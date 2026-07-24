De la nunta de basm la „divorțul secolului”: Bani, iubire și trădare în cazul unui miliardar AI care ar putea pierde jumătate din avere

Lupta lungă în instanță pentru averea magnatului sud-coreean Chey Tae-won, în urma divorțului pe care acesta l-a anunțat încă din 2015, se apropie de punctul culminant, judecătorii urmând a decide cum se va împărți averea de aproximativ 5 miliarde de dolari a celui care controlează una dintre cele mai mari companii din domeniul microcipurilor, SK Hynix. Cazul, cunoscut în Coreea de Sud drept „divorțul secolului”, i-a fascinat pe sud-coreeni prin momentele sale pline de dramă, trădare și corupție, relatează Wall Street Journal.

În scrisoarea prin care Chey a anunțat că se desparte de soția sa, Roh Soh-yeong, miliardarul sud-coreean a recunoscut că iubește o altă femeie și că are un copil cu aceasta.

În 2015, Chey a declarat în fața instanței că el nu mai crede că mariajul său de 27 de ani mai poate fi salvat și a citat fraza prin care începe romanul Anna Karenina scris de Lev Tolstoi: „Toate familiile fericite seamănă între ele, fiecare familie nefericită este nefericită în felul ei.”

Chey a fost văzut luna trecută chefuind alături de directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, într-un restaurant din Seul, din postura unor miliardari care profită din plin de investițiile uriașe făcute în ultima perioadă în domeniul inteligenței artificiale.

Cei doi au multe motive să sărbătorească: valoarea acțiunilor SK Hynix, ale cărei microcipuri susțin ascensiunea incredibilă a Nvidia – una dintre cele mai mari companii din lume, au crescut de 10 ori de la începutul anului 2025 și până în prezent.

Cerința inițială a lui Roh a fost să rămână cu jumătate din activele lui Chey, reprezentate în mare parte de acțiunile pe care miliardarul le deține în holdingul din care face parte conglomeratul SK.

Chey Tae-won (dreapta) a fost văzut recent chefuind alături de directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, într-un restaurant din Seul. Foto: Profimedia Images

Trimis la închisoare și grațiat de două ori

Chey a jucat golf la Mar-a-Lago înainte să se întâlnească toamna trecută cu președintele american Donald Trump. Joe Biden l-a numit „amic” pe Chey în timpul vizitei magnatului sud-coreean în SUA în 2022.

Chey a fost condamnat la închisoare de două ori, fiind grațiat în ambele cazuri de președintele Coreei de Sud.

În 2003, Chey a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru comerț ilegal și fraudă în contabilitate. El a petrecut doar câteva luni după gratii, înainte să fie eliberat pe cauțiune și, mai apoi, grațiat.

În 2013, Chey a fost trimis din nou după gratii, fiind condamnat la patru ani de închisoare pentru delapidarea a aproximativ 42 de milioane de dolari din fondurile companiilor sale. Doi ani mai târziu, el a fost din nou grațiat.

Judecătorii i-au acordat inițial doar 50 de milioane de dolari lui Roh, în 2022, însă fosta soție a magnatului a atacat hotărârea în instanță, iar disputa a rămas în continuare nerezolvată.

Chey susține că Roh nu a jucat niciun rol în ascensiunea recentă a SK și că judecătorii ar trebui să împartă averea pornind de la valoarea pe care o aveau acțiunile companiei înainte ca acestea să crească foarte mult.

Roh ar putea primi până la 1 miliard de dolari, potrivit unor avocați sud-coreeni specializați în cazurile de divorț.

Chey Tae-won a fost condamnat la închisoare de două ori, însă a fost de fiecare dată grațiat de președintele țării. Foto: Profimedia Images

„Nunta secolului” și un „act nerușinat de nepotism prezidențial”

Ziarele sud-coreene au descris cununia din 1988 dintre Chey și Roh drept „nunta secolului”. Evenimentul a fost organizat la Casa Albastră prezidențială de la Seul la doar câteva luni după ce tatăl ei, Roh Tae-woo, a devenit primul președinte al Coreei de Sud după prăbușirea dictaturii militare.

Legăturile dintre președintele Roh și SK au iscat mai apoi un scandal uriaș. Kim Dae-jung, un deputat din opoziție care avea să ajungă mai apoi și el președinte, a spus despre decizia lui Roh de a acorda SK licența prin care putea opera cea de-a doua rețea de telefonie mobilă din Coreea de Sud că este un „act nerușinat de nepotism prezidențial” și „punctul culminant absolut al coluziunii corupte dintre lumea politică și cea a afacerilor”.

Imaginea de cuplu perfect a fost zdrobită în decembrie 2015, odată cu publicarea scrisorii prin care Chey anunța că își dorește să se despartă de Roh Soh-yeong.

Imediat după anunțul public, Roh le-a spus unor prieteni că și-a pus problema dacă nu cumva a fost prea egoistă și neatentă la sentimentele soțului, potrivit presei locale.

Roh a mai spus că își va apăra familia și va lupta pentru a ține familia unită. „Nu voi divorța de el”, a spus Roh la acea vreme.

Valoarea pe piață a companiei SK Hynix, controlată de Chey Tae-won, a depășit pragul de 1 trilion de dolari la finalul lunii mai. Foto: Profimedia Images

„Am reflectat asupra trecutului meu și am realizat că mi-am trăit viața greșit”

Roh a fost de acord să divorțeze abia în 2019, la doar câteva luni după ce Chey a apărut oficial în public cu noua lui parteneră, Kim Hee-young, care conduce Fundația T&C, un grup caritabil implicat în bursele acordate tinerilor și în programe educaționale.

În timpul acelui eveniment, Chey a spus: „Am reflectat asupra trecutului meu și am realizat că mi-am trăit viața greșit.”

„Cred că ar fi corect să îl las pe soțul meu să își găsească ‘fericirea’ pe care și-o dorește cu atâta disperare”, a scris Roh într-o postare pe rețelele sociale. Ea a dat-o în judecată pe Kim pentru suferința emoțională pe care aceasta i-a provocat-o, câștigând despăgubiri de 1,5 milioane de dolari.

Valoarea pe piață a companiei SK Hynix a depășit pragul de 1 trilion de dolari la finalul lunii mai. Planul de a investi peste 250 de miliarde de dolari în producția de cipuri în Coreea de Sud a fost apreciat de președintele Lee Jae Myung, care s-a referit la Chey și la omologul său de la Samsung drept „eroi ai națiunii și ai poporului”.

Într-o postare publicată în luna noiembrie, Roh a dezvăluit că părăsirea casei în care a crescut o familie și a trăit timp de 37 de ani i-a trezit sentimente nostalgice puternice: „Acum că am peste 60 de ani, totul pare prețios.”

Într-una din pozele pe care le-a postat pe internet se poate vedea un poster realizat de cei trei copii ai cuplului când erau mici. Posterul este plin de poze decupate cu părinții lor și lipite deasupra unei imagini cu o rochie de mireasă și un costum de mire.

Copiii au lipit stele și inimioare și au scris și câteva mesaje scurte pe acest poster. Unul dintre ele spune: „Dragoste adevărată.”

Editor : Raul Nețoiu