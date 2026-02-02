Live TV

Fostul ambasador britanic în Statele Unite a părăsit Partidul Laburist, în urma dezvăluirii legăturilor sale cu cazul Epstein

Lord Peter Mandelson sacking
Lordul Peter Mandelson. Foto: Profimedia

Fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, a anunţat că şi-a dat demisia din Partidul Laburist pentru a evita „alte situaţii jenante” legate de prietenia sa cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracţiuni sexuale, relatează Politico, citat de News.ro.

Decizia lui Mandelson de a părăsi partidul a venit după ce noi documente publicate vineri de Departamentul de Justiţie al SUA păreau să arate că Epstein a efectuat plăţi în valoare de 75.000 de dolari către conturi legate de laburist între 2003 şi 2004.

Mandelson, care era deputat laburist la acea vreme, a declarat că nu are nicio dovadă şi nici nu-şi aminteşte să fi primit presupusele plăţi de la Epstein şi că nu ştie dacă documentele sunt autentice.

„În acest weekend, au apărut noi menționări ale unor legături între mine şi scandalul legat de Jeffrey Epstein, ceea ce este de înţeles, şi regret acest lucru”, a declarat Mandelson într-o scrisoare adresată secretarului general al Partidului Laburist, Hollie Ridley, potrivit unui comunicat de presă difuzat duminică.

„Acuzaţiile pe care le consider false, potrivit cărora mi-ar fi făcut plăţi în urmă cu 20 de ani, şi despre care nu am nicio dovadă şi nici nu-mi amintesc, trebuie investigate de mine”, a adăugat Mandelson. „În timp ce fac acest lucru, nu doresc să cauzez şi mai multă stânjeneală Partidului Laburist şi, prin urmare, renunţ la calitatea de membru al partidului.”

Mandelson a fost demis din funcţia de ambasador al Marii Britanii la Washington în septembrie, după ce au apărut e-mailuri care arătau că i-a trimis mesaje de susţinere lui Epstein în timp ce finanţistul era acuzat de solicitare de favoruri sexuale de la o minoră în 2008. Luna trecută, Mandelson a declarat că a greşit continuând să colaboreze cu Epstein şi a prezentat scuze „fără echivoc” victimelor lui Epstein.

Mandelson a repetat această scuză în declaraţia de duminică, adăugând: „Mi-am dedicat viaţa valorilor şi succesului Partidului Laburist şi, luând această decizie, cred că acţionez în interesul său”.

Un purtător de cuvânt al Partidului Laburist a declarat: „Partidul Laburist ia în serios toate plângerile, care sunt investigate în conformitate cu regulile şi procedurile noastre”.

