.

Şeful statului dă asigurări în scrisoarea sa că restricţiile trebuie să fie "mai bine definite şi încadrate" pentru a fi acceptate de către judecătorii Consiliului Constituţional.

Editor : A.P.

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