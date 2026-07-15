Fostul ministru de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a renunțat la mandatul parlamentar pentru a se alătura industriei auto chineze

Fostul ministru de Externe al Ungariei a demisionat din funcția de deputat pentru a se alătura gigantului auto chinez BYD, relatează POLITICO. Actualul premier Peter Magyar, rivalul lui Viktor Orban, căruia Szijjarto i-a fost loial ani la rând, l-a taxat imediat cu un atac politic.

Szijjarto a anunțat pe Facebook că a acceptat „o ofertă extrem de prestigioasă” din partea companiei și că va deveni „directorul responsabil de relațiile externe ale grupului și de dezvoltarea de noi linii de afaceri”.

Prim-ministrul Peter Magyar — care l-a înlăturat pe predecesorul său, Viktor Orben, în urma alegerilor din aprilie — a transformat rapid această schimbare de carieră a lui Szijjarto într-un atac politic, acuzându-l că „a reprezentat de multă vreme interese străine” și că a făcut lobby pentru „subvenții masive din partea statului maghiar” în favoarea BYD înainte de a se alătura companiei.

„Singura diferență față de perioada de înainte este că, de acum, Peter Szijjarto nu va mai fi plătit de poporul ungar pentru aceeași «muncă», ci de angajatorul său real”, a scris Magyar.

Loial partidului Fidesz încă de la sfârșitul anilor 1990, Szijjarto a fost purtătorul de cuvânt al lui Orban înainte de a deveni ministru de Externe în 2014 — funcție pe care a deținut-o până la începutul acestui an. În calitate de șef al diplomației ungare, el a devenit unul dintre cei mai fervenți susținători ai strângerii legăturilor cu Beijingul și Moscova.

În martie, el a recunoscut că a menținut legături cu oficiali ruși de rang înalt în timp ce guvernele UE dezbăteau noi sancțiuni împotriva Kremlinului.

BYD a devenit un element central al ofensivei industriale a Chinei în Europa. Se preconizează că producătorul de vehicule electrice va începe asamblarea mașinilor la noua sa fabrică din Ungaria în cursul acestui an, după ce a desemnat această țară drept principalul său centru de producție european.

Szijjarto nu este singurul politician european care se îndreaptă spre industria auto. Fostul ministru german al Finanțelor, Christian Lindner, care s-a retras din politică după înfrângerea electorală a partidului său, urmează să devină director executiv al celui mai mare dealer auto din Germania, Autoland AG, în 2027.

Editor : M.C