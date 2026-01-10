Live TV

Fondatorul Microsoft, Bill Gates, i-a dat fostei soții Melinda 8 miliarde de dolari, la cinci ani de la divorț

Data publicării:
Washington DC, USA. 22nd November, 2016. President Barack Obama awards the Medal of Freedom to Bill and Melinda Gates at the White House . Credit: MediaPunch Inc/Alamy Live News
Bill și Melinda French Gates. Foto: Profimedia

Bill Gates a plătit 7,88 miliarde de dolari fostei sale soții, Melinda French Gates, în urma divorțului. Fondatorul Microsoft a făcut o donație de miliarde de dolari către fundația privată a doamnei French Gates, Pivotal Philanthropies Foundation, care lucrează pentru a sprijini femeile, relatează The Telegraph.

Cuplul, care are trei fiice, a decis divorțul, după 27 de ani de căsătorie.

Detaliile donației, cea mai mare din istorie, au fost dezvăluite de New York Times. Donația, care a ieșit la iveală prin declarațiile fiscale, a făcut parte din acordul de divorț în valoare de 76 de miliarde de dolari.

Ca urmare a divorțului, Melinda French Gates a demisionat din funcția de copreședintă a fundației Bill și Melinda Gates a cuplului, în mai 2024.

Melinda French Gates a declarat anterior că relația fostului său soț cu „maleficul și detestabilul” prădător sexual Jeffrey Epstein a fost un factor care a contribuit la decizia ei de a divorța de el.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
3
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
U.S. Coast Guard capturare petrolier marinera
4
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după...
trump groenlanda
5
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o...
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Digi Sport
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Brigitte Bardot Tribute At Town Hall - Saint Tropez
Fundația „Brigitte Bardot” va ataca în justiție escrocii care vând produse cu imaginea actriței, sub pretextul unor donații false
kylian mbappe pe teren
Poliţistul responsabil cu securitatea echipei Franţei, sancţionat după ce a primit o donaţie de la Mbappe. Suma oferită de fotbalist
Taylor Swift.
Generozitate de Sărbători. Taylor Swift a donat peste 2 milioane de dolari către diverse organizaţii caritabile
pompier isu botosani
Gestul nobil al unui pompier din Botoșani: a oferit casa moștenită unei familii cu șapte copii
jeffrey epstein QCuVgJTg
Au fost publicate noi fotografii din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein
Recomandările redacţiei
evolutie-economie-ilustratie-1536x866
Ce îi așteaptă pe români în 2026. Stolojan: „Nu trebuie să dăm...
Marco Rubio, US secretary of state, from left, US President Donald Trump, and Pete Hegseth, US secretary of defense, during a news conference at the Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida, US, on Saturday, Jan. 3, 2026. President Nicolas Maduro has been c
Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar...
Large Winter Storm Brings Rare Snowfall To Large Swath Of Southern States
Val de aer polar peste România. Temperaturile vor fi mai scăzute...
Vladimir Putin și Donald Trump.
Semnalul că SUA sunt gata să împartă lumea. Expert: „Acum Putin poate...
Ultimele știri
Reuniune ONU după ultimele atacuri ale Moscovei în Ucraina. „Rusia a atins un nou nivel îngrozitor al crimelor de război”
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile
De la spion de elită la negociator. Cum influențează noul șef de cabinet al lui Zelenski, Kirilo Budanov, procesul de pace în Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi...
Fanatik.ro
Topul tenismenilor care și-au pierdut averile. ”Copilul de suflet” al lui Ion Țiriac a risipit aproape 150 de...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Daniela Silivaș, singura gimnastă din România medaliată la toate probele la o ediție a...
Adevărul
Vacanță cu peripeții. Șocul unor români când au descoperit că nu pot intra în hotelul unde au făcut rezervarea
Playtech
Elena Udrea, de nerecunoscut! Schimbarea făcută de fostul ministru după sărbători, nu ai mai văzut-o aşa
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
Franţa a reacționat rapid. Macron a luat decizia instant, după anunțul făcut de Trump
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Jafuri în serie cu un Porsche: un român este acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce...
Newsweek
Casa de Pensii refuză creșterea punctajelor cu 50% pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte: E obligatorie
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...