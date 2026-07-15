Live TV

Fostul ministru de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a renunțat la mandatul parlamentar pentru a se alătura industriei auto chineze

Data actualizării: Data publicării:
Peter Szijjarto. Foto Profimedia
Peter Szijjarto. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Fostul ministru de Externe al Ungariei a demisionat din funcția de deputat pentru a se alătura gigantului auto chinez BYD, relatează POLITICO. Actualul premier Peter Magyar, rivalul lui Viktor Orban, căruia Szijjarto i-a fost loial ani la rând, l-a taxat imediat cu un atac politic.

Szijjarto a anunțat pe Facebook că a acceptat „o ofertă extrem de prestigioasă” din partea companiei și că va deveni „directorul responsabil de relațiile externe ale grupului și de dezvoltarea de noi linii de afaceri”.

Prim-ministrul Peter Magyar — care l-a înlăturat pe predecesorul său, Viktor Orben, în urma alegerilor din aprilie — a transformat rapid această schimbare de carieră a lui Szijjarto într-un atac politic, acuzându-l că „a reprezentat de multă vreme interese străine” și că a făcut lobby pentru „subvenții masive din partea statului maghiar” în favoarea BYD înainte de a se alătura companiei.

„Singura diferență față de perioada de înainte este că, de acum, Peter Szijjarto nu va mai fi plătit de poporul ungar pentru aceeași «muncă», ci de angajatorul său real”, a scris Magyar.

Loial partidului Fidesz încă de la sfârșitul anilor 1990, Szijjarto a fost purtătorul de cuvânt al lui Orban înainte de a deveni ministru de Externe în 2014 — funcție pe care a deținut-o până la începutul acestui an. În calitate de șef al diplomației ungare, el a devenit unul dintre cei mai fervenți susținători ai strângerii legăturilor cu Beijingul și Moscova.

În martie, el a recunoscut că a menținut legături cu oficiali ruși de rang înalt în timp ce guvernele UE dezbăteau noi sancțiuni împotriva Kremlinului.

BYD a devenit un element central al ofensivei industriale a Chinei în Europa. Se preconizează că producătorul de vehicule electrice va începe asamblarea mașinilor la noua sa fabrică din Ungaria în cursul acestui an, după ce a desemnat această țară drept principalul său centru de producție european.

Szijjarto nu este singurul politician european care se îndreaptă spre industria auto. Fostul ministru german al Finanțelor, Christian Lindner, care s-a retras din politică după înfrângerea electorală a partidului său, urmează să devină director executiv al celui mai mare dealer auto din Germania, Autoland AG, în 2027.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
liviu dragnea
2
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Fritz, despre amenințarea lui Grindeanu privind legile din PNRR: „Vor capul lui Bolojan...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri. Câte...
N14 PEIU ANTICIPATE SI TRADATORI-SINC_00967
5
Petrișor Peiu: Sorin Grindeanu trebuie să primească o lecție simplă. Liderul AUR spune că...
Soția ”l-a umilit în fața tuturor” ÎN DIRECT și a stârnit un ”tsunami”: ”Ce comportament rușinos!”
Digi Sport
Soția ”l-a umilit în fața tuturor” ÎN DIRECT și a stârnit un ”tsunami”: ”Ce comportament rușinos!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu parlament
Grindeanu: „Parlamentarii puterii nu au depus nicio lege pentru restanțele din PNRR. Cine blochează miliardele de euro?”
siegfrid muresan
Siegfried Mureşan, după sondajul privind parlamentarele, comandat de PSD: „Își pot fura singuri căciula, dar pe noi nu ne păcălesc”
SEP_CCR_ILUSTRATIE_23_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
O nouă amânare la CCR în cazul Ordonanței SAFE, după sesizarea lui Grindeanu privind un posibil conflict juridic Guvern-Parlament
Vladimir Putin și Xi Jinping
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la Kremlin (WSJ)
Smoke rises from factory hit by Iranian missile in Israel
China acuză SUA că au aruncat încă o dată Orientul Mijlociu într-o „prăpastie periculoasă”
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Nicușor Dan: „Românii așteaptă să se termine criza politică, numai că...
nava ruseasca racheta profimedia
Rusia și-a pus forțele nucleare „în alertă maximă”. Anunț făcut de...
summit ucraina nicusor dan
Declarația summitului de la Kiev: Liderii europeni susțin aderarea...
Screenshot 2025-11-29 121217
Lodovic Orban: „Nicușor Dan se agață în continuare de o iluzie”. Ce...
Ultimele știri
CM 2026. Argentina - Anglia, AZI, de la ora 22:00: Luptă pentru un loc în finală
Ciprian Ciucu: Mi se reproşează că se lucrează prea mult în Bucureşti. Niciun oraş nu se poate repara fără şantiere
Cei patru ani la Casa Albă, retragerea în favoarea Kamalei Harris. Joe Biden anunță lansarea unei cărți de memorii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A intrat în comă în luna de miere și s-a trezit după trei luni: "M-am întors din morți". Medicii nu credeau...
Cancan
El este bărbatul care a făcut infarct, după ce a aflat că fiica lui a făcut un accident rutier. Gheorghe avea...
Fanatik.ro
Ce face zi de zi eroul de pe banca Spaniei, Luis de la Fuente. Declarația care valorează mai mult decât o...
editiadedimineata.ro
UE și Marea Britanie sancționează Rusia pentru atacuri cibernetice. România, printre statele afectate
Fanatik.ro
UEFA, decizie şoc pentru Universitatea Craiova – Levski Sofia, după ce ultraşii bulgari au făcut ravagii în...
Adevărul
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Maria Dragomiroiu, mesaj emoționant la 16 ani de la moartea Mădălinei Manole: „Ești în rugăciunile mele în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO ”O mizerie”. FCSB și-a lansat noul echipament, iar reacțiile n-au întârziat să apară: ”Cele mai tari”
Pro FM
Ce face Anca Țurcașiu când nu este pe scenă. Imaginile inedite făcute publice i-au cucerit pe fani: „Ca la 20...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
La 14 ani de la divorțul de Tom Cruise, Katie Holmes pare că iubește din nou. Cine este bărbatul cu care a...
Adevarul
Tot mai mulți români cer băncilor înapoi comisioanele și dobânzile. Cum îți poți recupera banii fără proces
Newsweek
250 lei ajutor la pensie într-un județ. Lista bonusurilor oferite pensionarilor în 2026. Cine ia 500 lei?
Digi FM
Reactivarea lui Dragnea aruncă în aer conducerea PSD. Ultimele zile ale lui Sorin Grindeanu la șefia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...