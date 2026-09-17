Comisia Europeană a adoptat joi Regulamentul „EU KIDS ACT” (EU Keeping Internet Digital Spaces Accountable and Trustworthy - „Pentru un mediu digital responsabil și de încredere în UE”), cu scopul de a spori siguranța online a copiilor în întreaga Uniune. Într-o conferință de presă susținută joi de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de vicepreședinta executivă Henna Virkkunen, au fost prezentate detalii privind regulamentul european pentru protecția copiilor online. Propunerea le interzice platformelor de comunicare socială să aibă acces la copiii cu vârsta sub 13 ani și stabilește o vârstă minimă la nivelul UE la care minorii să își poată crea un cont propriu, și anume la 15 ani, asigurând astfel o abordare treptată. De asemenea, Regulamentul KIDS ACT inversează sarcina. Acum, furnizorii de servicii vor trebui să demonstreze că serviciile lor sunt adaptate vârstei și concepute să fie sigure.

92% dintre europeni consideră că ar trebui să consolidăm protecția copiilor și a tinerilor în mediul online. Aproximativ 70 % sunt îngrijorați de hărțuirea cibernetică, de hărțuire și de ademenirea copiilor. Și mai există un fapt frapant: tinerii din Europa petrec, în medie, între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor, a explicat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citând rezultatele din sondajul Eurobarometru din luna iulie a acestui an.

„Pentru cei care au început să utilizeze rețelele sociale înainte de vârsta de 10 ani, timpul petrecut online este chiar mai mare. Aceștia petrec aproximativ 7-8 ore online, în fiecare zi. Aceasta reprezintă aproape o zi întreagă de lucru pentru un adult.

Prea mulți copii sunt expuși prea devreme la o lume online pe care nu sunt pregătiți să o exploreze. Un mediu în care hărțuirea te poate urmări până acasă. Unde fiecare greșeală poate fi înregistrată pentru totdeauna. Iar copilăria și pubertatea înseamnă să faci greșeli, să înveți din aceste greșeli și să te perfecționezi.

Copiii pot deveni ținta escrocilor și a prădătorilor. Astăzi, copiii noștri interacționează cu unele dintre cele mai sofisticate tehnologii create vreodată. Iar acestea nu au fost create având în vedere bunăstarea și dezvoltarea copiilor. Platformele sunt concepute pentru a capta atenția. Algoritmii învață din comportamentul nostru. Ei îl exploatează pentru a ne face să dăm clic, să reacționăm și să continuăm să derulăm. Și, de prea multe ori, aceste caracteristici care creează dependență fac parte dintr-un plan de afaceri. Scopul este de a menține copiii online și de a monetiza atenția lor.

Astăzi există o serie solidă de dovezi privind efectele nocive pe care rețelele sociale le au asupra creierului și personalității în dezvoltare. Iar părinții văd prea bine efectele acestui fenomen. Cu toții cunoaștem consecințele: privarea de somn, depresia, anxietatea, automutilarea, comportamentul de dependență și – tragic – sinuciderea. Părinții nu pot concura sau ține pasul cu algoritmii – și nici nu ar trebui să fie nevoiți să o facă”, a spus Ursula von der Leyen.

Declarația președintei von der Leyen privind Actul UE pentru protecția copiilor online (EU KIDS Act): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_26_1893

„Prin urmare, am convocat un grup special de experți. Am discutat cu tinerii. Am analizat experiența Australiei și a altor țări care au luat inițiativa. Am ascultat punctele de vedere ale statelor membre. Iar acum a sosit momentul ca Uniunea Europeană să acționeze. De aceea, Legea UE privind protecția copiilor (EU KIDS Act), aprobată astăzi de Colegiu, va stabili limite clare în lumea digitală – exact așa cum o facem zilnic în lumea reală. Adoptăm o abordare graduală și diferențiată. Fiecare vârstă are propriile sale particularități. Prin urmare, fiecare va beneficia de un nivel de protecție adaptat. Așadar, pe scurt: fără rețele sociale sub vârsta de 13 ani; fără conturi personale sub vârsta de 15 ani. Aceasta înseamnă că, de la 13 ani până la împlinirea vârstei de 15 ani, vor exista doar „mini-conturi” create și supravegheate de părinți sau tutori, cu funcționalități limitate și o restricție de timp de maximum o oră pe zi. Iar între 15 și 18 ani, proiectarea în condiții de siguranță va fi o obligație pentru platforme”, a adăugat președinta CE.

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Prin urmare, pentru fiecare persoană sub 18 ani, platformele trebuie să respecte principiul „siguranței prin proiectare”. Fără funcții toxice sau care creează dependență, fără capcane etc.

Vârsta va fi verificată folosind instrumente certificate de UE, precum aplicația noastră de verificare a vârstei. Aceasta se bazează pe „dovada fără cunoaștere”. Înseamnă că platforma află un singur lucru – dacă ai vârsta necesară pentru a-ți permite accesul sau nu.

„Timp de ani de zile, platformele au negat prejudiciile pe care le-au provocat. Au încercat să evite regulile prescriptive și să stabilească reguli în ritmul lor. Schimbăm această situație prin Legea KIDS. Așadar, în loc ca autoritățile să dovedească prejudiciul după ce acesta s-a produs, cele mai mari platforme trebuie să prezinte în avans planuri detaliate privind siguranța copiilor. Acest lucru înseamnă, din nou, că siguranța va fi pe primul plan. Astfel, părinții preiau controlul. Iar sarcina de a dovedi siguranța revine platformelor, așa cum se cuvine”, a spus șefa CE, care a precizat că această lege stabilește un cadru clar, susținut de societate și de lege.

În intervenția ei, vicepreședinta executivă Henna Virkkunen a explicat că a venit momentul să preluăm controlul asupra viitorului copiilor noștri. Părinții, profesorii, liderii naționali, copiii – toți au vorbit despre impactul dăunător al rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților.

Declarațiile vicepreședintei executive Virkkunen privind Actul UE pentru protecția copiilor online (EU KIDS Act) - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_26_1892

„Știm cu toții că rețelele sociale nu urmăresc decât să atragă atenția și să țină copiii lipiți de ecran. Acest lucru trebuie să înceteze.

Pentru că protecția minorilor în mediul online rămâne prioritatea noastră absolută. Legea KIDS a UE se bazează pe sistemul pe care l-am pus deja în aplicare pentru a proteja copiii. Avem în spate trei ani de aplicare a Legii privind serviciile digitale.

Am desfășurat anchete împotriva TikTok și Meta, inclusiv în ceea ce privește protecția minorilor – designuri care creează dependență, efectul „rabbit hole”, verificări ineficiente ale vârstei, fluxuri nesfârșite de conținut dăunător.

Am ajuns la concluzii preliminare împotriva marilor platforme pornografice, toate eșuând în a pune în aplicare verificări eficiente ale vârstei. Același lucru este valabil și pentru inteligența artificială.

Președintele a vorbit despre fete și băieți care și-au descoperit fotografiile transformate în imagini sexualizate generate de IA.

Permiteți-mi să fiu clară: acest lucru este ilegal – fie că este vorba de imagini reale, fie de cele generate de IA. Nu este doar ilegal, ci este scandalos.

Și în acest caz, dispunem de instrumentele necesare. Legea privind IA interzice sistemele de IA care manipulează persoanele sau exploatează vulnerabilitățile copiilor. Aceste interdicții sunt pe deplin în vigoare și le vom aplica cu fermitate”, a explicat vicepreședinta Virkkunen.

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Ce se va întâmpla sub Kids Act? Copiii sub 13 ani nu vor putea avea conturi pe rețelele sociale.

Între 13 și 15 ani, copiii vor putea accesa rețelele sociale numai prin intermediul conturilor tutorilor. La această vârstă, tutorii joacă un rol crucial în stabilirea unor măsuri de protecție esențiale, cum ar fi limitele de timp, aprobarea prealabilă a contactelor noi sau chiar o limită maximă a numărului de utilizatori la care copilul lor poate avea acces.

Un alt element, și cel mai important, îl constituie regulile de „siguranță prin proiectare”. Actul KIDS include o listă clară de ceea ce se poate și ce nu se poate face. Iar acest lucru se aplică tuturor utilizatorilor cu vârsta sub 18 ani.

De exemplu, persoanele necunoscute nu pot trimite mesaje copiilor, iar copiii nu pot fi vizați de reclame personalizate sau de algoritmi bazați pe activitatea anterioară. Și, mai ales, nu vor mai exista funcții care creează dependență.

Platformele de socializare, platformele de partajare a videoclipurilor, „însoțitorii” și chatbot-urile bazate pe IA, precum și jocurile video online, toate trebuie să respecte obligațiile de siguranță.

„Să luăm ca exemplu chatbot-urile bazate pe IA și „asistenții bazati pe IA”. Conform Legii KIDS a UE, aceștia nu mai pot acționa ca niște prieteni umani într-un mod care să-i facă pe copii să devină dependenți emoțional de ei.

Chatbot-urile din jocurile sau aplicațiile pentru copii nu se pot activa singure, nu pot fi impuse copiilor și trebuie să poată fi dezactivate cu ușurință.

Și, așa cum am spus, aceste reguli trebuie să fie aplicate în mod implicit. În Europa, acum revine companiilor sarcina de a demonstra că serviciile lor sunt sigure. Și ne așteptăm ca acestea să testeze riscurile la care sunt expuși copiii înainte de lansare și să monitorizeze efectele negative ulterioare.

Pentru ca aceste măsuri să fie cu adevărat eficiente, Legea UE privind protecția copiilor (EU KIDS Act) instituie un cadru solid privind verificarea vârstei, garantarea vârstei și îndrumarea părinților. Dovada vârstei online ar trebui să fie simplă – și nu ar trebui să dezvăluie nimic altceva despre tine. Absolut nimic altceva decât vârsta ta. Pentru că, atât pentru părinți, cât și pentru copii, soluțiile noastre trebuie să fie simple și să le ofere putere de decizie.

Instrumentele parentale ar trebui să fie ușor de utilizat, interoperabile și activate în mod implicit. Iar dovada responsabilității părintești ar trebui să se facă cu un singur clic”, a explicat Virkkunen.

Ea a ținut să sublinieze că siguranța online nu înseamnă renunțarea la alte drepturi: accesul la informații adecvate vârstei, confidențialitatea, participarea și libertatea de exprimare rămân garantate, în mod implicit și prin concepție.

„Marile companii din domeniul tehnologiei nu au dreptul să decidă cum își petrec copiii zilele. Vrem să le oferim putere de decizie părinților și tutorilor, fără a le impune toată responsabilitatea.

Vom promova această propunere împreună cu statele membre, industria, societatea civilă, cercetătorii – și cu copiii și tinerii înșiși.

Prin Legea KIDS, dorim să redăm rolul de părinte părinților.

Și copilăria copiilor”, a mai spus vicepreședinta Virkkunen.

Editor : M.C