Eurobarometru: 56% dintre cetățeni susțin extinderea UE. Care dintre țări sunt în favoarea primirii de noi membri

Data publicării:
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Foto. Reuters

Politica de extindere a Uniunii Europene a căpătat un nou impuls politic după invazia rusă din Ucraina. Țările candidate și statele membre se vor reuni la Bruxelles pe 4 noiembrie pentru o dezbatere organizată și găzduită de Euronews. În timp ce extinderea UE capătă un nou impuls politic, un nou sondaj indică faptul că mai mult de jumătate dintre europeni susțin acest proces. Mai precis, 56 % dintre cetățeni sunt de acord cu deschiderea proiectului european către alte țări.

Conform unui sondaj Eurobarometru, statele membre care susțin cel mai mult extinderea sunt Suedia (79%), Danemarca (75%) și Lituania (74%). În schimb, Austria (45%), Republica Cehă (43%) și Franța (43%) sunt cele mai puțin receptive.

Tinerii europeni susțin în special extinderea. 67% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani sunt în favoare, față de cei cu vârste cuprinse între 25 și 39 de ani, cu 63%. Per total, sondajul indică faptul că două treimi dintre europeni aprobă această deschidere. 37% dintre respondenți consideră că extinderea va consolida influența UE în lume. 37% cred, de asemenea, că va consolida piața europeană.

În cele din urmă, 30% dintre cetățeni consideră că extinderea va duce la o mai mare solidaritate între statele membre.

Însă, în spatele acestui sprijin public, este nevoie de angajament politic pentru a avansa procesul, subliniază Corina Stratulat, director asociat la Centrul European de Politici.

„Ar fi frumos dacă politicienii ar profita acum de acest val de sprijin public pentru a fi mai ambițioși și a acționa efectiv în ceea ce privește primirea de noi membri în Uniunea Europeană și efectuarea lucrărilor pregătitoare necesare pentru a putea găzdui mai multe țări la masa decizională.” Această problemă va fi în centrul Summitului privind extinderea organizat de Euronews pe 4 noiembrie. Liderii țărilor candidate vor avea ocazia să discute provocările acestui proces cu oficialii statelor membre ale UE.

Cu toate acestea, extinderea ridică și îngrijorări. 40% dintre cetățeni menționează imigrația necontrolată, 39% subliniază riscurile corupției și ale criminalității, iar 37% sunt îngrijorați de costul pe care această deschidere îl va suporta contribuabilii.

Pentru ca această deschidere politică să aibă succes, cetățenii europeni consideră că extinderea trebuie să fie însoțită de măsuri care să garanteze statul de drept și lupta împotriva corupției (44%).

De asemenea, aceștia solicită țărilor candidate să își asume angajamente clare pentru implementarea reformelor UE (38%).

 

 

