Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”

Intervenția străină în Iran, care are o populație de 90 de milioane de locuitori, ar putea duce la destabilizarea și haosul în regiune.

Această opinie a fost exprimată într-un comentariu pentru Ukrinform de către cunoscutul expert turc în afaceri internaționale și jurnalist Güngör Yavuzaslan, scrie Ukrinform.

„Iranul nu este Siria. Populația Iranului este de aproximativ 90 de milioane de locuitori. Are un potențial intern semnificativ, o pondere geopolitică substanțială și o structură socială complexă. Destabilizarea Iranului ar duce la o catastrofă regională”, a spus Yavuzaslan.

Expertul a subliniat că Turcia este interesată de unitatea Iranului. „Iranul este vecinul nostru. Turcia, nici prin intermediul președintelui, nici ca parte a politicii de stat, nu are nicio abordare privind schimbarea regimului în Iran sau interferența în afacerile interne ale Iranului. Suntem alături de poporul iranian, de națiunea iraniană. Nu vrem ca Iranul să fie divizat”, a spus Yavuzaslan.

El a menționat că a „criticat ferm regimul iranian în ceea ce privește drepturile omului, drepturile culturale și naționale” și va continua să o facă. În același timp, el consideră că intervenția străină ar provoca haos în Iran și în întreaga regiune.

Jurnalistul a reamintit, de asemenea, că Iranul este regiunea cu cea mai mare populație turcă după Anatolia (Turcia centrală). „Iranul nu este compus doar din persani. Include, de asemenea, multe minorități... Iranul este o regiune în care civilizația turcă a dominat timp de milenii. În Tabriz, Urmia și multe alte părți ale Iranului, oamenii vorbesc o limbă foarte apropiată de turca anatoliană”, a adăugat Yavuzaslan.

A doua țară ca mărime din Orientul Mijlociu

Iranul este a 17-a țară ca mărime din lume și a doua ca mărime din Orientul Mijlociu. Suprafața sa este de 1.648.195 km², iar în 2024 populația depășea 92,5 milioane (conform PopulationPyramid.net). Pentru comparație, suprafața Siriei este de 185.180 km², cu o populație înainte de război de aproape 24,7 milioane (estimările postbelice sunt de aproximativ 12,5 milioane).

Ce face SUA

Potrivit Ukrinform, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că administrația sa ia în considerare cu seriozitate posibile răspunsuri la evenimentele din Iran, inclusiv uciderea și detenția în masă a protestatarilor de către regim, eventual prin utilizarea forței.

Duminică, 11 ianuarie, parlamentul iranian a amenințat cu atacuri asupra personalului militar american și a Israelului dacă SUA vor ataca Republica Islamică din cauza protestelor din țară.

Ieri, președintele SUA, Donald Trump, a impus o taxă vamală de 25% asupra mărfurilor provenite din țările care fac comerț cu Iranul.

Departamentul de Stat al SUA a îndemnat cetățenii americani aflați în Iran să părăsească urgent țara din cauza deteriorării acute a situației de securitate și a amenințărilor crescânde la adresa vieții și sănătății.

