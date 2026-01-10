Fondatorul Microsoft, Bill Gates, i-a dat fostei soții Melinda 8 miliarde de dolari, la cinci ani de la divorț

Bill Gates a plătit 7,88 miliarde de dolari fostei sale soții, Melinda French Gates, în urma divorțului. Fondatorul Microsoft a făcut o donație de miliarde de dolari către fundația privată a doamnei French Gates, Pivotal Philanthropies Foundation, care lucrează pentru a sprijini femeile, relatează The Telegraph.

Cuplul, care are trei fiice, a decis divorțul, după 27 de ani de căsătorie.

Detaliile donației, cea mai mare din istorie, au fost dezvăluite de New York Times. Donația, care a ieșit la iveală prin declarațiile fiscale, a făcut parte din acordul de divorț în valoare de 76 de miliarde de dolari.

Ca urmare a divorțului, Melinda French Gates a demisionat din funcția de copreședintă a fundației Bill și Melinda Gates a cuplului, în mai 2024.

Melinda French Gates a declarat anterior că relația fostului său soț cu „maleficul și detestabilul” prădător sexual Jeffrey Epstein a fost un factor care a contribuit la decizia ei de a divorța de el.

