Fiul unui fost candidat la președinția Belarusului a murit pe front în Ucraina. El lupta de partea Rusiei

Data publicării:
gbzdgbdba
Ivan Uss lupta de partea Rusiei în Ucraina. Foto: Captură X

Ivan Uss, fiul fostului candidat la președinția Belarusului, Dmitry Uss, a fost ucis pe frontul din Ucraina în timp ce lupta pentru Rusia, a relatat publicația independentă din Belarus Nasha Niva, citată de Kyiv Independent. 

El ar fi semnat un contract cu armata rusă pe 17 ianuarie, dar a murit la doar câteva săptămâni după începerea serviciului militar, scrie sursa citată.

La mijlocul anilor 2010, Ivan Uss era administratorul grupului pro-rus „Antimaidan Minsk” de pe rețeaua socială rusă VKontakte.

În 2020, s-a alăturat protestelor împotriva președintelui belarus Aleksandr Lukașenko și a fost condamnat la 15 zile de închisoare pentru participarea la o demonstrație, a raportat Nasha Niva.

Tatăl său, Dmitry Uss, era om de afaceri și proprietarul unei firme de cartografie. Acolo lucra și Ivan.

În 2010, Dmitry a candidat la președinția Belarusului, obținând mai puțin de 0,4% din voturi. După alegeri, a fost arestat și condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare pentru organizarea de revolte în masă, dar a fost grațiat și eliberat cinci luni mai târziu, mai notează sursa citată.

Belarus rămâne unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei în războiul împotriva Ucrainei. De la începutul invaziei pe scară largă, autoritățile ruse ar fi recrutat cetățeni belaruși prin intermediul comisiilor de recrutare care operează în Belarus.

Cel puțin 314 cetățeni belaruși au fost uciși în timp ce luptau alături de forțele ruse în Ucraina, potrivit unui raport publicat pe 13 octombrie de proiectul ucrainean „Vreau să trăiesc”.

Recruții din Belarus sunt declarați morți în medie la aproximativ 6,5 luni după semnarea contractelor cu armata rusă. Majoritatea celor decedați au servit în Divizia 150 de infanterie motorizată, iar un număr semnificativ dintre ei ar fi fost recrutați din închisorile rusești.

Editor : C.L.B.

