Echipele de salvare şi-au dublat eforturile, sâmbătă, pentru găsirea celor aproximativ 3.000 de persoane dispărute şi pentru evacuarea supravieţuitorilor blocaţi la graniţa dintre Nepal şi China, la trei zile după viitura devastatoare care a ucis cel puţin 633 de oameni şi a lăsat în urma sa un peisaj apocaliptic, informează AFP.

„Toate locuinţele din proximitatea râului au fost luate de apă. Nu a mai rămas nimic”, a declarat Buddhi Ram Dangol, un supravieţuitor din Nepal, potrivit Agerpres.

Viitura, produsă într-o zonă apreciată de alpinişti şi de pelerini, a făcut cel puţin 633 de morţi până în acest moment - 626 în Nepal, potrivit agenţiei pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, şi şapte victime în China, fără a fi luate în calcul cele şapte cadavre recuperate în aval, foarte departe, în India, ale căror identităţi nu au fost deocamdată confirmate.

În Nepal, numărul dispăruţilor a crescut brusc sâmbătă de la 1.924 la 2.426, potrivit aceleiaşi surse, inclusiv 933 de angajaţi ai unor centrale hidroelectrice, un bilanţ care include şi 517 cetăţeni străini. Lor li se adaugă 554 de persoane dispărute în China, dintre care 260 de cetăţeni străini.

Institutul de Prospectări Geologice al Statelor Unite (USGS) a explicat că acel cataclism, petrecut miercuri, ar fi fost provocat de prăbuşirea unui gheţar, un incident ce a declanşat o amplă scurgere de apă, noroi şi resturi vegetale, devastând totul în calea ei.

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Potrivit Crucii Roşii, până la 93.000 de persoane ar fi putut fi afectate de această catastrofă.

În condiţiile în care şansele de găsire a unor supravieţuitori încep să scadă, echipele de salvare şi-au dublat eforturile pentru a ajunge în zonele afectate, unde pagubele înregistrate complică livrările de apă şi alimente.

Căutările se desfăşoară sub riscul unor noi inundaţii. Acel şuvoi de gheaţă şi noroi a dus la formarea unor imense lacuri şi baraje naturale, care riscă să se reverse sau să cedeze, iar unul dintre ele reprezintă o ameninţare directă pentru salvatori.

Inundații devastatoare în regiunea de graniță dintre Nepal și Tibet. Continuă operațiunile de căutare și salvare. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Vineri, operaţiunile de salvare au fost perturbate atât în partea nepaleză a frontierei, cât şi în cea chineză din cauza alertelor emise pentru posibile viituri, care au fost anulate ulterior.

Situată în masivul Himalaya, regiunea din Nepal care a fost lovită de această tragedie atrage de obicei numeroşi alpinişti şi pasionaţi de drumeţii montane din lumea întreagă. Ea este, de asemenea, un important loc de pelerinaj pentru hinduşi şi pentru budiştii tibetani.

Inundaţiile şi alunecările de teren sunt frecvente în timpul musonului - între lunile iunie şi septembrie - în Nepal, Tibet şi pe întregul teritoriu al Asiei de Sud. Potrivi majorităţii oamenilor de ştiinţă, schimbările climatice sporesc intensitatea şi frecvenţa acestor fenomene extreme.

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Editor : Ș.R.