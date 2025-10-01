„Drogul lui este puterea”. Motivul pentru care Lukașenko își caută aliați în Occident, iar americanii îl consideră util

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, încearcă să iasă din blocajul diplomatic cauzat de susținerea Rusiei în războiul cu Ucraina, căutând cu prudență spațiu dincolo de Moscova, relatează The Guardian.

La palatul prezidențial din Minsk, Lukașenko, președintele european aflat de cel mai mult timp la putere, a primit, din partea unei delegații americane, o pereche de butoni în forma Casei Albe, un cadou personal de la Donald Trump.

De când Trump a preluat mandatul, Lukașenko, liderul autoritar care conduce Belarusul din 1994, a ieșit din înghețul diplomatic, căutând cu prudență spațiu dincolo de Moscova, care vede Belarusul atât ca pe cel mai apropiat aliat al său, cât și ca pe un tampon vital.

Simțind o deschidere politică la noua administrație Trump, Lukașenko s-a întâlnit în mod regulat cu oficiali americani și chiar a avut o convorbire telefonică cu președintele SUA, care a lansat ideea unei întâlniri directe. La Washington, Lukașenko este considerat un potențial mediator în discuțiile cu Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Keith Kellogg, emisarul lui Trump pentru Ucraina, a spus într-o discuție privată că acordă o mare importanță punctului de vedere al lui Lukașenko în privința liderului rus, potrivit unei surse familiarizate cu discuțiile.

Între timp, surse diplomatice europene au declarat că există discuții preliminare la Bruxelles cu privire la eficacitatea politicii UE de izolare a Belarusului și dacă ar fi o idee bună să i se ofere lui Lukașenko o cale de ieșire din umbra Moscovei. Belarusul a dat semnale, de asemenea, că este deschis la discuții, au declarat cele două surse.

În cele trei decenii de când e la putere, Lukașenko – adesea descris ca ultimul dictator al Europei – și-a construit supraviețuirea pe arta de a se mișca între Moscova și Occident.

S-a bazat pe petrolul și gazele rusești subvenționate generos pentru a menține economia de stat pe linia de plutire, lăsând în același timp ușa întredeschisă către Bruxelles ori de câte ori Moscova presa prea tare, lansând ocazional promisiuni de reformă democratică ce nu s-au materializat niciodată.

„Există un mit persistent conform căruia Lukașenko este fericit să fie vasal al Moscovei. În realitate, spațiul său de manevră a fluctuat de-a lungul anilor, dar nu a încetat niciodată să caute modalități de a-și lărgi opțiunile”, a spus oficialul european.

Alegerile prezidențiale falsificate din 2020 și represiunea brutală care a urmat au rupt relațiile Minskului cu Europa și SUA, iar Lukașenko a devenit dependent de Moscova pentru supraviețuirea sa.

„Lukașenko este dependent: drogul lui este puterea. Ca orice dependent, va face și va vinde orice pentru încă o doză”, a spus Serghei Spariș, un activist în vârstă de 39 de ani, eliberat recent dintr-o închisoare din Belarus, într-o nouă încercare lui Lukașenko de a câștiga favoarea Occidentului.

„Pentru a rămâne la putere, a vândut Belarusul Rusiei”, adaugă el.

Rusia a intervenit cu împrumuturi, energie la preț redus și garanții de securitate pentru consolida poziția lui Lukașenko în cel mai vulnerabil moment al său, iar când Putin a lansat invazia asupra Ucrainei în 2022, relația s-a strâns și mai mult.

Belarusul a servit drept punct de plecare și centru logistic pentru trupele rusești, teritoriul său oferind rampa de lansare pentru atacurile asupra Ucrainei din nord, la doar 145 de kilometri de Kiev. Minskul și Moscova au semnat un pact de securitate amplu, iar Lukașenko – după ani de rezistență – a fost de acord să găzduiască arme nucleare rusești pe teritoriul belarus.

Totuși, Lukașenko a respins presiunea lui Putin de a-și angaja propriile trupe în război, știind că o astfel de mișcare ar fi profund nepopulară nu numai în rândul publicului, ci și în cadrul propriilor sale forțe armate.

Dependența economică a Belarusului de Moscova, însă, s-a adâncit, iar sancțiunile occidentale au transformat țara într-un canal vital pentru Moscova, generând o creștere temporară a exporturilor și a veniturilor statului. Dar, când economia Rusiei a încetinit sub greutatea sancțiunilor și a cheltuielilor de război, și Belarusul a fost tras în jos.

Lukașenko a fost neobișnuit de sincer în ceea ce privește amploarea problemelor. „Trebuie să ne descurcăm. Trebuie să acționăm, trebuie să facem comerț, trebuie să rezolvăm problema industriei,” le-a spus el oficialilor într-o întâlnire televizată.

În fața presiunii economice crescânde, Lukașenko a revenit la tactica de a oscila între Putin și Occident.

Într-o aparentă demonstrație a disponibilității sale pentru dialog, el a invitat luna aceasta militari americani să observe exercițiile militare Zapad-2025 - prima astfel de participare de la invadarea Ucrainei de către Rusia - și a susținut public că forțele belaruse au ajutat la interceptarea dronelor rusești care se îndreptau spre Polonia.

Analiștii și sursele din interior susțin că aparenta deschidere este o mișcare logică pentru Lukașenko, având în vedere obsesia sa de a-și păstra suveranitatea, alături de nevoia de a păstra sprijinul Rusiei.

„Dictatorilor nu le place să fie dependenți de prieteni. El a avut întotdeauna instinctul de a se distanța de Moscova”, a spus Artyom Shaybrin, cercetător la Centrul Carnegie Rusia Eurasia.

Lukașenko mai are o temere: deși un acord de pace între Rusia și Ucraina pare încă îndepărtat, la Minsk există îngrijorarea că Belarusul ar fi exclus de la ridicarea sancțiunilor.

Deschiderea lui Lukașenko de până acum a dus la progrese modeste. După eliberarea deținuților politici, la începutul acestei luni, SUA au anunțat o relaxare parțială a restricțiilor asupra companiei aeriene naționale a Belarusului, Belavia, marcând prima relaxare a sancțiunilor în ultimii ani.

„Sancțiunile au fost ridicate, deși doar pentru o companie, dar una importantă. Simbolismul contează mai mult: stabilește un precedent și deschide o cale de negocieri. Și Lukașenko are lucruri de negociat”, ”, a spus Shaybrin.

Washingtonul, la rândul său, vede beneficii suplimentare în această implicare.

„Americanii cred că este util un canal suplimentar de discuții cu Putin”, a spus Yauheni Preiherman, fondatorul Consiliului de Dialog de la Minsk privind Relațiile Internaționale, adăugând că Lukașenko e „cel mai bun kremlinolog din lume”.

„Este unul dintre puținii oameni care au avut de-a face cu Moscova timp de 30 de ani,” a explicat el.

Dar Shaybrin a avertizat că Lukașenko nu poate fi considerat un arbitru independent: „E clar că loialitatea sa este față de Moscova”.

